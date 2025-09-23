Elementos del Ejército repelen agresión en Teocaltiche; enfrentamiento deja 4 muertos

Redacción/SinEmbargo

22/09/2025 - 7:22 pm

Enfrentamiento en Teocaltiche deja cuatro civiles muertos y cinco detenidos

Cuatro civiles armados murieron y cinco más fueron detenidos tras un enfrentamiento entre civiles y elementos del Ejército en el municipio de Teocaltiche, Jalisco.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Un enfrentamiento armado entre civiles y elementos del Ejército Mexicano se registró en la comunidad de Agua Tinta, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y cinco más detenidas.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron cuando personal militar, adscrito al estado de Zacatecas, realizaba recorridos de vigilancia en los límites territoriales con Jalisco. Durante estas labores, los soldados detectaron un vehículo sospechoso en el que viajaban varias personas armadas.

Al intentar marcarles el alto, los sujetos del vehículo aceleraron y emprendieron la huida por brechas y caminos de terracería, y en el que abrieron fuego contra las unidades militares, que respondieron de inmediato a la agresión.

El enfrentamiento se extendió durante varios minutos hasta que los agresores quedaron sin posibilidad de escapar y fueron capturados. En dicha acción se les aseguraron armas largas, armas cortas y una camioneta tipo pick-up en la que viajaban.

Por otra parte, las autoridades dieron a conocer que las personas fallecidas portaban vestimenta táctica, lo que hace presumir su presunta vinculación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos delictivos con mayor presencia en la región. Mientras que las otras cinco personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades federales.

A raíz del incidente, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación del caso, incluyendo la confirmación de la identidad de los fallecidos y de los detenidos. También se encargará de integrar los indicios recabados al expediente correspondiente para determinar responsabilidades.

Además, elementos del Ejército y de la Policía de Jalisco desplegaron un operativo en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes y mantener el control del área mientras se realizaban las diligencias periciales.

En tanto, Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron al lugar para levantar evidencias, incluyendo armas, vehículos y equipo táctico, que serán analizados como parte de la investigación.

Este enfrentamiento se registra en una de las zonas más conflictivas de Jalisco, debido a su proximidad con los estados de Zacatecas y Aguascalientes, donde la presencia de las fuerzas federales y locales se mantiene de forma constante.

Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar con los operativos de vigilancia y control en la región, a fin de prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de la población ante la actividad de grupos delictivos.

