Las denuncias por acoso y abuso laboral dentro del TFJA alcanzan a su Sala Superior

Una denuncia resuelta este año da cuenta del acoso y violencia laboral que perciben trabajadores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, particularmente en la Tercera Sección de la Sala Superior, a cargo del Magistrado Julio Ángel Sabines Chesterking.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– Una denuncia por acoso y violencia laboral exhibe cómo las quejas por estas prácticas alcanzan a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que depende del Poder Ejecutivo, la única que quedó fuera de la Reforma Judicial.

Se trata de una denuncia presentada en octubre de 2024 contra el Magistrado Julio Ángel Sabines Chesterking por parte de la Secretaria adjunta de acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior que él preside. En ella, la funcionaria exhibió humillaciones públicas, hostigamiento y violencia laboral.

La Junta de Gobierno y Administración del tribunal concluyó y archivó en marzo de este año la investigación sin sanciones contra el Magistrado. Pese a que fue desestimada, narra una serie de agresiones que impactan en el equipo de trabajo del Magistrado.

SinEmbargo contactó vía telefónica, en múltiples ocasiones, a la oficina del Magistrado Sabines Chesterking para conocer si a raíz de esta investigación se tomaron acciones para mejorar el ambiente laboral, no obstante al cierre de esta edición no tuvo una respuesta; tampoco se obtuvo de la dirección general de comunicación del TFJA.

“Desde hace meses, el Magistrado Sabines se comporta de forma prepotente, violenta y grosera, además de que laboralmente me impide realizar mis funciones y él, junto a sus secretarios se dedican a obstaculizar el trabajo que se realiza en la Secretaría. Temo por represalias violentas en mi contra, ya que el Magistrado Sabines se conduce de forma violenta”, señaló en su demanda la entonces secretaria de la Tercera Sección de la Sala Superior, cuyo nombre ya no aparece en el directorio del TFJA actualizado hasta el segundo trimestre de este año.

La denunciante acusó al Magistrado Sabines Chesterking, quien fue Diputado federal suplente del PRI y en junio de 2021 fue propuesto para el cargo por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por ejercer “acoso laboral reiterado” en complicidad, según dijo, de funcionarios afines al Magistrado.

Por ejemplo, en su denuncia señaló que en agosto de 2024, cuando fue nombrada secretaria adjunta, tanto el Magistrado Sabines Chesterking como el funcionario Juan Antonio Guerrero Picazo –actual Secretario de acuerdo del Magistrado– la "humillaron públicamente" al solicitarle tareas y reprocharle errores que no le correspondían a ella.

La exfuncionaria detalló que el acoso se intensificó desde que el Magistrado la nombró Secretaría adjunta de acuerdos. La abogada narró en su demanda que incluso recibió por WhatsApp “stickers incómodos”.

“Como cuando le agradecí mi designación y él contestó con un sticker que decía ‘Nada de gracias, encuérate’. Yo nunca me llevé así con él", expuso.

En respuesta a la investigación, el Magistrado agregó que el grupo de WhatsApp en el que se encontraban “no guardaba relación alguna con el vínculo profesional, y se llevaba en un plano de amistad personal y de consentimiento entre sus integrantes”. Argumentó que el mensaje fue enviado “a otra persona del chat, en tono de broma y con consentimiento”. El Magistrado también minimizó esta acción al asegurar que la trabajadora “reaccionó de forma positiva, sin mostrar disgusto o rechazo”.

El Magistrado investigador e integrante de la Junta de Gobierno y Administración, Carlos Humberto Rosas Franco, concluyó que no pudieron comprobar que el mensaje fue enviado por el Magistrado Sabines a la denunciante y que tampoco contó con elementos "que permitan presumir que la persona que recibió ese mensaje es alguien que labora en este Tribunal".

Rosas Franco desestimó otras de las declaraciones de la trabajadora por ser “subjetivas”, pero en su demanda ella narró una serie de agresiones que afectan al equipo de trabajo del Magistrado. Ella expuso que junto a otros funcionarios del equipo del Magistrado excedían sus horarios de trabajo por el que fueron contratados –de 9:00 am a 4:00 pm–, y, de acuerdo con la denuncia, el Magistrado le reclamó que el servicio público “es sufrido” por lo que no tienen horarios.

En su respuesta a la queja, el Magistrado lo negó; dijo que si la secretaria excedió el tiempo laboral se trató de “una decisión personalísima”.

El Magistrado Sabines Chesterking buscó ser Ministro de la Suprema Corte en la elección judicial de junio. Antes trabajó en la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República de Murillo Karam. En junio de 2021, López Obrador lo propuso como Magistrado de la Sala Superior con el apoyo de Zoé Robledo, director del IMSS, y del abogado Julio Scherer Ibarra.

En el TFJA, Sabines Chesterkin, hijo del exgobernador priista Juan Sabines Gutiérrez, hace equipo con el Magistrado presidente Guillermo Valls Esponda y con la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien gana más de 100 mil pesos mensuales desde hace 15 años que le han permitido comprar en los últimos años costosos vehículos.

Además de la denuncia contra Sabines Chesterkin, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suma quejas por amenazas y hostigamientos en sus salas regionales.

En meses pasados, SinEmbargo expuso una denuncia por violencia laboral que presentó la Secretaria de Acuerdos Karla Yolanda Cuevas Morales en la que exhibió a la Magistrada Yolanda García Medina, ligada a Felipe Calderón, de haberla sometido a violencia laboral, amenazas y difamación que en un inicio se materializaron con el levantamiento de actas administrativas, pero que escalaron en la exigencia de que firmara un documento para que le fuera reducido su salario, aún cuando esto contraviene las propias reglas del Tribunal.

Yolanda García Medina es Magistrada de la Segunda Sala Regional en Baja California en donde conoció y estableció una amistad con la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien antes de integrar la Sala Superior del TFJA presidió esta Sala Regional.

La Magistrada Yolanda García Medina incluso exigió a la Secretaria de Acuerdos que presentara su renuncia voluntaria o de lo contrario sería acreedora a otra acta administrativa.