El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico

El PRI denunció a Adán Augusto por los delitos de huachicol, contrabando y lavado de dinero.

-Información en desarrollo.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció este martes que su partido presentó una denuncia en contra del Senador Adán Augusto López Hernández ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus sigla en inglés) y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por presuntos vínculos con el narcotráfico.

"Denunciamos ante el FBI y la DEA, al Coordinador de los Senadores de MORENA, Adán Augusto, por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero", escribió Moreno Cárdenas en X, antes Twitter.