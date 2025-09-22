La FGR obtiene vinculación a proceso contra el principal operador financiero del CJNG

Óscar "N", señalado como principal operador financiero del CJNG, fue vinculado a proceso luego de su captura en la Ciudad de México el 11 de septiembre.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió vincular a proceso a Óscar Antonio Álvarez González, identificado como Óscar "N", quien presuntamente fungía como uno de los principales operadores financieros de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al indiciado se le señala por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de lavar dinero para Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG.

Álvarez González fue detenido el pasado 11 de septiembre por agentes de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al regresar de Barcelona, España, con lo que se cumplimentó una orden de aprehensión girada en su contra.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, desde agosto de 2024 se abrió una carpeta de investigación sobre este individuo como parte de una de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La carpeta iniciada contra Álvarez González lo señalaba de cometer presuntos actos delictivos mediante operaciones financieras inusuales y diversas empresas, por lo que el Ministerio Público de la Federación aportó la evidencia necesaria para que se decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con las autoridades, Álvarez González es el principal lavador de dinero de "El Mencho" y de su hermano Abraham Oseguera, "El Rodo". Su influencia no solo estaba en la contabilidad, sino también en la compra de bienes inmuebles y empresas que ayudaban al cártel a ocultar el origen del dinero sucio.

Las pesquisas oficiales presumen que el imputado sea el encargado de la compra de propiedades y empresas para la cría de ganado y la cosecha de tequila.