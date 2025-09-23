Sheinbaum ofrece ir a fondo en el asesinato en México de los dos músicos colombianos

Tras lo señalamientos de Gustavo Petro acerca de que la Presidenta Sheinbaum formó parte de la organización guerrillera M-19, la mandataria dijo que no entraría en debate con su homólogo de Colombia.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió este martes que se llevará a cabo una investigación exhaustiva tras el asesinato de los cantantes colombianos B-King y Regio Clown, además de que descartó que este caso pueda afectar la relación entre México y Colombia.

"La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato, la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después lamentablemente se encontraron dos cuerpos [...] No tiene por qué afectar [la relación con Colombia]", apuntó la mandataria durante su conferencia matutina.

La Jefa del Ejecutivo mencionó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CdMx) y el propio Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, encabezado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, serán quienes brinden más información sobre el caso.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya se puso en contacto con el Gobierno de Colombia para informarles sobre el avance en las investigaciones acerca del asesinato de los cantantes B-King y Regio Clown, quienes desaparecieron en la CdMx y posteriormente sus restos fueron hallados en el Estado de México.

Por otra parte, ante los señalamientos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acerca de que Sheinbaum supuestamente es una exintegrante de la organización guerrillera M-19, la Presidenta negó tal acusación y dijo que prefiere no entrar en una polémica con su homólogo colombiano.