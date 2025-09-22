Trump dice que el Tylenol (paracetamol) está vinculado al autismo; no ofrece pruebas

Trump relacionó ahora el uso del paracetamol durante el embarazo con el autismo, sin ofrecer pruebas. Incluso la FDA admitió que no hay evidencia concluyente.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump afirmó este lunes que existe un vínculo entre el autismo y el paracetamol, uno de los medicamentos más usados y seguros en Estados Unidos (EU) y el mundo para tratar el dolor, sin ofrecer ninguna prueba ni estudio médico, en una afirmación que comparte su Secretario de Salud, el reconocido antivacunas Robert Kennedy Jr., y que rechaza la abrumadora mayoría de expertos y científicos.

"El acetaminofeno puede asociarse con un riesgo muy elevado de autismo. Recomendamos firmemente que las mujeres limiten su uso durante el embarazo a menos que sea necesario desde el punto de vista médico, como una fiebre muy alta", dijo Trump desde la Casa Blanca, donde había anticipado que daría a conocer "un avance" sobre autismo.

"Si está embarazada, no tomen Tylenol", pidió el Presidente estadounidense a sus ciudadanos. Se trata de la marca más popular de paracetamol con el activo acetaminofeno que se comercializa en EU. "No lo tomen. No pasa nada. Quizá se sientan un poco incómodas, quizá no sea tan fácil, pero no lo tomen. Y tampoco se lo den al bebé una vez nacido, indicó.

Además de estas declaraciones sin ninguna base científica, afirmó que hay un "ascenso meteórico" de casos de autismo. La Secretaría de Salud de EU lo fija en un 400 por ciento desde el 2001. "Cuando se produce ese tipo de escalada “sabes que es algo artificial, que es algo que están tomando", añadió Trump, nuevamente sin ofrecer pruebas al respecto.

Pero incluso el anuncio de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es mucho más medido que Trump y Kennedy Jr. En su aviso a los médicos sobre el uso de acetaminofeno durante el embarazo, el titular de la dependencia, el doctor Martin A. Makary afirma: "Para ser claros, si bien se ha descrito una asociación entre el acetaminofeno y el autismo en numerosos estudios, no se ha establecido una relación causal y existen estudios que contradicen esta afirmación en la literatura científica".

"El anuncio sobre el autismo fue la muestra más triste de falta de evidencia, rumores, reciclaje de viejos mitos, malos consejos, mentiras descaradas y consejos peligrosos que jamás haya presenciado por parte de alguien con autoridad en el mundo que afirmara saber algo sobre ciencia", le dijo a The New York Times Arthur Caplan, fundador de Ética Médica en la Universidad de Nueva York.

El mensaje de Trump podría poner en peligro a las mujeres embarazadas y personas gestantes, ya que el uso del paracetamol es uno de los más seguros para combatir fiebres durante su embarazo, algo que Trump ha pedido evitar reiteradamente hoy. Las fiebres pueden ser muy peligrosas tanto para las madres como para los fetos.

Kennedy Jr. dijo en el anuncio en la Casa Blanca que "durante demasiado tiempo, las familias se han quedado sin respuestas ni opciones ante el aumento vertiginoso de las tasas de autismo". "Hoy tomamos medidas audaces: abrimos la puerta a la primera vía de tratamiento reconocida por la FDA, informamos a médicos y familias sobre los posibles riesgos e invertimos en investigación pionera. Seguiremos la ciencia, restauraremos la confianza y daremos esperanza a millones de familias estadounidenses", dijo.

Pero el mismo Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) ha respondido desde 2021 que, ante los señalamientos de que la exposición prenatal al paracetamol, o acetaminofeno, puede alterar el desarrollo fetal y aumentar el riesgo de trastornos del neurodesarrollo, reproductivos y urogenitales, este activo es "uno de los únicos analgésicos seguros para las embarazadas durante el embarazo".

"Estudios previos no muestran evidencia clara que demuestre una relación directa entre el uso prudente de acetaminofeno durante cualquier trimestre y problemas de desarrollo fetal. Los trastornos del neurodesarrollo, en particular, son multifactoriales y muy difíciles de asociar con una causa única. El cerebro no deja de desarrollarse hasta al menos los 15 meses de edad, lo que deja espacio para que los niños estén expuestos a diversos factores que podrían provocar estos problemas", indica.

La guía clínica del ACOG sigue siendo la misma y los médicos no deben modificar su práctica clínica hasta que se realice una investigación prospectiva definitiva. Lo más importante es que las pacientes no deben dejarse intimidar por los numerosos beneficios del acetaminofeno, pidió. Sin embargo, como siempre, cualquier medicamento que se tome durante el embarazo debe usarse solo cuando sea necesario, con moderación y después de que la paciente embarazada haya consultado con su médico, concluye la organización.