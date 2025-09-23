Ousmane Dembélé se lleva el Balón de Oro 2025 varonil; Aitana Bonmatí gana el femenil

El Balón de Oro condecora a las y los mejores jugadores de la liguilla europea. Este año, el Balón varonil se lo llevó el francés Ousmane Dembélé, y el Balón femenil lo conquistó la española Aitana Bonmatí.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS).- El delantero internacional francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé ganó este lunes el Balón de Oro 2025 como mejor jugador del año, por primera vez en su carrera, al imponerse al jugador español del FC Barcelona, Lamine Yamal, segundo, y a su compañero en el PSG, Vitinha, tercero.

Dembélé, gran favorito por el gran curso del PSG, que conquistó su primera Liga de Campeones en parte gracias a los goles del extremo, logra su primer Balón de Oro y fue el gran héroe local en el Théâtre du Châtelet de París.

El extremo francés era el gran favorito para ganar el Balón de Oro y finalmente ganó esa especie de carrera por el galardón a Lamine Yamal.

Dembélé, exjugador del FC Barcelona, vivió seguramente la pasada temporada la mejor de su carrera deportiva, jugando además como 'falso 9' a las órdenes de Luis Enrique Martínez, técnico de un PSG que hizo historia con la conquista de su primera Liga de Campeones.

Hasta entonces marcado por su irregularidad y problemas físicos, el 'mosquito' firmó una espectacular campaña 2024-25 donde además de lograr el triplete con su club, sólo imperfecto por el subcampeonato en el Mundial de Clubes, brilló a nivel personal con 35 goles anotados y 16 asistencias.

Ousmane Dembélé is the 2025 Ballon d'Or Winner pic.twitter.com/b2qvwNztOs — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Por su parte, el extremo español del Barça Lamine Yamal, además de ganar el Trofeo Kopa a mejor joven del año, fue segundo en la votación de este Balón de Oro 2025 al meterse entre una nómina de candidatos del PSG, como el centrocampista portugués Vitinha, tercer clasificado.

Después del ganador, con ganas e ilusión de subirse al trono el siguiente año, fue segundo el jugador español del FC Barcelona Lamine Yamal, ganador previamente por segunda vez consecutiva del Trofeo Kopa como mejor jugador joven del año. Un Lamine Yamal que, a sus 18 años, tiene mucho camino por recorrer y que, tras formar parte del 'Top 10' del Balón de Oro 2024, esta vez ya rozó el galardón.

Con sus 18 goles y 25 asistencias en la pasada temporada, Lamine Yamal es 'Balón de Plata' tras irrumpir en la temporada 2023-24 tanto con el Barça como con la selección española. El extremo alargó su gran momento la pasada campaña siendo clave para el triplete nacional de su club, pero penalizado en la eliminación en las semifinales de la 'Champions' ante el Inter de Milán, donde mostró su nivel y calidad, el subcampeonato de LaLiga de Naciones con la 'Roja' y la no participación de su club en el Mundial de Clubes.

Fuera del podio se quedaron el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), el también extremo blaugrana Raphinha (FC Barcelona) -sexto, el brasileño-, el lateral marroquí Achraf Hakimi (PSG), el delantero francés Kylian Mbappé (Real Madrid), el atacante inglés Cole Palmer (Chelsea), el portero italiano Gianluigi Donnarumma (PSG) y el lateral portugués Nuno Mendes (PSG), que completaron por este orden el 'Top 10'.

Pero el fútbol español tuvo a más representantes entre los últimos nominados. A las puertas del 'Top 10' se quedó el blaugrana Pedri, undécimo, mientras que Fabián Ruiz, pese a su incidencia en el PSG y con España, fue vigesimocuarto. Eso sí, hubo pocos representantes más de LaLiga EA Sports en el 'Top 30', con Jude Bellingham (Real Madrid) en 23ª posición, mientras que su compañero Vinicius Jr. fue 16º y el delantero del Barça Robert Lewandowski fue 17º.

Luis Enrique y el PSG confirman su favoritismo

Por otro lado, el entrenador español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, fue designado como mejor técnico del año gracias a su sello en el PSG que lo ganó casi todo, con esa primera Liga de Campeones de su historia. Un éxito que permitió al club parisino ganar el premio al mejor equipo masculino del año.

En cuanto al premio Johan Cruyff al mejor entrenador del año, Luis Enrique Martínez, que no pudo asistir a la gala por estar entrenando al PSG en la derrota frente al Marsella (en partido aplazado de la Ligue 1), fue designado mejor técnico. Tras ganar la 'Champions' y dominar en Francia, el asturiano no dio pie a la sorpresa.

Así que el entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, se fue de París con las manos vacías pese a ganar Liga, Copa y Supercopa y lograr el primer triplete nacional en la historia del club blaugrana. El resto de candidatos al trofeo Johan Cruyff eran los italianos Antonio Conte, que dirigió al Nápoles al 'Scudetto', y Enzo Maresca, que devolvió al primer plano al Chelsea inglés, y el neerlandés Arne Slot, entrenador del Liverpool campeón de la Premier League.

El FC Barcelona era también uno de los cinco equipos nominados a mejor club masculino de la temporada, pero el premio fue también para el Paris Saint-Germain francés, sin duda el máximo favorito, que superó también al Botafogo de Brasil, campeón de la Copa Libertadores; el Chelsea, ganador de la Conference League y del Mundial de Clubes; y el Liverpool, campeón de la Premier League.

Donnaruma, el mejor portero pese a su fuga parisina

Y es que la noche, pese a tener esas grandes píldoras blaugranas gracias sobre todo a Lamine Yamal, fue muy parisina, nunca mejor dicho. Porque pese a firmar por el Manchester City, el portero italiano Gianluigi Donnarumma brilló la temporada pasada defendiendo al PSG y ello le valió para ganar el trofeo Yachine a mejor guardameta de 2025. Un premio que ya ganó en 2021 y que vuelve a conquistar tras una gran campaña.

GIANLUIGI DONNARUMMA IS THE 2025 YACHINE TROPHY WINNER! He already won it in 2021! #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/VZDneX87N3 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Donnarumma ganó en esta ocasión al brasileño Alisson Becker (Liverpool), al suizo Yann Sommer (Inter de Milán) y al belga Thibaut Courtois (Real Madrid), mientras que no pudo dar la sorpresa el único español nominado, el internacional David Raya, del Arsenal, ni el otro representante de LaLiga EA Sports, el meta del Atlético de Madrid Jan Oblak.

Por otro lado, el delantero sueco Viktor Gyökeres, ahora en el Arsenal inglés, ganó el trofeo Gerd Müller masculino como mejor delantero del pasado curso gracias a sus dianas y rendimiento en el Sporting de Portugal.

Aitana Bonmatí conquista su tercer Balón de Oro femenino

La futbolista española del FC Barcelona Aitana Bonmatí conquistó este lunes el Balón de Oro femenino 2025, el tercero de su trayectoria y de manera consecutiva, tras ser coronada como la mejor futbolista del pasado curso por delante de su compatriota Mariona Caldentey, un galardón que hace que el trofeo siga por quinta edición consecutiva en poder de una española.

En la gala celebrada en el Teatro del Châtelet de París, la catalana, que recibió el premio de manos de Andrés Iniesta, vio recompensado un curso donde el Barça logró el triplete nacional -Liga, Copa y Supercopa- y en el que se quedó al borde de conquistar tanto la 'Champions', perdiendo la final con el Arsenal de Caldentey, como la Eurocopa con España, una final perdida en la tanda de penaltis frente a Inglaterra.

El segundo puesto de la balear Mariona Caldentey, campeona de la máxima competición continental de clubes con las 'gunners', corrobora la buena salud del fútbol español, que sigue dominando la categoría femenina del prestigioso galardón.

El 'podio' lo cerró la inglesa Alessia Russo, del Arsenal. Las diez primeras posiciones las completaron la española Alexia Putellas (FC Barcelona), cuarta; la inglesa Chloe Kelly (Arsenal), quinta; la española Patri Guijarro (FC Barcelona), sexta; la inglesa Leah Williamson (Arsenal), séptima; la polaca Ewa Pajor (FC Barcelona), octava; la inglesa Lucy Bronze (Chelsea), novena; y la inglesa Hannah Hampton (Chelsea).

Fuera del 'Top 10' quedaron otras dos futbolistas españolas: la delantera del Barça Claudia Pina, que concluyó en la undécima posición; y Esther González, atacante del NJ/NY Gotham FC, que finalizó vigésima segunda en la lista. Entre otras representantes de la Liga F, la futbolista noruega del Barça Caroline Graham Hansen fue decimotercera; y la centrocampista escocesa del Real Madrid Caroline Weir, trigésima.

Ewa Pajor, El Arsenal, Sarina Weigman y Hampton, premiados

Además, durante la gala, la delantera polaca Ewa Pajor, del Barça, recogió el Trofeo Gerd Müller como mejor goleadora del año, mientras que el Arsenal inglés, campeón de la 'Champions' femenina, fue designado como mejor equipo del año por delante del Barça, ganador de las últimas dos ediciones; el Chelsea inglés, el Olympique de Lyon francés y el Orlando Pride estadounidense.

Por su parte, la neerlandesa Sarina Wiegman recibió el Premio Johan Cruyff, que recompensa al mejor entrenador femenino de fútbol. Su conquista de la Eurocopa con la selección de Inglaterra el pasado verano la aupó como ganadora, por delante de otros candidatos como su compatriota Renée Slegers, entrenadora del Arsenal; la francesa Sonia Bompastor (Chelsea); el portugués Arthur Elias, seleccionador de Brasil; y el nigeriano Justine Madugu, seleccionador nacional de Nigeria.

Mientras, el Trofeo Yashin a la mejor portera fue para la inglesa Hannah Hampton, del Chelsea y campeona de Europa con Inglaterra, que se impuso a otras guardametas como la española con Cata Coll, del FC Barcelona; la neerlandesa Daphne van Domselaar, del Arsenal FC; la alemana Ann-Katrin Berger, del Gotham FC; y la nigeriana Chiamaka Nnadozie, del Paris FC y fichada este verano por el Brighton.

Por último, la Fundación Xana, que lleva el nombre de la fallecida hija de Luis Enrique, se llevó el Premio Sócrates como recompensa a su labor solidaria. La princesa Charlene de Mónaco fue la encargada de otorgar el trofeo a Sira Martínez, hija del entrenador español del Paris Saint-Germain.