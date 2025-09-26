La Ciudad de México tendrá un fin de semana con una elotiza, Moulin Rouge y música

26/09/2025 - 7:00 am

¿Qué hacer el último fin de semana de septiembre?

¿Qué tal disfrutar de alimentos elaborados a base de maíz y de una "Gran Elotiza" con mil elotes preparados? Aquí te contamos dónde. 

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El último fin de semana de septiembre está aquí y para cerrar con broche de oro, la capital tiene actividades que involucran maíz, música, cine y teatro. Aquí compartimos algunas opciones para disfrutar del fin de semana.

Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad

La Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad 2025 se realizará el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 10:00 a 20:00 horas. Este encuentro cultural, ambiental y gastronómico que tendrá lugar en el Monumento a la Revolución donde se reunirán productores, comunidades e instituciones en torno al maíz, el símbolo de la riqueza biocultural de México.

De acuerdo con el comunicado de la SEDEMA, "la feria contará con un domo digital con proyecciones inmersivas sobre agua, bosques, flores, chinampas y milpa; un museo al aire libre con infografías, fotografías y maquetas interactivas; así como un túnel de actividades participativas donde niñas, niños y adultos podrán elaborar tortillas de colores, aprender sobre lenguas indígenas, conocer más sobre ajolotes o participar en talleres de prácticas tradicionales de siembra".

También habrá intercambio de semillas, expoventa con 250 productores que ofrecerán alimentos elaborados a base de maíz, una “Gran Elotiza” con mil elotes preparados, concursos de tortillas hechas a mano, desgranado de maíz, ilustración de maíz y milpa y basura cero, presentaciones culturales de distintas comunidades originarias y la presencia de tapetes monumentales de semillas.

¿Dónde? Monumento a la Revolución (Pl. de la República s/n , Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México), viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 10:00 a 20:00 horas.
¿Cuánto? Entrada Libre.

Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad 2025
Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad 2025 se realizará en el Monumento a la Revolución. Foto: sedema.cdmx.gob.mx

Moulin Rouge! The Musical

Este 26, 27 y 28 de septiembre, el Auditorio Nacional se llena de luces, amor, música y emoción con la puesta en escena Moulin Rouge! The Musical, la obra que ha ganado 10 premios Tony, incluyendo Mejor Musical.

Este musical nos cuenta la historia del romance entre el poeta Christian y la estrella del cabaret Satine, en París durante la Belle Époque. Christian conoce a Satine en el Moulin Rouge, un club nocturno que está casi en bancarrota. La pareja deberá enfrentarse al Duque de Monroth, quien busca a Satine, además de otros problemas como la salud de ella.

¿Dónde? Auditorio Nacional (Paseo de la Reforma 50 , Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México).
¿Cuánto? Desde 1 mil 220 pesos hasta 5 mil 261 pesos aproximadamente. Los boletos se adquieren en las taquillas de Auditorio Nacional y Ticketmaster.

Moulin Rouge! The Musical
Moulin Rouge! The Musical llega al Auditorio Nacional. Foto: auditorio.com.mx

Prima Facie

Regina Blandón regresa como Tessa en el monólogo Prima Facie, un texto de Suzie Miller que cuenta con la dirección de Camilla Brett y presenta una historia cruda y dolorosa. La puesta en escena nos cuenta la historia de Tessa, una brillante y reconocida abogada, con una estrategia muy clara en la defensa de sus clientes y una fiel creyente de la ley y la justicia, sin embargo, ocurre algo en su vida personal que impacta todo, obligándola a replantear su visión de esas leyes y de la verdad.

Este es el último fin de semana de la obra Prima Facie en el Foro Cultural Chapultepec, las funciones son viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 horas y domingo a las 17:00 horas).

¿Dónde? Foro Cultural Chapultepec (Calz. Gral. Mariano Escobedo 665, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México).
¿Cuánto? El precio de los boletos es de 855 y 660 pesos; se encuentran a la venta en Ticketmaster y en taquillas del teatro.

Regina Blandón regresa son la obra Prima Facie. Foto: Carlos Alvar

Aniversario FARO Azcapotzalco Xochicalli

El FARO Azcapotzalco Xochicalli celebra 7 años este viernes 26 de septiembre, por lo que tendrá actividades para toda la familia, como cuentos infantiles, presentaciones musicales, un taller de dibujo y una función especial de cortometrajes. El sábado 27 de septiembre tendrán un conciertos con bandas como Los de Abajo y Sam Sam.

¿Dónde? FARO Azcapotzalco Xochicalli (Avenida Cultura Norte , El Rosario, Azcapotzalco, C.P. 02100, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada Libre.

Cine Club: Perros astronautas

Este sábado 27 de septiembre a las 14:00 horas, el Cine Club de FARO Tláhuac proyectará la película Perros astronautas. Aventura en el paraíso. ¿De qué trata? Cuando un misterioso y peligroso remolino aparece en los trópicos del Océano Atlántico, los astronautas caninos Belka y Strelka se embarcan en una atrevida misión para salvar el planeta y el lejano hogar de sus nuevos amigos alienígenas.

¿Dónde? FARO Tláhuac (Av. La Turba 15 , Miguel Hidalgo, Tláhuac, C.P. 13200, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada Libre.

 

