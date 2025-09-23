Autoridades hallan 48 kilos de heroína y fentanilo en Sonora; iban ocultos en autobús

Las dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Cerca de 50 kilos de heroína y fentanilo fueron asegurados por las autoridades en un autobús de pasajeros interceptado en una carretera federal de Sonora, donde también fueron detenidos los dos conductores.

Los 48 kilogramos de droga estaban distribuidos en 50 paquetes ocultos en un compartimento especial, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El operativo se realizó en el kilómetro 32 de la Carretera Federal 2, tramo Santa Ana–Altar, como parte de las labores de inspección y vigilancia en carreteras del país.

De acuerdo con el comunicado, el personal de seguridad detectó modificaciones en la estructura del vehículo y procedió a una revisión minuciosa que permitió ubicar el escondite.

Según el reporte, se aseguraron 17 paquetes envueltos en cinta canela con una sustancia con las características de la heroína, con un peso aproximado de 16 kilos, así como 33 paquetes adicionales con una mezcla de heroína y fentanilo, con un peso cercano a 32 kilos.

La acción fue encabezada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las instituciones del Gabinete de Seguridad informaron que los detenidos fueron notificados de sus derechos y que el cargamento quedó bajo resguardo.