Francia se une a la ola de países que anuncian el reconocimiento del Estado palestino

El domingo, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal anunciaron el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses. Sheinbaum llamó este lunes "genocidio" a la operación militar israelí que comenzó en octubre de 2023.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Emmanuel Macron, de Francia, se ha sumado este lunes a varias potencias en el mundo y ha reconocido al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de Estados Unidos (EU) y de Israel para no hacerlo, mientras éste último lleva a cabo un genocidio en tierras palestinas.

“Fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio, con la paz entre israelíes y palestinos, es por eso que declaro que hoy Francia reconoce el Estado de Palestina”, dijo Macron durante una Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Actores de la sociedad civil, familiares de rehenes, médicos y trabajadores humanitarios que trabajan en Gaza: ustedes me han pedido que ponga fin urgentemente a esta guerra y al sufrimiento de todos. Ustedes son las voces de la solución de dos Estados y del plan de paz y seguridad para todos que estamos proponiendo para la región. Contigo en Nueva York para lograrlo, junto a Arabia Saudita y nuestros 142 socios internacionales. Sí, la paz es posible y debe suceder ahora", dijo el mandatario francés.

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

Además, Macron ha adelantado que este mismo lunes reconocerán también el Estado palestino Andorra, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco, y San Marino y que estos reconocimientos son "en beneficio de la paz y la seguridad para todos en Oriente Próximo".

Macron ha asegurado que "este reconocimiento es la única solución que traerá la paz a Israel" a pesar e su "su reticencia y su miedo". "Francia nunca ha fallado a Israel cuando su seguridad estaba en juego, incluso ante los ataques iraníes", ha argumentado antes de recordar la "herida aún abierta" del ataque del 7 de octubre de 2023.

Además, ha defendido la necesidad de "neutralizar políticamente" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), "así como a todos aquellos que incitan al odio antisemita".

En cualquier caso, Macron ha condicionado la apertura de una embajada en Palestina a la "liberación de los rehenes" y a que se alcance un acuerdo de alto el fuego. "Nada será posible sin que las autoridades israelíes asuman plenamente nuestra renovada ambición de lograr finalmente una solución de dos Estados", ha planteado.

Una vez logrado este alto el fuego, se pondría en marcha un plan de reconstrucción de la Autoridad Palestina en "un marco renovado", ha explicado Macron, que ha ofrecido la colaboración de Francia para una misión internacional de estabilización y para formar y financiar las fuerzas de seguridad palestinas.

Macron ha recordado que en 1947 la ONU aprobó dividir el Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, "reconociendo así el derecho de cada uno a la autodeterminación". La comunidad internacional reconoció el estado israelí "cumpliendo finalmente el destino de este pueblo tras milenios de vagar y ser perseguido". "Sin embargo, la promesa de un Estado árabe sigue sin cumplirse hasta el día de hoy", se ha lamentado.