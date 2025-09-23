Trump dice en la ONU que reconocer al Estado palestino sería "un premio para Hamás"

Redacción/SinEmbargo

23/09/2025 - 9:39 am

Trump dijo que reconocer un Estado palestino sería un premio para Hamás.

En un discurso donde tocó una gran variedad de temas, como su radical visión antimigrante y el reconocimiento de un Estado palestino, Trump criticó a la ONU por sus "palabras vacías", mientras Israel recibía críticas por el genocidio en Gaza.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, afirmó este martes ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reconocer un Estado palestino, como han hecho varias potencias, incluidas Francia y Reino Unido, es "un premio para Hamás". El mandatario también aprovechó para lanzar su radical retórica antimigrante y cuestionar a la propia ONU por sus "palabras vacías" con respecto a la paz en el mundo.

"Como para alentar la continuación del conflicto, algunos en este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino”, señaló Trump desde el icónico podio de la ONU, con fondo de marmol verde.

"Esto sería una recompensa, un premio, por estas horribles atrocidades, incluyendo el 7 de octubre. Pero en lugar de ceder ante Hamás como exigencias de rescate, quienes desean la paz deberían unirse en un solo mensaje: liberen a los rehenes ya", añadió el mandatario estadounidense.

Estados Unidos no participó el lunes en la conferencia específica para la solución de dos Estados que impulsaron Francia y Arabia Saudí y de la que surgió una última ola de reconocimientos al Estado palestino. Tampoco acudió Israel, crítico con este tipo de iniciativas.

El Presidente estadounidense se ha mostrado "comprometido" con las negociaciones sobre un alto el fuego entre Israel y Hamás, pero ha culpado al grupo palestino de rechazar "reiteradamente" un acuerdo que él mismo prometió antes de volver el pasado mes de enero en la Casa Blanca.

Trump también pensó que resolver el conflicto en Ucrania sería "más fácil", como él mismo ha admitido este martes, pero ha culpado a Rusia de mantener una guerra que "debería haber sido cuestión de días" y ha lanzado amenazas veladas contra los países que, como China e India, puedan "financiar" el conflicto.

El magnate republicano ha avisado de que, "si Rusia no está preparada para llegar a un acuerdo y acabar la guerra, Estados Unidos está preparado para imponer un paquete muy contundente de aranceles", pero ha apuntado que, para que sea "efectivo", desde Europa también se deberían seguir "las mismas medidas exactas".

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

