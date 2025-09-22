Un sismo de magnitud 5.4 pega en Jalisco; no reportan daños y Semar descarta tsunami

La Semar descartó la posibilidad de que se registre un tsunami en las costas del Pacífico mexicano tras el sismo ocurrido cerca de Jalisco.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este lunes se registró un sismo de magnitud 5.4 cerca de la costa del estado de Jalisco, sin que se reporten daños mayores.

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 08 horas con 24 minutos y 06 segundos de este 22 de septiembre, mientras que el epicentro se localizó 223 kilómetros (km) al suroeste del municipio de Cihuatlán, a una profundidad de 13 km.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (Semar) descartó la posibilidad de que se registre un tsunami en las costas del Pacífico mexicano.

SISMO Magnitud 5.4 Loc 223 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 22/09/25 08:24:06 Lat 18.60 Lon -106.57 Pf 13 km pic.twitter.com/nyGfqsyq3B — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 22, 2025

Protección Civil de Jalisco confirmó, mediante una publicación en la red social X, antes Twitter, que la mañana de este lunes se percibió un sismo, pero de magnitud 5.3, con un epicentro ubicado a 156.9 kilómetros al suroeste de Punta Pérula.

La dependencia estatal aseguró que no se reportan daños mayores en inmuebles de la entidad ocasionados por este movimiento telúrico, y señaló que continuará el monitoreo constante en la zona en caso de que se registren réplicas.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población a mantener la calma y a estar atenta de la información oficial compartida por Protección Civil de Jalisco.