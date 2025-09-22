"El Chícharo", presunto líder de facción de La Unión Tepito, es detenido con otros 6

Redacción/SinEmbargo

22/09/2025 - 1:24 pm

En un operativo conjunto, fue detenido Iván Rodríguez Ramírez, alias "El Chícharo", señalado como presunto líder de una facción de La Unión Tepito.

Artículos relacionados

Iván Rodríguez Ramírez, alias "El Chícharo", presunto líder de una facción de La Unión Tepito, fue detenido durante la realización de cateos simultáneos en la CdMx y el Edomex.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– En un operativo conjunto entre fuerzas federales y locales, fue detenido Iván Rodríguez Ramírez, alias "El Chícharo", señalado como presunto líder de una facción de La Unión Tepito, vinculado con extorsiones, homicidios y narcomenudeo en la zona centro de Ciudad de México (CdMx).

La captura se realizó durante la ejecución de cuatro órdenes de cateo simultáneas: dos en la Alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en la Ciudad de México, y dos más en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN), de la Fiscalía capitalina y de la Policía Ministerial del Estado de México.

Las intervenciones se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en la calle Manuel de la Peña y Peña, colonia Centro, y en las calles Bosques de Irán y Bosques de los Continentes, colonia Bosques de Aragón. Todos los predios fueron identificados como presuntos centros de almacenamiento y embalaje de droga.

En dichas ubicaciones fue detenido Rodríguez Ramírez, de 35 años, junto a seis personas más: Akim "N", Sara "N", Sara Isabel "N", Yatziri Berenice "N", Nancy Jovana "N", y una mujer de 61 años cuya identidad no fue revelada.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron 198 dosis de presunta droga, entre ellas metanfetaminas, cocaína y mariguana a granel, además de 140 pastillas de diferentes colores, un arma de fuego, 115 cartuchos útiles, cinco teléfonos celulares y 143 mil pesos en efectivo. Los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

Las investigaciones de la SSC señalan que Rodríguez Ramírez se dedicaba a la venta y distribución de droga, la extorsión de comerciantes y el homicidio de integrantes de grupos antagónicos.

Su detención representa un golpe a la estructura operativa de La Unión Tepito, organización delictiva que ha perdido a varios de sus líderes en los últimos años.

A través de un comunicado, la SSC-CdMx dio a conocer que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Poder decir

"Lo que ha pasado en Estados Unidos, con dos de los programas nocturnos de mayor audiencia y...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

SOMA, el arte de ser coleccionista

"El sentido último de esta subasta no es enriquecer las arcas de SOMA, que es una institución...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó "genocidio" a lo ocurrido en la Franja de Gaza desde que inició la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás.
2

Sheinbaum lo llama “genocidio” y recuerda que México reconoció a Embajadora palestina

Las acciones de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento.
3

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Valle de Bravo
4

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

El final de Adán.
5

El final de Adán

Guárdense las diferencias entre un hombre noble, Eliseo, y un despojo de ser humano: Salinas Pliego, quien se llama a sí mismo “Don Ricardo” o “Tío Richi”.
6

Un hombre sin recato

Manuel Velasco, Jorge Emilio González y Arturo Escobar, políticos del Partido Verde.
7

Caciques locales del Partido Verde encabezan una rebelión silenciosa contra Morena

La tormenta tropical "Narda" que se formó en el Océano Pacífico provocará lluvias intensas en al menos cuatro estados de la República Mexicana, alertó el SMN.
8

La tormenta tropical "Narda" provocará lluvias intensas en 4 estados: SMN

Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó el calendario de audiencias y el micrositio para recabar propiestas.
9

Gómez llama a debatir Reforma Electoral; lanza calendario de audiencias y micrositio

Maduro envió una carta a Trump, en la que planteó la posibilidad de reabrir canales de diálogo a través de Richard Grenell, enviado especial de la Casa Blanca.
10

Maduro manda carta a Trump: le propone diálogo directo a través de enviado especial

Claudia Sheinbaum afirmó que "es muy lamentable" el caso de “Papayita”, quien murió en Coahuila tras haber ingerido una bebida adulterada con desengrasante.
11

Es muy lamentable: CSP sobre caso "Papayita"; Gabinete de Seguridad estará pendiente

Débora Estrella, conductora mexicana de televisión, murió luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en el municipio de García, en Nuevo León.
12

Débora Estrella, conductora mexicana de televisión, muere a los 43 en accidente aéreo

Filosofía, ¿para qué?
13

Filosofía… ¿para qué?

El sustituto del fentanilo está aquí: los nitazenos
14

El sustituto del fentanilo está aquí: los nitazenos. Pueden ser 10 veces más potentes

La FGR ya investiga la desaparición de B-King y Regio Clown, dos artistas colombianos, en CdMx.
15

Sheinbaum anuncia que la FGR investiga desaparición de artistas colombianos en México

Destacadas

Ver sección
Destacadas
En un operativo conjunto, fue detenido Iván Rodríguez Ramírez, alias "El Chícharo", señalado como presunto líder de una facción de La Unión Tepito.
1

"El Chícharo", presunto líder de facción de La Unión Tepito, es detenido con otros 6

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se registró un sismo de magnitud 5.4 cerca de la costa de Jalisco, sin que se reporten daños mayores.
2

Un sismo de magnitud 5.4 pega en Jalisco; no reportan daños y Semar descarta tsunami

Claudia Sheinbaum afirmó que "es muy lamentable" el caso de “Papayita”, quien murió en Coahuila tras haber ingerido una bebida adulterada con desengrasante.
3

Es muy lamentable: CSP sobre caso "Papayita"; Gabinete de Seguridad estará pendiente

Maduro envió una carta a Trump, en la que planteó la posibilidad de reabrir canales de diálogo a través de Richard Grenell, enviado especial de la Casa Blanca.
4

Maduro manda carta a Trump: le propone diálogo directo a través de enviado especial

La tormenta tropical "Narda" que se formó en el Océano Pacífico provocará lluvias intensas en al menos cuatro estados de la República Mexicana, alertó el SMN.
5

La tormenta tropical "Narda" provocará lluvias intensas en 4 estados: SMN

El Buque Escuela Cuauhtémoc volverá a zarpar.
6

Buque Escuela Cuauhtémoc volverá a zarpar tras ser reparado; aún falta dictamen de EU

Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó el calendario de audiencias y el micrositio para recabar propiestas.
7

Gómez llama a debatir Reforma Electoral; lanza calendario de audiencias y micrositio

La FGR ya investiga la desaparición de B-King y Regio Clown, dos artistas colombianos, en CdMx.
8

Sheinbaum anuncia que la FGR investiga desaparición de artistas colombianos en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó "genocidio" a lo ocurrido en la Franja de Gaza desde que inició la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás.
9

Sheinbaum lo llama “genocidio” y recuerda que México reconoció a Embajadora palestina

La Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania concluyó que Rusia sigue perpetrando crímenes de guerra y contra la humanidad en su ofensiva militar.
10

Comisión de ONU acusa a Rusia de crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day se detuvo de forma temporal después de que Tom Holland fuera hospitalizado tras sufrir una conmoción leve en el set.
11

Tom Holland sale del hospital tras sufrir una caída en el set de Spider-Man 4

12

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos