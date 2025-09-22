Oraciones, censura y venganza: la nueva derecha cristiana en EU se radicaliza aún más

La derecha trumpista ha convertido a un influencer, Charlie Kirk, en una especie de pastor para nuevas generaciones más conservadoras, que recuperaron el poder del Estados Unidos blanco de hace cien años o más.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– Elizabeth Días, periodista de religión de The New York Times, cuenta que en el verano de 2012, con 18 años de edad, Charlie Kirk entró en un Starbucks en los suburbios de Chicago y dejó caer su mochila en el suelo. “Se había graduado recientemente de la preparatoria y estaba decidiendo su futuro tras ser rechazado en la Academia Militar de West Point. Había venido para conocer a un grupo local de Illinois, Patriotas Unidos, centrado en temas como la reducción de impuestos y la libertad de elección en la educación escolar durante la era del Tea Party”.

El Tea Party era un movimiento de ultraderecha que asustaba a los estadounidenses progresistas. Ahora parece más bien un grupo moderado, cuando Estados Unidos (EU) ha brincado hacia una derecha más radical, que ora en público y busca venganza.

Maida Korte, de 71 años, era una de las líderes del grupo. Le contó a la periodista que Kirk conversó en torno a “sus valores cristianos fundamentales compartidos, como solía ocurrir con él”.

“Nunca lo pensó como: ‘Voy a entrar en el ámbito espiritual y hablar de política’. Él decía: ‘Quiero hablar de espiritualidad, y para eso tengo que entrar en el ámbito político’”.

“Esa fusión de cristianismo y política alcanzó un nivel el domingo en Arizona que Kirk sólo podría haber imaginado ese día de verano hace años. No vivió para verlo, tras su reciente asesinato a los 31 años. Pero en un estadio lleno de dolientes, entre ellos el Presidente Donald Trump, el Vicepresidente J.D. Vance, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y decenas de miles de personas más, el éxito de sus ideales de un cristianismo conservador y políticamente activo fue omnipresente”, dice Elizabeth Días.

“Tras su fallecimiento, la fe de Kirk y su implicación para Estados Unidos cobran mayor importancia que incluso en vida. Su servicio conmemorativo lo canonizó como héroe y fuerza motivadora de la nueva derecha cristiana, un movimiento que el propio Kirk creó y reflejó. El domingo, miembros del Gabinete y activistas en el escenario compartieron repetidamente el mensaje cristiano de salvación. Vance lo llamó ‘mártir de la fe cristiana’. Trump dijo: ‘Ahora es un mártir de la libertad estadounidense’. Al parecer, ambos eran la misma persona”, agrega.

Today, hundreds of thousands of Americans unite to honor Charlie Kirk—his vision, his mission, his impact, and his deep love for this nation. Charlie Kirk was one of one. A life devoted to faith, freedom, and America. ❤️ In tribute to Charlie: pic.twitter.com/anlWX91bH8 — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2025

Venganza, venganza

Jonathan Blitzer dice en The New Yorker que tras la trágica muerte de Kirk, la línea entre el elogio y la culpa se diluyó rápida y previsiblemente. “El lunes por la tarde, cinco días después del asesinato de Kirk, estaba muy tenue. Si bien fomentar la disidencia política forma parte del legado de Kirk, como han insistido sus partidarios, su práctica no se tolera mucho actualmente. Su podcast continuó, según lo previsto, con una serie de presentadores invitados. Uno de ellos fue el Vicepresidente J.D. Vance, quien declaró que la unidad nacional no era posible mientras la gente ‘celebrara’ la muerte de Kirk. Las pruebas disponibles sugieren que el presunto asesino de Kirk, un hombre de veintidós años de Utah sin afiliación política clara, actuó solo. Pero Vance ya tenía una teoría unificada del caso y convocó a Stephen Miller, el ideólogo más ferviente de la Casa Blanca, para que le ayudara a exponerla. El asesinato, según ellos, fue el resultado directo de una red coordinada y bien financiada de organizaciones de izquierda que ‘fomenta, facilita y participa en la violencia’. Vance y Miller hablaron como si esto fuera una obviedad. Ahora, aparentemente, depende de los miembros de la Administración Trump decidir quién, al criticar la obra de Kirk, podría estar, de alguna manera, condonar su muerte”.

Vance, en efecto, citó un ensayo en The Nation que atacaba las opiniones de Kirk sobre las mujeres, la homosexualidad y la discriminación. “Pasó por los editores y, por supuesto, los multimillonarios liberales recompensaron ese ataque”, comentó el Vicepresidente.

“Con ‘ataque’, ¿se refería al asesinato o a la crítica mordaz del autor sobre las posturas de Kirk? Poco importaba. Las Open Society Foundations y la Fundación Ford, bestias negras de la derecha política, eran las culpables. Miller, por su parte, prometió que ‘vamos a canalizar toda la ira que tenemos por la campaña organizada que condujo a este asesinato para erradicar y desmantelar estas redes terroristas’. Evidentemente, no había leído un estudio de 2024 del Departamento de Justicia que concluyó que ‘el número de ataques de extrema derecha sigue superando a todos los demás tipos de terrorismo y extremismo violento doméstico’; en los últimos días, fue retirado del sitio web del departamento”, Jonathan Blitzer en su texto, llamado “Viendo enemigos por todas partes: La definición funcional que da el gobierno de ‘discurso de odio’ ahora parece incluir cualquier cosa que ofenda personalmente a Donald Trump, incluida la comedia nocturna”.

El autor detalla la nueva política pública del trumpismo: la venganza. “Los primeros nueve meses del segundo mandato de Donald Trump han sido un ejercicio vertiginoso para rebautizar como enemigos del Estado a quienes la Casa Blanca desfavorece. Estos enemigos pueden tener muchas caras, y el gobierno ha ganado cada vez más margen de maniobra para identificarlos y usarlos para su agenda. La semana de la muerte de Kirk, la Corte Suprema emitió un fallo que permitió a los agentes federales de inmigración que realizaban patrullas itinerantes en Los Ángeles arrestar a residentes por su raza o etnia, o simplemente por hablar español en el estacionamiento de un Home Depot. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia está ideando sus propios medios para perseguir a cualquiera que se oponga a las políticas migratorias del ∏residente. En agosto, decidió multar a Joshua Schroeder, un abogado de California que luchó sin éxito contra la deportación de un cliente en los tribunales, por presentar lo que el gobierno calificó como ‘innumerables argumentos sin fundamento’ y ‘tergiversaciones deliberadas o imprudentes’. Parece ser el primer abogado sancionado en virtud de un memorando, firmado por el Presidente en marzo, para penalizar a los abogados o firmas que presentaron en su contra lo que el gobierno consideró casos ‘irrazonables’”.

El fundamento legal de las amenazas de Trump siempre ha sido dudoso, escribe Jonathan Blitzer. ‘Pero su acoso, como táctica de intimidación, está teniendo un éxito espectacular. Trump detesta que se rían de él, y los comediantes que antes disfrutaban de la protección de la fama se están dando cuenta de que sus empleadores corporativos prefieren sacrificar la Primera Enmienda antes que arriesgarse a represalias. El presentador de un programa nocturno, Jimmy Kimmel, ofreció sus condolencias a la familia de Kirk y calificó el tiroteo de ‘horrible y monstruoso’. Pero el miércoles, ABC lo suspendió indefinidamente por un segmento en el que comparó la respuesta notoriamente distante de Trump al asesinato con la forma en que un niño de cuatro años llora la pérdida de un pez dorado. Al día siguiente, a bordo del Air Force One, Trump declaró a los periodistas que las cadenas de televisión en las que se le critica son ‘un brazo del Partido Demócrata’ y podrían ver revocadas sus licencias de transmisión”.

Crítica y censura

La represión de la Administración Trump a la libertad de expresión política tras el asesinato de Charlie Kirk ha abierto fisuras entre los conservadores, dice The Wall Street Journal hoy. Y algunos legisladores y comentaristas destacados han expresado su preocupación. “Su mensaje: El gobierno federal está excediendo su autoridad constitucional a expensas de la libertad de expresión, y la presión sobre los medios de comunicación y otros grupos podría ser contraproducente”.

“Si el gobierno se mete en el negocio de decir: ‘No nos gusta lo que ustedes, los medios de comunicación, han dicho, los vamos a prohibir salir del aire si no dicen lo que nos gusta’, eso terminará mal para los conservadores”, dijo el Senador Ted Cruz (republicano por Texas) en su podcast.

En los días transcurridos desde la muerte de Kirk, el Presidente Trump celebró la suspensión por parte de ABC del presentador Jimmy Kimmel. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, dijo en un podcast el miércoles, transmitido horas antes del anuncio de la suspensión de Kimmel, que su agencia podría castigar a ABC, propiedad de Disney, por los comentarios del comediante. “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, dijo Carr. “Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta para tomar medidas con franqueza contra Kimmel o, ya saben, la FCC tendrá trabajo adicional por delante”.

El domingo, el Senador Rand Paul, republicano de Kentucky, calificó los comentarios de Carr de “absolutamente inapropiados”, uniéndose a un coro creciente de conservadores prominentes que expresaron su incomodidad por la forma en que Carr se inmiscuyó en el asunto.

“La idea de que una expresión o pensamiento contrario a la línea gubernamental pueda conllevar un castigo es el sueño de los autócratas. Con el tiempo, genera enemigos en todos. Cuando Barack Obama intervino el martes para afirmar que podía aborrecer el asesinato de Kirk y aun así oponerse a su visión del mundo —incluyendo la sugerencia de que su ‘esposa o juez Jackson no tiene la capacidad de procesamiento cerebral suficiente’ para ser tomada en serio—, la idea resultó a la vez anodina y radical. Funcionarios de la administración y congresistas republicanos instaron a sus electores a denunciar los comentarios desagradables que pudieran haber visto u oído sobre Kirk. Puede que sea solo cuestión de tiempo antes de que incluso verdades tan evidentes como la de Obama resulten ofensivas, o algo peor”, concluye Jonathan Blitzer en The New Yorker.