La verdad sobre caso Requena debe saberse: Javier May; "no solapamos a nadie", dice

Redacción/SinEmbargo

22/09/2025 - 9:41 pm

Javier May Rodríguez, Gobernador de Tabasco, se pronunció el día de hoy sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena y dijo que su Gobierno no encubrirá a nadie.

Javier May recordó que los principios que guían al movimiento de la Cuarta Transformación son los mismos que orientan su trabajo como Gobernador de Tabasco ya que el el compromiso de la 4T es "no mentir, no robar y no traicionar".

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobernador del estado de Tabasco, Javier May Rodríguez, se pronunció hoy sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder del cártel "La Barredora" que opera en la entidad, y dijo que "por muy dura que sea, la verdad se tiene que saber".

"Nosotros esperamos que por muy dura que sea la verdad, se tiene que saber. Nosotros hicimos un compromiso con el pueblo de Tabasco y nuestro movimiento encabeza esta filosofía: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Eso es lo que guía nuestras acciones y, quien cometa una acción, pues tendrá que comparecer y responder por esos hechos", sentenció el mandatario estatal.

En conferencia de prensa, Javier May sostuvo que en su Gobierno no se encubrirá a nadie y que las investigaciones deben llevarse a cabo para dar con los responsables de los hechos delictivos. El mandatario recordó también que fue su Administración la que inició las investigaciones sobre las operaciones de "La Barredora".

"Nosotros fuimos los que iniciamos [las investigaciones], no solapamos a nadie. Este Gobierno fue el que inició las acciones contra quienes resultan responsables de hechos de carácter delictivos, de hechos de crimen organizado. Vamos a esperar a que transcurran las investigaciones, ya hay detenidos, personajes importantes que eran los que comandaban estos grupos, y seguramente, se va a llevar un proceso apegado a derecho, más allá de un linchamiento mediático y querer sacar ventajas", enfatizó el Gobernador.

En referencia al Senador Adán Augusto López Hernández, quien designó a Bermúdez Requena como Secretario de Seguridad de Pública de Tabasco en su mandato; el Gobernador fue muy enfático al señalar que su Administración no solapa ni pacta con nadie.

"El senador Adán [Augusto López] ha estado muy claro que si es requerido él va a acudir y se va a presentar [...] Aquí hay cero impunidad, aquí no se solapa a nadie, no se encubre nadie, no se pacta con nadie", manifestó el Gobernador.

Apuntó que la oposición ha pretendido usar el tema como bandera, y subrayó que "no somos iguales". Añadió que "será difícil que destruyan al movimiento", ya que, "como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum", "permanece en el corazón de los tabasqueños y los mexicanos", subrayó.

