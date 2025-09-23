¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

El paracetamol y las vacunas no causan autismo en recién nacidos si se administran en mujeres embarazadas, afirmó la OMS.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que es mentira que administrar paracetamol (Tylenol) o vacunas a las mujeres embarazadas pueden provocar autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump