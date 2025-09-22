El programa de Jimmy Kimmel vuelve. Los ataques de Trump causaron oleada de críticas

The Walt Disney Company anunció a través de un comunicado que el programa Jimmy Kimmel Live! volverá al aire el martes 23 de septiembre, tras haber sostenido una conversación con el presentador de éste sobre los comentarios que hizo en relación a Charlie Kirk.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– El presentador de televisión Jimmy Kimmel regresa, dijo ABC este lunes, después de una oleada de críticas contra la Casa Blanca y contra Donald Trump en particular.

“El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país”, dijo Walt Disney Company, empresa matriz de ABC, en un comunicado. “Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles”, decía el comunicado. “Hemos pasado los últimos días conversando a fondo con Jimmy, y tras ello, decidimos reanudar el programa el martes”.

La cadena había eliminado a Kimmel “indefinidamente” la semana pasada después de que un alto regulador de Trump y muchos conservadores dijeran que describió incorrectamente la política del hombre acusado de disparar a Charlie Kirk, un activista de ultraderecha.

ABC retiró el programa horas después de que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, dijera en un podcast que los comentarios de Kimmel eran parte de un “esfuerzo concertado para mentirle al pueblo estadounidense” y que la agencia “iba a tener soluciones que podemos considerar”.

“Francamente, cuando ves cosas como esta, quiero decir, podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil”, dijo Carr al presentador del podcast, Benny Johnson.

Kimmel había planeado abordar la creciente controversia durante su monólogo de apertura del episodio del miércoles de “Jimmy Kimmel Live!”. Pero después de que los altos ejecutivos de Disney, incluido su director ejecutivo, Robert A. Iger, y su directora de televisión, Dana Walden, revisaran los comentarios planeados del Sr. Kimmel, temieron que su monólogo empeorara la situación y decidieron dejarlo en la banca a él y a su programa. Disney no explicó públicamente su decisión en ese momento, y Kimmel aún no ha hecho comentarios públicos sobre la suspensión del programa. Los representantes de Kimmel y los ejecutivos de Disney discutieron durante días un acuerdo viable.

La decisión de Disney de retirar a Kimmel del aire provocó críticas generalizadas en la comunidad del entretenimiento. Comediantes, actores y sindicatos de Hollywood denunciaron lo que consideraron complicidad con la censura. Algunos pidieron a la gente que cancelara sus suscripciones a los servicios de streaming de Disney.

Más de 400 celebridades, entre ellas Tom Hanks, Lin-Manuel Miranda y Kerry Washington, firmaron una carta patrocinada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles denunciando la suspensión de Kimmel como “un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación”. El 18 de septiembre, Trump sugirió que la administración podría revocar las licencias de las cadenas de televisión que estén “en contra” de él.

Trump, Carr y otros conservadores elogiaron la decisión de Disney, mientras que algunos demócratas y personas de Hollywood expresaron su preocupación por la censura del gobierno.

El Senador Ted Cruz, republicano por Texas, fue uno de los republicanos que criticaron a Carr por extralimitarse. En su podcast, Cruz dijo que era “increíblemente peligroso que el gobierno se pusiera en la posición de decir que vamos a decidir qué discurso nos gusta y cuál no, y que vamos a amenazar con sacarlo del aire si no nos gusta lo que dice”.