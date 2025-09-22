Tom Holland sale del hospital tras sufrir una caída en el set de Spider-Man 4

La caída de Tom Holland en el set de Spider-Man 4 provocó su hospitalización y la suspensión temporal del rodaje.

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS).- El rodaje de Spider-Man: Brand New Day, que comenzó a principios de agosto en Glasgow, Escocia, se detuvo de forma temporal después de que Tom Holland fuera hospitalizado tras sufrir una conmoción leve en el set el pasado viernes 19 de septiembre. El protagonista del filme, cuyo estreno está fijado para el 31 de julio de 2026, recibió el alta en pocas horas tras la evaluación médica.

Según informó The Sun, Holland se golpeó la cabeza al caer mientras rodaba una secuencia de acción, por lo que fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

El periódico británico añadió que, ya el fin de semana, el actor se vio con fuerzas para asistir a un evento benéfico junto a Zendaya, aunque se retiró antes de lo previsto por no encontrarse bien.

Deadline subrayó que la suspensión del rodaje fue puntual y respondió al protocolo habitual tras un percance de este tipo, además de que Holland fue la única persona en resultar herida en la grabación.

El medio estadounidense añadió que el intérprete guardaría unos días de reposo “por precaución” y volvería al set en breve, mientras que el equipo de Spider-Man 4 tenía prevista una reunión para ajustar el calendario y reorganizar el plan de trabajo tras un pequeño parón.

La producción de Brand New Day se distinguió de su predecesora, No Way Home, por el rodaje en localizaciones reales, algo que ya dejó imágenes y secuencias muy celebradas del trepamuros en plena vía pública.

El propio Holland aplaudió esta apuesta: “Vamos a apostar de verdad por ese cine a la vieja usanza y a rodar en localizaciones reales. Es un soplo de aire fresco, y creo que los fans van a estar muy contentos con lo que estamos haciendo”.

Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day contó en su reparto con Holland, Zendaya y Jacob Batalon, quienes retomaron sus personajes como Peter Parker, MJ y Ned, respectivamente, además de Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Ciertos rumores apuntaron a que Florence Pugh podría aparecer como Yelena Belova.

Entre los nuevos fichajes que ya figuraban en el elenco se encontraron también la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano; el actor de Separación, Tramell Tillman, y la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, en papeles todavía por confirmar.