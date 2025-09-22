Gómez llama a debatir Reforma Electoral; lanza calendario de audiencias y micrositio

El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral recalcó que la discusión para diseñar la propuesta está abierta a todas las personas y que no habrá límites ni censura.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, dio a conocer este lunes el calendario de audiencias públicas que se llevarán a cabo en todo el país con el fin de recabar las propuestas e iniciativas de la ciudadanía, además del micrositio habilitado para este mismo propósito.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo un llamado a toda la ciudadanía interesada a inscribirse para participar y presentar sus propuestas o puntos de vista, pues aseguró que los debates estarán abiertos para todas las personas y no habrá restricciones.

"Fuimos acostumbrados a que el tema lo trataban exclusivamente los dirigentes políticos y los gobernantes, en este momento la discusión está abierta a todo el pueblo, la discusión no tiene ningún límite, hay un espacio abierto para cualquier iniciativa, cualquier planteamiento, cualquier argumento, cualquier crítica, no será nada censurado, y de cualquier persona. La apertura es total, eso no se ha dado en nuestro país" recalcó Gómez.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que ya no serán los partidos, sino las y los ciudadanos quienes decidan cuáles son los puntos que se incluirán en la iniciativa que enviará al Congreso de la Unión.