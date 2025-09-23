La SSC-CdMx detiene a 2 del Cártel de Tláhuac; les aseguran droga, dinero y un arma

Redacción/SinEmbargo

22/09/2025 - 8:23 pm

La SSC detuvo el día de hoy a dos personas que portaban 139 dosis de posible droga y un arma de fuego, en calles de la colonia Del Mar, Alcaldía Tláhuac.

Como resultado de dar atención a denuncias ciudadanas, elementos de la SSC-CdMx lograron la detención de Juan Carlos "N" y Karla Gabriela "N", señalados como presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvo el día de hoy a dos personas, un hombre y una mujer, que portaban 139 dosis de posible droga y un arma de fuego, en calles de la colonia Del Mar, Alcaldía Tláhuac.

Los detenidos son señalados por las autoridades como presuntos integrantes de una célula delictiva generadora de violencia en esta demarcación de la capital mexicana, conocida como el Cártel de Tláhuac.

En un comunicado oficial, la dependencia afirmó que a los presuntos responsables les fueron asegurados "dos envoltorios con cinta café que contenían una hierba verde y seca con las características de la marihuana a granel, 73 bolsitas de plástico con cierre hermético con el mismo vegetal, 64 envoltorios color rosa con una sustancia en piedra color blanco, un arma de fuego abastecida con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y una camioneta color blanco".

Esta detención fue posible tras atender denuncias ciudadanas que señalaron la actuación irregular de estos individuos. "Durante un recorrido de seguridad en el cruce de las calles Esturión y Langosta, visualizaron a dos personas quienes de manera inusual manipulaban bolsitas de plástico como las usadas para la venta de narcóticos", indicó la SSC-CdMx.

El titular de la Secretaría, Pablo Vázquez Camacho, informó en su cuenta de X sobre la detención de estos presuntos generadores de violencia.

"En seguimiento a las acciones para la desarticulación de grupos delictivos, en Tláhuac, compañeros de la SSC detuvieron a Juan Carlos 'N' y Karla Gabriela 'N' en posesión de dosis de presunta droga, un arma de fuego y una camioneta", señaló el funcionario.

Juan Carlos 'N' y Karla Gabriela 'N' , de 40 y 33 años, respectivamente, fueron trasladados junto con el material decomisado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

"Asimismo, se supo que Juan Carlos 'N' cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de despojo y lesiones calificadas, así como extorsión agravada en 2025 y 2023", concluyó la información oficial.

La SSC detuvo el día de hoy a dos personas que portaban 139 dosis de posible droga y un arma de fuego, en calles de la colonia Del Mar, Alcaldía Tláhuac.
Elementos de la SSC detuvieron a Juan Carlos "N" y Karla Gabriela "N" en posesión de 139 dosis de droga, un arma de fuego y una camioneta. Foto: X @PabloVazC

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

