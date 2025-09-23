Naasón Joaquín García se declara no culpable de tráfico sexual y otros delitos en EU

El líder de la iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, compareció ante la Corte de Distrito para el Sur de Nueva York para enfrentar el juicio en su contra por abuso y tráfico sexual de menores, entre otros cargos.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, se declaró no culpable de los cargos en su contra por abuso y tráfico sexual de menores, extorsión, crimen organizado y delitos financieros, durante su comparecencia ante en una Corte de Estados Unidos (EU).

El dirigente de la organización religiosa, quien fue detenido en el 2022, compareció este martes ante la Jueza Loretta Preska en la Corte de Distrito para el Sur de Nueva York, en Manhattan, para continuar con el proceso en su contra.

De acuerdo con información difundida por medios, Joaquín García se presentó a su audiencia vistiendo el traje beige clásico que visten los reos de prisiones estadounidenses, llegó esposado de los pies y lucía más canoso que en su última aparición pública.