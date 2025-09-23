¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Redacción/SinEmbargo

23/09/2025 - 11:29 am

La OMS aseguró el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

Artículos relacionados

El paracetamol y las vacunas no causan autismo en recién nacidos si se administran en mujeres embarazadas, afirmó la OMS.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que es mentira que administrar paracetamol (Tylenol) o vacunas a las mujeres embarazadas pueden provocar autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump

"Algunos estudios de observación han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, pero las pruebas siguen siendo inconsistentes", declaró el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

La Fiscalía de la CdMx inició una investigación por el asesinato de un estudiante dentro del CCH Sur de la UNAM e identificó al agresor como Lex Ashton “N”.
2

La Fiscalía de la CdMx identifica al asesino de estudiante en CCH Sur. Tiene 19 años

Adán se derrumba, él y su grupo
3

Adán se derrumba, él y su grupo

Julio Ángel Sabines Chesterking, Magistrado del TFJA.
4

Las denuncias por acoso y abuso laboral dentro del TFJA alcanzan a su Sala Superior

Trump dijo que reconocer un Estado palestino sería un premio para Hamás.
5

Trump regaña a los líderes mundiales en ONU. Tenía 15 minutos y se toma casi una hora

Ar
6

Argentina se hunde: EU anuncia otro rescate (más deuda, pues). ¿Y Milei? De fiesta...

Muere Mauricio Fernández a los 75 años.
7

Mauricio Fernández, empresario y político, muere a los 75; luchaba contra el cáncer

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown?
8

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown, artistas colombianos hallados muertos en México?

Sheinbaum advierte inhabilitación a empresas farmacéuticas incumplidas.
9

El Gobierno federal exhibe a los proveedores de medicamentos que no entregan a tiempo

Un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, de la UNAM, murió esta tarde tras ser atacado con arma blanca por otro alumno que ingresó al plantel vestido de negro y encapuchado.
10

Alumno del CCH Sur mata a otro estudiante, hiere a trabajador y se tira de edificio

La tormenta tropical "Narda" se intensificó este martes a huracán categoría 1, de acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
11

"Narda" se fortalece a huracán categoría 1; dejará lluvias intensas en 3 estados: SMN

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
12

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Valle de Bravo
13

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Las acciones de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento.
14

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Gasolineras y estaciones de servicio vinculadas a la comercialización de huachicol o combustible de contrabando operaban así en las zonas norte y el bajío.
15

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La OMS aseguró el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.
1

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Trump dijo que reconocer un Estado palestino sería un premio para Hamás.
2

Trump regaña a los líderes mundiales en ONU. Tenía 15 minutos y se toma casi una hora

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
3

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Sheinbaum advierte inhabilitación a empresas farmacéuticas incumplidas.
4

El Gobierno federal exhibe a los proveedores de medicamentos que no entregan a tiempo

Sheinbaum prometió que se investigará el asesinato de B-King y Regio Clown, y descartó que este caso pueda afectar la relación de México con Colombia.
5

Sheinbaum ofrece ir a fondo en el asesinato en México de los dos músicos colombianos

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) cayó 0.9% en julio respecto a junio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
6

La actividad económica en México retrocedió 0.9% mensual y 1.2% anual en julio: Inegi

La tormenta tropical "Narda" se intensificó este martes a huracán categoría 1, de acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
7

"Narda" se fortalece a huracán categoría 1; dejará lluvias intensas en 3 estados: SMN

Muere Mauricio Fernández a los 75 años.
8

Mauricio Fernández, empresario y político, muere a los 75; luchaba contra el cáncer

La Fiscalía de la CdMx inició una investigación por el asesinato de un estudiante dentro del CCH Sur de la UNAM e identificó al agresor como Lex Ashton “N”.
9

La Fiscalía de la CdMx identifica al asesino de estudiante en CCH Sur. Tiene 19 años

Julio Ángel Sabines Chesterking, Magistrado del TFJA.
10

Las denuncias por acoso y abuso laboral dentro del TFJA alcanzan a su Sala Superior

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, exhortó en la ONU a reconocer un Estado Palestino para detener la guerra. 
11

De la Fuente llama a la paz en Gaza ante la ONU; plantea solución de dos estados

Javier May Rodríguez, Gobernador de Tabasco, se pronunció el día de hoy sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena y dijo que su Gobierno no encubrirá a nadie.
12

La verdad sobre caso Requena debe saberse: Javier May; "no solapamos a nadie", dice