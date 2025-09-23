Mauricio Fernández, empresario y político, muere a los 75; luchaba contra el cáncer

El Alcalde de San Pedro Garza García se despidió del cargo una semana antes, al admitir que su salud ya no le permitía seguir al frente del municipio.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Mauricio Fernández Garza, político, empresario y cuatro veces Alcalde de San Pedro Garza García, murió la noche del lunes a los 75 años, tras enfrentar una larga batalla contra el cáncer.

¿Quién es Mauricio Fernández?

Mauricio Fernández fue Alcalde de San Pedro en cuatro periodos distintos: 1989–1991, 2009–2012, 2015–2018 y 2024–2025.

A lo largo de su trayectoria, impulsó proyectos de continuidad, obtuvo altos niveles de aprobación ciudadana y posicionó al municipio en los primeros lugares nacionales en temas como seguridad, finanzas y calidad de vida.