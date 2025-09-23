Israel acusa a flotilla humanitaria de servir a Hamás y rechaza su entrada a Gaza
22/09/2025 - 10:14 pm
Artículos relacionados
El Gobierno de Israel advirtió a la Global Sumud Flotilla que no permitirá el ingreso de barcos a Gaza por considerarlo una violación al bloqueo naval, además de estar al servicio de Hamás.
Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- El Ministerio de Exteriores de Israel advirtió este lunes a la Global Sumud Flotilla, a la que acusó de estar al servicio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), de que no permitirá que ningún buque entre "en una zona de combate activo" ni la "violación de un bloqueo naval legal".
"Si el deseo genuino de los participantes de la flotilla es entregar ayuda humanitaria, Israel pide a los barcos que, en lugar de servir a Hamás, atraquen en el puerto de Ascalón y descarguen allí la ayuda, desde donde será transferida rápidamente y de manera coordinada a la Franja de Gaza", indicó en un comunicado.
Dozens of boats are sailing to Gaza to break Israel’s illegal siege. The UN confirms genocide, yet states stay complicit. We sail because leaders fail. Gaza, we see you, we have not forgotten you.
📸 GretaThunberg (IG) pic.twitter.com/06miMOmh8n
— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 22, 2025
En este sentido, la cartera de Exteriores israelí instó a los integrantes de la iniciativa humanitaria, descrita por Israel como "flotilla yihadista de Hamás", a "no infringir la ley" y aceptar la propuesta de Israel "de transferir pacíficamente" a territorio israelí cualquier ayuda hacia Gaza.
La Global Sumud Flotilla denunció el domingo la presencia de "múltiples drones" en las inmediaciones de sus embarcaciones que navegan en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza. Unos 300 voluntarios de hasta 44 países integran este esfuerzo para llevar ayuda humanitaria al enclave palestino