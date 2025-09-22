"El Chícharo", presunto líder de facción de La Unión Tepito, es detenido con otros 6

Iván Rodríguez Ramírez, alias "El Chícharo", presunto líder de una facción de La Unión Tepito, fue detenido durante la realización de cateos simultáneos en la CdMx y el Edomex.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– En un operativo conjunto entre fuerzas federales y locales, fue detenido Iván Rodríguez Ramírez, alias "El Chícharo", señalado como presunto líder de una facción de La Unión Tepito, vinculado con extorsiones, homicidios y narcomenudeo en la zona centro de Ciudad de México (CdMx).

La captura se realizó durante la ejecución de cuatro órdenes de cateo simultáneas: dos en la Alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en la Ciudad de México, y dos más en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN), de la Fiscalía capitalina y de la Policía Ministerial del Estado de México.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en seguimiento a la desarticulación de grupos delictivos, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX, las instancias del @GabSeguridadMX y la @FiscaliaEdomex, ejecutaron 4 órdenes de cateo en… pic.twitter.com/0cWxaXPYAe — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 22, 2025

Las intervenciones se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en la calle Manuel de la Peña y Peña, colonia Centro, y en las calles Bosques de Irán y Bosques de los Continentes, colonia Bosques de Aragón. Todos los predios fueron identificados como presuntos centros de almacenamiento y embalaje de droga.

En dichas ubicaciones fue detenido Rodríguez Ramírez, de 35 años, junto a seis personas más: Akim "N", Sara "N", Sara Isabel "N", Yatziri Berenice "N", Nancy Jovana "N", y una mujer de 61 años cuya identidad no fue revelada.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron 198 dosis de presunta droga, entre ellas metanfetaminas, cocaína y mariguana a granel, además de 140 pastillas de diferentes colores, un arma de fuego, 115 cartuchos útiles, cinco teléfonos celulares y 143 mil pesos en efectivo. Los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

#BoletínSSC | #CATEOS | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, para detener a integrantes de grupos delictivos, policías de la #SSC en coordinación con personal de la #PolicíaMinisterial de @FiscaliaEdomex, ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles de @Mx y dos… pic.twitter.com/yAjThkXFp9 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 22, 2025

Las investigaciones de la SSC señalan que Rodríguez Ramírez se dedicaba a la venta y distribución de droga, la extorsión de comerciantes y el homicidio de integrantes de grupos antagónicos.

Su detención representa un golpe a la estructura operativa de La Unión Tepito, organización delictiva que ha perdido a varios de sus líderes en los últimos años.

A través de un comunicado, la SSC-CdMx dio a conocer que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.