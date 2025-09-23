Menores desaparecidos en Acapulco son hallados con vida; estaban en Jojutla, Morelos

Cuatro hermanos desaparecidos en Acapulco son localizados en Jojutla, Morelos, tras operativo coordinado de autoridades federales y estatales.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Las autoridades estatales y federales localizaron este lunes a cuatro hermanos que habían desaparecido en Acapulco, Guerrero, y a quienes pusieron bajo protección inmediata tras su hallazgo.

De acuerdo con los primeros reportes, los menores, de entre ocho y 13 años, se encontraban en el municipio de Jojutla, en el estado de Morelos, a 244 kilómetros de su último paradero, luego de desplazarse por su cuenta hasta solicitar ayuda.

Los pequeños fueron identificados como:

María del Rosario de 13 años.

Grisel de 12 años.

Jesús Gerardo de 10 años.

Yoel Olea Ramírez de ocho años.

En atención a un reporte generado en redes sociales sobre la desaparición de cuatro menores de edad en Acapulco, Guerrero, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con la @FGEGuerrero, implementaron recorridos en la zona para su… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 23, 2025

La desaparición de los niños se había reportado oficialmente el 20 de septiembre ante Locatel por parte de los familiares, tras perder contacto con los menores desde el 17 de septiembre, cuando se encontraban en la zona baja del río que atraviesa la comunidad Kilómetro 30, en Acapulco.

Los primeros reportes indicaban que los niños habían salido de su hogar en La Testaruda, una comunidad ubicada a 21 kilómetros del lugar donde se les vio por última vez. Ante su ausencia, vecinos y familiares iniciaron una intensa campaña en redes sociales para difundir fotos y solicitar información que permitiera localizarlos.

Al tener conocimiento del hecho, la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación, además, los agentes de seguridad realizaron recorridos en la zona donde reportaron que se les vio por última vez, se entrevistaron con vecinos del lugar para recabar datos y mediante labores de investigación e inteligencia se ubicó a los menores en el municipio de Jojutla, en el estado de Morelos.

Yoel, Jesús Gerardo, Grisel y María del Rosario, son niños de ocho, 10, 12 y 13 años de edad respectivamente. Alguien los secuestro en Acapulco, Guerrero. Los mexicanos no pueden desaparecer, esto debería llamar a todos los esfuerzos que sean posibles y necesarios. Espero que… pic.twitter.com/1ymKB7Jehj — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) September 22, 2025

De manera inmediata, se realizaron los trámites de colaboración interinstitucional con la Fiscalía General del Estado de Morelos para la protección y resguardo de los menores, en tanto se llevan a cabo las diligencias correspondientes para que sean puestos a disposición del agente del Ministerio Público Especializado en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Hasta el momento, los menores permanecen bajo custodia oficial, y las diligencias continúan para asegurar su bienestar y determinar de manera clara los hechos que rodearon su desaparición y posterior localización.