¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump
23/09/2025 - 11:29 am
Artículos relacionados
El paracetamol y las vacunas no causan autismo en recién nacidos si se administran en mujeres embarazadas, afirmó la OMS.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que es mentira que administrar paracetamol (Tylenol) o vacunas a las mujeres embarazadas pueden provocar autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump
"Algunos estudios de observación han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, pero las pruebas siguen siendo inconsistentes", declaró el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.