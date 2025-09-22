México confirma el primer caso de gusano barrenador en el norte del país: está en NL

El Senasica destacó que el caso fue detectado a tiempo y explicó que las larvas se encontraban en una fase temprana, lo que implica que no hay posibilidad de aparición de la mosca que deposita los huevecillos en las heridas abiertas del ganado.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno de México confirmó este lunes que ha detectado el primer caso de gusano barrenador en un animal en Nuevo León (NL), entidad fronteriza con Estados Unidos (EU), en lo que significa el primer caso de este tipo de afectación al ganado que se presenta en el norte del país.

"La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informa que, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) interceptó en Nuevo León, un animal con gusano barrenador del ganado (GBG), el cual fue atendido de manera inmediata a fin de evitar que se presente un brote en esa entidad", indicó la dependencia en un comunicado.

"Desde la confirmación, el pasado 21 de septiembre, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, habló por teléfono con la Secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins. El Secretario Berdegué compartió la información del caso y de las medidas adoptadas en forma inmediata por parte de la Secretaría de Agricultura, las cuales se basan en el Plan de Acción Conjunta suscrito por ambos países el 15 de agosto pasado", detalló.

El Senasica destacó que el caso fue detectado a tiempo y explicó que las larvas se encontraban en una fase temprana, lo que implica que no hay posibilidad de aparición de la mosca, lo cual minimiza el riesgo de dispersión del gusano barrenador en la zona libre. Además, el sistema de trampas establecido en toda la zona norte de México no ha detectado una sola mosca que deposita estos huevecillos.

Comunicado | Atiende AGRICULTURA de manera inmediata un caso de gusano barrenador del ganado en Nuevo León. Leer completo: https://t.co/BIOitngTtJ * El Senasica lo detectó de conformidad con el protocolo de inspección de ganado en corrales autorizados

* Se revisaron los 100… pic.twitter.com/BjU9fsWcBH — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) September 22, 2025

Como parte del protocolo, personal técnico del Senasica y de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), del Gobierno del estado, y del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Nuevo León, revisó minuciosamente a todo el cargamento, que provenía de Minatitlán, Veracruz, y que constaba de 100 animales, para detectar heridas y gusaneras.

"Sólo uno presentó la infección (miasis), fue curado por personal del Senasica y todo el ganado fue tratado con Ivermectina, para prevenir cualquier riesgo. México ha establecido el protocolo de identificación y comunicación en las engordas aprobadas del norte del país para detectar y eliminar casos de manera inmediata para prevenir cualquier incidencia", concluyó la dependencia.

A principios de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que la entrada de ganado de Centroamérica se realiza ya solamente por Puerto Chiapas, en la frontera sur de México con Guatemala, y que se suspendió su llegada a puertos del norte, como Mazatlán, para enfrentar la amenaza del gusano barrenador, que ha afectado incluso la relación comercial con EU.

"Se vio un esquema donde la importación se diera a través de puertos para que fuera más controlada. Ya la suspendimos en los puertos del norte. Se está viendo la posibilidad de que llegara a Puerto Chiapas, para que fuera directo y tuviera más control, con revisiones necesarias", indicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina el 2 de septiembre.

"Ya suspendimos la autorización que se les había dado para llegar a Mazatlán. Eso se suspendió, tienen que ir necesariamente al sur, porque justamente cualquier situación que pudiera presentarse llegaría a infectar al ganado del norte, que es lo que no se quiere, y que hasta ahora no ha habido ningún problema. Entonces se limitó nada más al puerto del sur en esa circunstancia", destacó.

En agosto, la Secretaría de Agricultura anunció que México y EU firmaron un acuerdo de colaboración para controlar al gusano barrenador en el ganado. Dicho plan fue elaborado por expertas y expertos mexicanos del Senasica y estadounidenses del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Aphis, por sus siglas en inglés).

La Secretaría de Agricultura destacó que el pacto celebrado entre ambas naciones refleja el nivel de colaboración de ambos gobiernos para el control de la plaga del gusano barrenador. El problema de la plaga fue tan intenso en los últimos meses que EU suspendió las importaciones de ganado desde México durante siete semanas. El flujo fue reabierto el 7 de julio pasado.

"No dependeremos de México", amenaza EU

🚨 Hours ago, Mexico confirmed a new case of New World screwworm in Sabinas Hidalgo, located in the state of Nuevo León, less than 70 miles from the U.S.-Mexico border. This is now the northernmost detection of NWS during this outbreak, and the one most threatening to the… pic.twitter.com/7UkJpsirP6 — Dept. of Agriculture (@USDA) September 22, 2025

Ayer, el Gobierno de EU había revelado el caso de gusano barrenador en Nuevo León. Fue en la localidad de Sabinas Hidalgo donde se presentó el caso, a menos de 112 kilómetros de la frontera con México.

"Esta es la detección más septentrional [al norte] del gusano barrenador durante este brote y la que representa una mayor amenaza para la industria ganadera estadounidense. Sabinas Hidalgo se encuentra cerca de la carretera principal que une Monterrey, Nuevo León, con Laredo, Texas, una de las vías comerciales con mayor tráfico del mundo", alertó la Secretaría de Agricultura estadounidense.

Además, la dependencia afirmó que "los ganaderos y las familias estadounidenses deben saber que no dependeremos de México para defender nuestra industria, nuestro suministro de alimentos ni nuestro estilo de vida". "Estamos ejecutando firmemente nuestro plan de cinco pasos y tomaremos medidas decisivas para proteger nuestras fronteras, incluso en ausencia de cooperación. Además, implementaremos medidas enérgicas contra cualquiera que dañe al ganado estadounidense", añadió, sin dar más detalles.

Hasta ahora, la detección más cercana a EU se había dado el 9 de julio pasado, en Veracruz, aproximadamente 600 kilómetros más al sur que el caso de que hoy confirmó México del gusano barrenador. Actualmente, los puertos estadounidenses permanecen cerrados a las importaciones de ganado, bisontes y caballos procedentes de México.

La Secretaría de Agricultura estadounidense prometió que "pronto publicará un plan importante para ayudar a reconstruir el suministro de ganado estadounidense, incentivando a nuestros grandes ganaderos e impulsando una revitalización a gran escala de la industria cárnica estadounidense".

Desde julio, ambos países han monitoreado activamente cerca de ocho mil trampas en Texas, Arizona y Nuevo México. Hasta la fecha, se han enviado más de 13 mil muestras de análisis, sin que se hayan detectado moscas del gusano barrenador. EU presumió que distribuye 100 millones de moscas estériles por semana en México, provenientes de instalaciones en Panamá.