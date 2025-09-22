Buque Escuela Cuauhtémoc volverá a zarpar tras ser reparado; aún falta dictamen de EU

Redacción/SinEmbargo

22/09/2025 - 10:03 am

El Buque Escuela Cuauhtémoc volverá a zarpar.

Las autoridades de Estados Unidos no han entregado el dictamen formal sobre el choque del Cuauhtémoc, pese a que el buque ya está listo para navegar.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- El Buque Escuela Cuauhtémoc está listo para retomar su ruta, luego de haber sido reparado tras el accidente ocurrido hace cuatro meses en Nueva York, donde fallecieron dos cadetes. Hasta el momento, Estados Unidos (EU) no ha emitido un dictamen técnico final.

La mandataria federal informó que el navío volverá a navegar entre hoy y mañana, según lo reportado por la Almirante a cargo.

“El dictamen aún no se tiene de manera formal por las autoridades de Estados Unidos. Entiendo que iban a darlo, pero ya está arreglado este Buque Cuauhtémoc, tan importante, y zarpa nuevamente", expresó la mandataria federal en su conferencia de prensa.

La titular del Poder Ejecutivo también destacó que el navío retomará su misión acompañado por mandos de alto nivel: "Es un Buque escuela y hoy me informó la Almirante, y no sé si hoy o mañana va a hacer par y va a tener allí la compañía de altos mandos para que puedan estar con los cadetes”.

El accidente ocurrió el 17 de mayo de 2025, cuando el Buque Escuela Cuauhtémoc colisionó con el puente de Brooklyn durante una maniobra en el puerto de Nueva York. La embarcación realizaba una escala como parte de su recorrido internacional de formación naval.

En el incidente murieron dos cadetes mexicanos: América Yamilet Sánchez, originaria de Xalapa, Veracruz, y Adal Jair Marcos, de San Mateo del Mar, Oaxaca.

Ambos cadetes formaban parte de la tripulación en prácticas y fueron homenajeados por la Secretaría de Marina (Semar) y la Presidenta Sheinbaum Pardo en días posteriores.

Tras el choque, el Buque fue sometido a una evaluación técnica y permaneció en reparación durante más de cuatro meses. Por lo anterior, las autoridades mexicanas han estado en espera del dictamen oficial por parte de Estados Unidos, que aún no ha sido emitido.

