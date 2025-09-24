CdMx alista regulación para circulación de pipas y transporte de material peligroso

Clara Brugada Molina responsabilizó a la empresa Silza por la explosión en el Puente de La Concordia y anunció una nueva regulación para el transporte de materiales peligrosos.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró de manera tajante que la empresa Silza es la responsable del accidente por la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia, tragedia que hasta el momento ha dejado 29 personas fallecidas y decenas de heridas. Además, la mandataria capitalina anunció que ya tienen lista la propuesta para regular el transporte de materiales peligrosos, que va desde cambios en los horarios y en requisitos para expedir licencias para los choferes de este tipo de transporte.

Hoy en conferencia de prensa, la funcionaria local informó que, tras la explosión, actualmente permanecen hospitalizadas 16 personas, mientras que 39 ya fueron dadas de alta en los últimos días y se encuentran en sus domicilios. Reiteró que se tiene confirmada la muerte de 29 personas.

“Es lamentable la muerte de 29 personas, por lo que nuevamente envío y expreso mi solidaridad y apoyo a las familias”, declaró.

Por otra parte, Clara Brugada anunció que el Gobierno de la Ciudad de México ya tiene lista una propuesta de regulación para los transportes que trasladan materiales peligrosos.

“Tenemos la propuesta, sólo estamos esperando que el Gobierno federal anuncie algunas medidas sobre lo que le corresponde a ellos y queremos adecuarnos a lo que decidan. Lo vamos a anunciar lo más pronto posible, si se puede esta misma semana”, adelantó.

Detalló que la iniciativa contempla reformas al Reglamento de Tránsito, incluyendo medidas sobre límites de velocidad, horarios, rutas y capacidad de los vehículos. Además, incluirá controles vehiculares más estrictos y requisitos adicionales para la emisión de licencias a conductores de este tipo de unidades.

“Queremos seguir dando un mensaje a las familias y víctimas de que no están solos. Vamos a seguir apoyando en todo lo que sea necesario. Reiteramos como Gobierno de la ciudad este compromiso: que las víctimas sepan que no están solas”, resaltó.

Niega que Comité sea para deslindarse del apoyo a víctimas

En la misma conferencia, Brugada fue categórica al señalar que corresponde al Gobierno garantizar que la empresa responsable cumpla con la reparación integral del daño.

“Como Gobierno de la ciudad vamos a vincularnos a garantizar —esa es nuestra tarea— que la empresa asegure la reparación del daño. Ahí hay responsabilidades y esto es lo más importante. Saludamos a quienes han sido dadas de alta y lo digo categóricamente: esa es la tarea de la ciudad. Sabemos que la Fiscalía está trabajando en ello”, afirmó.

La mandataria resaltó que se buscará primero que la empresa pague el daño y lo anunció así debido a que han surgido malos entendidos respecto a la integración de un comité que se había anunciado para recibir ayuda para las víctimas. Al respecto, Brugada reprochó que algunos medios han dicho que con ese comité lo que Gobierno buscaba era resolver el tema de manera privada:

“Quiero decir categóricamente que hay responsables en esta situación y vamos a estar garantizando que la empresa cumpla con la reparación integral del daño”, puntualizó.

Además, aclaró que el comité quedará en espera hasta que la empresa garantice que cumplirá con la reparación de los daños a las víctimas:

“Esto lo digo porque comenzaron a querer que lo que queríamos era pedir dinero, que no queríamos resolver lo del accidente, y eso no es así”, sostuvo.

La Jefa de Gobierno negó que la administración capitalina esté pidiendo dinero, y reprochó a los medios de comunicación por difundir versiones falsas. Señaló que primero se dijo que el accidente tenía que ver con “el tema de los bichos” y ahora se asegura que el gobierno no quiere apoyar a las familias, lo cual rechazó.

Por su parte, la Fiscal Bertha Alcalde informó que continúan los trabajos periciales relacionados con el accidente para determinar las causas inmediatas de la explosión y establecer responsabilidades.

Explicó que se mantiene la recopilación de entrevistas, así como la integración de documentación para identificar plenamente a las víctimas y calcular los montos de la reparación del daño.

Anunció que se habilitó una línea de atención telefónica para las personas afectadas, incluidas aquellas que sufrieron daños en sus vehículos. El número disponible es 55 46 09 44 32, que opera las 24 horas del día. A través de este medio, las víctimas y familiares pueden resolver dudas y recibir acompañamiento.

La Fiscal detalló que aún faltan por identificar a dos personas: un hombre que falleció y una joven que permanece en estado crítico.