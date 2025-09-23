Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Empleados del Gobierno de Puebla relataron a SinEmbargo que desde el Poder Ejecutivo de esa entidad se les exhortó a que dejaran comentarios positivos en las publicaciones de las redes sociales del Gobernador Alejandro Armenta, con el propósito de inflar la imagen del mandatario.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Trabajadores del Gobierno de Puebla denunciaron que están siendo víctimas de ciberacoso por parte de la Administración de Alejandro Armenta, la cual les ordenó dejar mensajes positivos en las publicaciones oficiales del Gobernador, para lo cual incluso crearon una aplicación llamada Nódica, la cual vigilaba dicha actividad, misma que fue desactivada luego de que se exhibió esta situación.

Empleados del Gobierno de Puebla relataron a SinEmbargo que desde el Poder Ejecutivo de esa entidad se les exhortó a que dejaran comentarios positivos en las publicaciones de las redes sociales del Gobernador Alejandro Armenta. Primero, este llamado fue “voluntario”, afirmando que el no hacerlo no afectaría su área laboral, pero después con la creación de Nódica, la tarea se convirtió en obligatoria y de vigilancia continua.

Fue el portal e-consulta el que dio a conocer la existencia y propósito de Nódica. Incluso, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, a través de su cuenta de X, publicó pruebas de que el Gobernador Armenta administraba el sitio, mismo que era utilizado para inflar su imagen en redes sociales. “No deja duda que usan ilegalmente Nódica para inflar las redes del gobernador. Y no solo eso, aquí les demuestro que el mismo gobernador es administrador”, escribió Gómez Villaseñor.

Le respondo con EVIDENCIA. Me han enviado la base de datos completa del sistema. En ella no deja duda que usan ilegalmente Nódica para inflar las redes del gobernador. Y no solo eso, aquí les demuestro que el mismo @armentapuebla_ es superadmin y está enterado. 👇🏻 https://t.co/pGOUXLsanA pic.twitter.com/yglulWoqx4 — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) September 19, 2025

El medio digital dio a conocer los videos que los empleados recibieron en los que se les daba a conocer la forma en la que funcionaba la plataforma, a través de la cual, los burócratas estaban obligados a comprobar si cumplían con la cuota de “activación” –los mensajes que debían publicar en favor del Gobierno poblano– semanal, de acuerdo a un calendario de actividades que la Coordinación General de Comunicación Social del estado creo.

De acuerdo con este cronograma, a cada una de las 82 dependencias estatales que conforman la Administración que encabeza Armenta se le designó tres días a la semana para apoyar las publicaciones que en redes sociales difunde el Gobierno de Puebla. Asimismo, cuando alguna de estas entidades no lleva a cabo esta labor, se publica una lista con el nombre de las entidades evidenciado que no se “activaron” conforme a la designación que se estableció en el calendario.

Los trabajadores afectados expresaron a SinEmbargo que están obligados a cumplir con esta actividad de “apoyo voluntario” por miedo a perder su empleo y que incluso se siente “cercados” ya que les ha impuesto el subir evidencia de su participación “en las publicaciones de las redes sociales del Gobernador Armenta”, tarea que es conocida por algunos como ciberactivismo gubernamental, pero que en realidad se trata de un cibieracoso contra estos empleados burócratas.

El trabajador de una de las dependencias estatales, quien solicitó mantener el anonimato, evidenció cómo desde el Ejecutivo estatal, mediante los mandos medios, principalmente, se dan instrucciones, a través de grupos de WhatsApp, para que los trabajadores dejen mensajes de apoyo en las redes sociales del Gobernador Armenta.

“Mis compañeros y compañeras tienen que estar subiendo las evidencias de manera periódica, básicamente dependiendo de la agenda que tenga el Gobernador. En este escenario, que ya es de por sí complicado, en lugar de estar nuestro trabajo, ahora nuestros superiores, mandos medios sobre todo, y superiores, nos están solicitando que participemos en este tipo de activaciones de las redes del Gobernador, cosa que es obscena, es insultante”, dijo.

“Para los que somos de izquierda es una pena ver cómo toda esta gente que llegó de la 4T improvisada al Gobierno del estado no ha hecho más que recurrir a estar prácticas priistas de la vieja política”, agregó el trabajador, quien enfatizó que muchos empleados han sido obligados a “participar en grupos de WhatsApp”, en los cuales “hay mucha gente”, quienes “tienen que subir las evidencias” [los mensajes de apoyo en redes sociales en favor de Armenta*.

La información de e-consulta señala que la creación de Nódica fue idea de Fansel Miroslava Pastor Betancourt, directora de Monitoreo y Redes Sociales del Gobierno de Puebla y promotora de la activación digital, quien justificó que la plataforma era usada para monitorear y atender situaciones de riesgo para la población, pese a que las pruebas periodísticas muestran que con la App se obligaba a los trabajadores estatales a dejar mensajes positivos en favor de Armenta.

Por su parte, en respuesta a los señalamientos del periodista Gómez Villaseñor, José Tomé Cabrera, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de Puebla, aseguró que Nódica fue una herramienta que no tuvo costo para la administración estatal, misma que fue dada de baja desde el pasado viernes cuando se evidenció dicha actividad. “Muestra el contrato. No existe porque es una herramienta que para nosotros no tuvo costo. ¿Qué parte no entiendes que no se puede acusar en falso?”, dijo Tomé en su cuenta de X.

El GobernadorArmenta Mier suma ya varias polémicas en nueve meses de administración. Antes fue señalado por agresiones a periodistas y medios de comunicación locales, a los cuales se sumó la “Ley Censura”, con la que su gobierno buscaba blindarse frente a la crítica ciudadana.

Oriundo de Izúcar de Matamoros, Puebla, Armenta inició su carrera política a los 23 años cuando fue elegido por plebiscito para Presidente municipal de Acatzingo de Hidalgo. Posteriormente, fue Diputado local de 2002 a 2005, en la segunda mitad del sexenio del Gobernador priista Melquíades Morales.

En el gobierno de Mario Marín (2005-2011) fungió como director del DIF Estatal, Secretario de Desarrollo Social y en 2010 se convirtió en dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde le tocó la designación de los candidatos para la gubernatura, alcaldías y diputaciones.

En 2015 fue designado como Diputado federal por el PRI en el Distrito 7 de Tepeaca; y en 2017 acudió a un evento organizado por Morena en contra de la corrupción, por lo que el PRI decidió suspender temporalmente su militancia al considerar que había asistido a un evento partidista de otro órgano político.

En respuesta, Armenta anunció su renuncia al PRI y su incorporación a la militancia de Morena en abril de 2017. Rápidamente, en las elecciones de 2018 fue elegido como Senador por el partido guinda y, desde entonces, ha ocupado importantes puestos. En la Cámara alta, lo logró con el apoyo de Ricardo Monreal.

Al inicio del Segundo año legislativo de la LXV legislatura y después de tres votaciones, fue electo como Presidente de la Mesa Directiva del Senado para el período 2022-2023, él era el candidato de Monreal y en ese periodo quedó exhibida una ruptura dentro de la bancada morenista, pues poco menos de la mitad rechazaban la llegada de alguien cercano a Ricardo.

Y en 2024 se convirtió en el candidato al gobierno de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia; es el gobernador poblano desde el 14 de diciembre de ese año.