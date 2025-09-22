Sheinbaum anuncia que la FGR investiga desaparición de artistas colombianos en México

Redacción/SinEmbargo

22/09/2025 - 9:27 am

La FGR ya investiga la desaparición de B-King y Regio Clown, dos artistas colombianos, en CdMx.

El cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido como "B-King", y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como "Regio Clown", ambos colombianos desaparecieron en CdMx; Petro pidió ayuda a ls autoridades mexicanas.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó esta mañana que la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades de la CdMx ya investigan el caso de los dos artistas colombianos desaparecidos en la capital. También dijo que la Cancillería de México ya está en comunicación con el Gobierno de Gustavo Petro.

"De inmediato la Fiscalía General de la República tomó conocimiento. Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el Presidente de Colombia. La Cancillería está en contacto", dijo esta mañana Sheinbaum en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"No he entrado yo en contacto con el Presidente [Gustavo] Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición y la investigación sobre el caso", detalló.

Sheinbaum informó que la FGR investiga la desaparición de los dos artistas colombianos en México.
Sheinbaum informó que la FGR investiga la desaparición de los dos artistas colombianos en México. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

El domingo, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó directamente la ayuda de la Presidenta Sheinbaum para localizar con vida a Bayron Sánchez y a Jorge Herrera, artistas colombianos reportados como desaparecidos en la Ciudad de México (CdMx).

"Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera", escribió en su cuenta de X el Jefe de Estado colombiano.

"Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente", ahondó Petro en X.

No obstante, la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGE) aclaró en un boletín informativo que "no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado, ya que no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar a esta entidad en fecha alguna". Hoy Sheinbaum aclaró que era en la capital donde se les buscaba.

Desaparece DJ y el cantante B-King, ambos colombianos.
Ambos artistas informaron que acudirían al gimnasio ese día, pero desde entonces no se ha tenido contacto con ellos. Foto: Especial

De acuerdo con las autoridades de la CdMx, los colombianos fueron vistos por última vez en esta capital tras salir rumbo al gimnasio en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo; por ello, "la investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas".

El pasado 20 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) emitió fichas de búsqueda para localizar al cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como "B-King", y al DJ Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como "Regio Clown", quienes fueron vistos por última vez el 16 de septiembre tras salir rumbo al gimnasio en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Desde entonces, no se ha tenido contacto con ninguno de los dos. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México solicitó la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que ayude a su localización.

Según la ficha de búsqueda, el DJ vestía camiseta negra, pants negro y tenis al momento de su desaparición. También se le identifican tatuajes y perforaciones en ambas orejas. Ambos casos fueron reportados bajo la misma circunstancia: salieron rumbo al gimnasio y no se supo más de ellos.

