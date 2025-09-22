VIDEO ¬ Diputada de Morena dice que científicos crearon nave para llevar café a Marte

La legisladora local morenista hizo referencia al Proyecto Ares, iniciativa enfocada en simular condiciones marcianas para el estudio de cultivos.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- La Diputada local por Morena, Victoria Gutiérrez Pérez, protagonizó una intervención en el Congreso de Veracruz que se viralizó en redes sociales, luego de afirmar que un grupo de científicos veracruzanos construyó una nave espacial para viajar a Marte y llevar consigo el aroma del café producido en la entidad.

Durante la segunda sesión ordinaria, la Diputada Gutiérrez Pérez presentó un anteproyecto en materia de fomento a la caficultura: “Grandes científicos han hecho una nave espacial con manos veracruzanas para el espacio, para Marte”.

La morenista también añadió que solicitó apoyo a estos investigadores para “demostrar que también en la ciencia y en el espacio tiene que estar el aroma de nuestro café”.

Algunos diputados de la oposición y usuarios en redes sociales cuestionaron sus comentarios y señalaron que no tenía referencias técnicas, nombres o pruebas que sustentaran el supuesto proyecto.

“¿Qué no saben que también en el espacio se toma café? ¿Qué no saben que en el deporte también se toma café? ¿Qué no saben que en toda la vida del ser humano se toma café?”, expresó la legisladora desde tribuna.

El priista Héctor Yunes Landa compartió el video de la intervención y escribió: “Lo que oyen que la parlamentaria dice en el video, lo dijo en la tribuna de la Cámara de Diputados de Veracruz. Y no es inteligencia artificial. Es simple y llanamente ignorancia natural”.

La Diputada habría confundido el Proyecto Ares, una iniciativa científica originada en Veracruz para simular condiciones marcianas en la Tierra, con la construcción de una nave espacial.

El proyecto, dirigido en su momento por el doctor Omar Pensado Díaz desde el Centro de Investigaciones Atmosféricas, buscaba desarrollar estructuras para instalar en Marte, no vehículos para viajar desde la Tierra.

Lo que oyen que la parlamentaria dice en el video, lo dijo en la tribuna de la cámara de diputados de Veracruz. Y no es INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Es simple y llanamente IGNORANCIA NATURAL. ¡Así se construye en Veracruz el segundo piso de la mal llamada cuarta transformación! pic.twitter.com/deG5kmL6Dp — Héctor Yunes Landa (@HectorYunes) September 21, 2025

Desde hace años no se reportan avances en dicho proyecto, debido a la falta de recursos. A pesar de ello, Gutiérrez Pérez insistió en que el trabajo de los científicos veracruzanos podría llevar el café al espacio, aunque especialistas señalan que en Marte no hay oxígeno, por lo que el aroma no podría percibirse.