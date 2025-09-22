La tormenta tropical "Narda" provocará lluvias intensas en 4 estados: SMN

El SMN advirtió que las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta tropical "Narda" podrían generar deslaves, desbordamiento de ríos y arroyos, e inundaciones en cuatro estados.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- La tormenta tropical "Narda" que se formó en el Océano Pacífico provocará lluvias intensas este lunes en al menos cuatro estados de la República Mexicana, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones ocasionadas por dicho ciclón podrían generar deslaves, desbordamiento de ríos y arroyos, e inundaciones en las entidades que se ubican en la costa del Pacífico mexicano, advirtió la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un comunicado.

A las 06:00 horas de este lunes, el centro de la tormenta "Narda" se localizó 230 kilómetros (km) al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 260 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán; presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.

¿En qué estados habrá lluvias intensas por "Narda"?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, este lunes las bandas nubosas generadas por la tormenta tropical "Narda" dejarán lluvias intensas en al menos cuatro estados:

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Además de las precipitaciones, en las costas de dichas entidades se esperan rachas de viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 hasta 60 km/h.

También se espera oleaje elevado con olas de 2.5 a 3.5 metros de altura en playas de Michoacán y Guerrero, mientras que en Colima y Jalisco habrá olas de 1.5 a 2.5 metros de altura.