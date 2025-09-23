#PuntosYComas ¬ 67% de mexicanos rechaza que expertos decidan rumbo: Latinobarómetro

Pedro Mellado Rodríguez

22/09/2025 - 9:04 pm

Artículos relacionados

En nuestro país, el 74 por ciento de las personas considera que aunque la democracia puede enfrentar serios problemas, por los conflictos electorales y la polarización de las posturas políticas e ideológicas, sigue siendo el mejor sistema de gobierno, de acuerdo con el Latinobarómetro 2024.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– La mayoría de los mexicanos, el 67 por ciento, rechaza la posibilidad de que una cofradía minoritaria de políticos o legisladores, presumiblemente expertos, pueda decidir los destinos de la mayoría, y eso le da sentido a la iniciativa de realizar una consulta para la llevar a cabo una Reforma Electoral de fondo, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que hoy fue detallada por el coordinador de la Comisión Presidencial integrada para tal propósito, Pablo Gómez Álvarez.

Sólo el 31 por ciento de la población del país estaría dispuesto a delegar en una minoría privilegiada, presuntamente académica y experta, el futuro de la democracia en el país, señala el Latinobarómetro 2024 al planteamiento “Deberíamos deshacernos de las elecciones y del parlamento/congreso y dejar que los expertos tomaran las decisiones por la gente”.

La consulta que realizará la comisión presidencial incluirá temas como libertades políticas; sistema de partidos, financiamiento y campañas políticas; organismos electorales, tanto nacional como estatales y tribunales electorales de los ámbitos federal y estatal. Además, se tendrá que discutir y presentar iniciativas para reducir el financiamiento a organismos electorales y partidos políticos, así como la potencial desaparición de legisladores plurinominales, en foros que se llevarán a cabo en las 32 entidades del país.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral está encabezada por Pablo Gómez Álvarez, y forman parte de ella Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de Asesores de la Presidenta; Ernestina Godoy Ramos, Consejera Jurídica de Presidencia; Arturo Zaldívar, Lelo de Larrea, Coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia; Lázaro Cárdenas Batel, Jefe de la Oficina de la Presidencia y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Para los mexicanos y para la mayoría de los habitantes de América Latina la democracia es el mejor sistema de gobierno. Y en particular, para los mexicanos, tiene el respaldo de la mayoría. El Latinobarómetro 2024, un estudio que incluye a los principales países del continente, establece que en 2024 un 52 por ciento de los latinoamericanos apoyó la democracia, porcentaje que significa un aumento muy significativo de cuatro puntos porcentuales respecto de 2023.

Desde 2010, hace catorce años que el apoyo a la democracia no repunta con esta fuerza. Como dijo el informe Latinobarómetro de 2018, ese fue el peor año registrado en el ánimo de los pueblos latinoamericanos.

El triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en los comicios del año pasado propició que en México el apoyo a la democracia aumentara catorce puntos porcentuales, del 35 por ciento en 2023 al 49 por ciento en 2024, con la elección de la primera mujer en la presidencia. En el caso de El Salvador, donde se reeligió Nayib Bukele para un segundo mandato que no estaba en el diseño constitucional de ese país, sino que fue forzado por el mismo presidente, realizando los cambios institucionales necesarios, la democracia no se vio favorecida con esta continuidad en el poder. El apoyo a la democracia aumentó apenas un punto porcentual en El Salvador, de 46 por ciento a 47 por ciento entre 2023 y 2024.

En nuestro país, el 74 por ciento de las personas considera que aunque la democracia puede enfrentar serios problemas, por los conflictos electorales y la polarización de las posturas políticas e ideológicas, sigue siendo el mejor sistema de gobierno.

La democracia alcanza en América Latina, durante 2024, un 69 por ciento de respaldo y su tendencia es a la recuperación desde el año 2020 cuando llegó a su punto más bajo, con 63 por ciento. En 2013 tuvo su punto más alto con 79 por ciento. Este es un indicador de que la democracia mejora en la región.

Para conocer la evaluación de la democracia en cada país, de parte de sus ciudadanos, se les preguntó: ¿cuán democrático es su país, en una escala de 1 a 10 donde 1 significa “no es democrático” y 10, “completamente democrático”?

En promedio, los latinoamericanos ubican a su democracia en un 6.1. El 45 por ciento ubica la democracia entre el 7 y 10, un 33 por ciento entre el 4 y el 6, y un 20 por ciento de muy desencantados la pone entre el 1 y el 3 de la escala de 1 a 10.

En América Latina, en los últimos 30 años los peores momentos para la democracia se vivieron en 2018, cuando la insatisfacción llegó al 72 por ciento, pero desde entonces ha experimentado una caída para situarse en un 65 por ciento en 2024. En forma paralela, la satisfacción creció desde el 24 por ciento en 2018, hasta el 33 por ciento en 2024.

Los países con los mejores indicadores de satisfacción con su democracia son Uruguay con 63 por ciento y El Salvador con 62 por ciento. En la tercera posición se ubica México con el 50 por ciento de satisfacción.El resto de los países latinoamericanos registra una satisfacción inferior al 50 por ciento.

Un dato preocupante que refleja el Latinobarómetro 2024 es que, en promedio, el 53 por ciento de los latinoamericanos reconoce que aceptaría la llegada de un gobierno antidemocrático, siempre y cuando resolviera los problemas. En México el porcentaje es del 57 por ciento.

La Reforma Electoral en México enfrentará dos conflictos severos: la desaparición de los plurinominales y la disminución de financiamiento a partidos políticos, puntos en los que han coincidido el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo. Esas reformas podrían reventar la alianza de Morena con sus partidos satélites, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que viven de manera parasitaria sobre el partido mayoritario en el poder.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Poder decir

"Lo que ha pasado en Estados Unidos, con dos de los programas nocturnos de mayor audiencia y...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

SOMA, el arte de ser coleccionista

"El sentido último de esta subasta no es enriquecer las arcas de SOMA, que es una institución...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Valle de Bravo
2

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown?
3

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown, artistas colombianos hallados muertos en México?

Ar
4

Argentina se hunde: EU anuncia otro rescate (más deuda, pues). ¿Y Milei? De fiesta...

Un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, de la UNAM, murió esta tarde tras ser atacado con arma blanca por otro alumno que ingresó al plantel vestido de negro y encapuchado.
5

Alumno del CCH Sur mata a otro estudiante, hiere a trabajador y se tira de edificio

6

Los músicos colombianos B-King y Regio Clown son encontrados muertos en el Edomex

Trump dice que el Tylenol (paracetamol) está vinculado al autismo; no ofrece pruebas
7

Trump dice que el Tylenol (paracetamol) está vinculado al autismo; no ofrece pruebas

Las acciones de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento.
8

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Enfrentamiento en Teocaltiche deja cuatro civiles muertos y cinco detenidos
9

Elementos del Ejército repelen agresión en Teocaltiche; enfrentamiento deja 4 muertos

10

El programa de Jimmy Kimmel vuelve. Los ataques de Trump causaron oleada de críticas

El final de Adán.
11

El final de Adán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó "genocidio" a lo ocurrido en la Franja de Gaza desde que inició la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás.
12

Sheinbaum lo llama “genocidio” y recuerda que México reconoció a Embajadora palestina

Manuel Velasco, Jorge Emilio González y Arturo Escobar, políticos del Partido Verde.
13

Caciques locales del Partido Verde encabezan una rebelión silenciosa contra Morena

Guárdense las diferencias entre un hombre noble, Eliseo, y un despojo de ser humano: Salinas Pliego, quien se llama a sí mismo “Don Ricardo” o “Tío Richi”.
14

Un hombre sin recato

La SSC detuvo el día de hoy a dos personas que portaban 139 dosis de posible droga y un arma de fuego, en calles de la colonia Del Mar, Alcaldía Tláhuac.
15

La SSC-CdMx detiene a 2 del Cártel de Tláhuac; les aseguran droga, dinero y un arma

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mina Tayahua
1

VIDEO, Parte 3 ¬ Desplazado expone cómo las mineras corrompen y destruyen poblados

2

#PuntosYComas ¬ 67% de mexicanos rechaza que expertos decidan rumbo: Latinobarómetro

CdMx inicia programa para demoler y rehabilitar edificios en riesgo por sismos
3

Brugada arranca programa para demoler y rehabilitar edificios en riegos por sismos

La SSC detuvo el día de hoy a dos personas que portaban 139 dosis de posible droga y un arma de fuego, en calles de la colonia Del Mar, Alcaldía Tláhuac.
4

La SSC-CdMx detiene a 2 del Cártel de Tláhuac; les aseguran droga, dinero y un arma

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown?
5

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown, artistas colombianos hallados muertos en México?

Enfrentamiento en Teocaltiche deja cuatro civiles muertos y cinco detenidos
6

Elementos del Ejército repelen agresión en Teocaltiche; enfrentamiento deja 4 muertos

Ousmane Dembelé y Aitana Bonmati ganan el Balón de Oro 2025
7

Ousmane Dembélé se lleva el Balón de Oro 2025 varonil; Aitana Bonmatí gana el femenil

Ar
8

Argentina se hunde: EU anuncia otro rescate (más deuda, pues). ¿Y Milei? De fiesta...

Trump dice que el Tylenol (paracetamol) está vinculado al autismo; no ofrece pruebas
9

Trump dice que el Tylenol (paracetamol) está vinculado al autismo; no ofrece pruebas

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, participó en la ceremonia de apertura de la Semana del Clima 2025 que se celebra en Nueva York.
10

Bárcena inaugura Semana del Clima en NY; reitera compromiso con desarrollo sostenible

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
11

VERSUS ¬ Salinas Pliego, ¿busca la Presidencia, o lo usa para victimizarse?

Una Diputada local de Morena se viralizó en redes luego de afirmar que un grupo de científicos veracruzanos construyó una nave espacial para viajar a Marte.
12

VIDEO ¬ Diputada de Morena dice que científicos crearon nave para llevar café a Marte