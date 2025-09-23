¿Quiénes eran B-King y Regio Clown, artistas colombianos hallados muertos en México?

Redacción/SinEmbargo

22/09/2025 - 7:59 pm

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown?

La desaparición y el posterior hallazgo de los cuerpos sin vida de los artistas colombianos B-King y Regio Clown ha generado gran indignación. ¿Quiénes eran estas personas?

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- La escena musical urbana de Colombia sufrió la pérdida de dos de sus figuras emergentes: Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, el DJ Regio Clown. Ambos fueron encontrados sin vida este lunes en el Estado de México, seis días después de su misteriosa desaparición en la capital mexicana, según confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El hallazgo de los cuerpos, identificados por familiares en una diligencia oficial en el municipio de Tlalnepantla, ha desatado una ola de indignación y llamados a la justicia tanto en Colombia como en México. Incluso, el Presidente colombiano, Gustavo Petro, emitió un mensaje en redes sociales donde señaló que la muerte de ambos artistas fue resultado de la llamada "guerra contra las drogas".

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", dijo el mandatario sudamericano.

Pero, quiénes eran B-King y Regio Clown, a continuación, lo que se sabe sobre ambos.

B-King

De 31 años y originario de Santander, era un rapero y cantante de reguetón que había ganado popularidad en los últimos años con su estilo fresco y letras que fusionaban ritmos urbanos con toques motivacionales.

Con más de 387 mil seguidores en Instagram y miles de reproducciones en Spotify, sus éxitos más destacados incluyen "Muévete Latina", "Me Necesitas", "Diosa" y el reciente sencillo "Como Yo", lanzado a finales de agosto.

Fuera de la música, Sánchez era conocido por su controvertida relación con la DJ e influencer colombiana Marcela Reyes, con quien colaboró en el tema "Destino" y protagonizó una mediática separación que acaparó titulares en la farándula.

Antes de desaparecer, B-King compartió un video optimista en redes sociales en el que emitió el siguiente mensaje: "Excelente, rompiendo en México, en el DF. Una belleza, me siento contento, agradecido. Vamos a romper en el nombre de Jesús de los Ejércitos".

View this post on Instagram

A post shared by B KING "La Voice" (@bkingoficial)

Regio Clown

Por su parte, Regio Clown, de 35 años y nacido en el Valle del Cauca, se había consolidado como un DJ y productor de música electrónica, además de empresario y coach motivacional.

Con 44 mil 600 seguidores en Instagram, donde solía publicar mensajes reflexivos sobre la vida y la energía positiva (como su última entrada, la cual acompañó con el mensaje: "Vivimos en un mundo lleno de diversidad... No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta"), Herrera Lemos residía en México desde hace varios años y era un habitual en la escena nocturna.

Su enfoque en la "energía cruda" lo convertía en un canal de conexión para el público, y había anunciado con entusiasmo su presentación junto a B-King.

Los artistas llegaron a México a inicios de septiembre para una serie de presentaciones durante las festividades de Independencia. Su último show conjunto fue el 14 de septiembre en la discoteca ElectroLab, en la Alcaldía Álvaro Obregón, bajo el nombre "Sin Censura. Independence Day", donde compartieron escenario con figuras como Fumaratto.

Su desaparición y muerte

El 15 de septiembre, B-King publicó un agradecimiento: "Muchas gracias, mi México lindo y querido". Sin embargo, el mediodía del 16 de septiembre marcó su último rastro: ambos salieron del hotel en la exclusiva zona de Polanco, en Ciudad de México, rumbo a un gimnasio. Según su mánager, Juan Camilo Gallego, habían planeado almorzar con "conocidos de Regio Clown" y reunirse por la noche para una sesión de trabajo, pero nunca regresaron.

La denuncia de desaparición fue interpuesta por el representante de los artistas y amplificada por Reyes y la hermana de B-King, Stefanía Agudelo, quien detalló que el último contacto fue ese mismo día. Las fichas de búsqueda describían a B-King como un hombre de 1.73 metros con greca en la ceja izquierda, vistiendo pants blancos y camiseta negra; y a Regio Clown como alguien de 1.80 metros con tatuajes y perforaciones, en ropa deportiva negra.

El caso escaló rápidamente a nivel diplomático. El Presidente colombiano Gustavo Petro pidió directamente a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, intervención urgente, e incluso mencionó inicialmente una posible conexión con Sonora (lo que fue desmentido por autoridades locales).

La tarde del 22 de septiembre, se informó que los cuerpos de ambos artistas fueron localizados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, y la FGJEM abrió una carpeta por homicidio.

A su vez, el Gabinete de Seguridad mexicano, conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que todas las dependencias trabajan coordinadamente para esclarecer el caso por instrucción directa de la Presidenta Sheinbaum.

