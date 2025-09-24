Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Redacción/SinEmbargo

23/09/2025 - 10:22 pm

Jimmy Kimmel

Artículos relacionados

Trump enfureció con el regreso de Jimmy Kimmel y amenazó a la cadena ABC con ponerla a prueba y recordó que la última vez que los demandó ganó 16 millones de dólares.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- "Jimmy Kimmel Live!" regresó esta noche a la televisión estadounidense en una emotiva emisión. Su popular presentador, vestido con un traje azul y una sobria corbata a rayas, apareció en escena entre un estruendoso aplauso del público y, lo primero, agradeció a sus colegas presentadores nocturnos su apoyo.

Pero rápidamente, con mucha seriedad, dijo: “Sobre todo, quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero aun así apoyan mi derecho a compartirlas”.

Kimmel, envuelto en la última semana en un torbellino que puso a debate el deterioro de la libertad de expresión en Estados Unidos, añadió: “Nunca imaginé que Ben Shapiro, Clay Travis, Mitch McConnell, Rand Paul, ni siquiera mi viejo amigo Ted Cruz, quien, créanlo o no, dijo algo muy hermoso en mi nombre. Se necesita valentía para alzar la voz contra esta administración. Lo hicieron y merecen reconocimiento”.

Jimmy Kimmel, uno de los más populares presentadores de televisión estadounidense, se dirigió a su público, en momentos con la voz entrecortada: "Entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que tenga nada de gracioso".

Además expuso: "Entiendo que para algunos, eso les pareció inoportuno o poco claro, o quizás ambas cosas, y para quienes creen que sí señalé a alguien, entiendo por qué están molestos".

Y remató con un mensaje que sintetiza el debate vivido en la última semana: “Este programa no es importante. Lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este”.

Por su parte, Donald Trump, sumamente irritado por el regreso de Kimmel a su programa que se transmite en la cadena ABC, cuestionó la decisión de la cadena de reintegrar a Kimmel, quien aseveró interpreta basura demócrata.

"No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. ¡ABC le dijo a la Casa Blanca que su programa había sido cancelado! Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia se ha ido, y su 'talento' nunca estuvo allí. ¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro a la cadena interpretando basura demócrata 99 por ciento positiva? Es otro brazo del DNC y, que yo sepa, eso sería una importante contribución ilegal a una campaña", escribió en su cuenta de TruthSocial.

Además, amenazó a la cadena ABC con ponerla a prueba y recordó que la última vez que los demandó ganó 16 millones de dólares.

"Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. A ver qué tal. La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. Este suena aún más lucrativo. ¡Un verdadero grupo de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra en sus malos índices de audiencia", advirtió.

El origen del encontronazo Kimmel-ABC-Trump

La cadena ABC había eliminado a Kimmel “indefinidamente” la semana pasada después de que un alto regulador de Trump y muchos conservadores dijeran que describió incorrectamente la política del hombre acusado de disparar a Charlie Kirk, un activista de ultraderecha.

ABC retiró el programa horas después de que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, dijera en un podcast que los comentarios de Kimmel eran parte de un “esfuerzo concertado para mentirle al pueblo estadounidense” y que la agencia “iba a tener soluciones que podemos considerar”.

“Francamente, cuando ves cosas como esta, quiero decir, podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil”, dijo Carr al presentador del podcast, Benny Johnson.

Kimmel había planeado abordar la creciente controversia durante su monólogo de apertura del episodio del miércoles de “Jimmy Kimmel Live!”. Pero después de que los altos ejecutivos de Disney, incluido su director ejecutivo, Robert A. Iger, y su directora de televisión, Dana Walden, revisaran los comentarios planeados del Sr. Kimmel, temieron que su monólogo empeorara la situación y decidieron dejarlo en la banca a él y a su programa. Disney no explicó públicamente su decisión en ese momento, y Kimmel aún no ha hecho comentarios públicos sobre la suspensión del programa. Los representantes de Kimmel y los ejecutivos de Disney discutieron durante días un acuerdo viable.

La decisión de Disney de retirar a Kimmel del aire provocó críticas generalizadas en la comunidad del entretenimiento. Comediantes, actores y sindicatos de Hollywood denunciaron lo que consideraron complicidad con la censura. Algunos pidieron a la gente que cancelara sus suscripciones a los servicios de streaming de Disney.

Más de 400 celebridades, entre ellas Tom Hanks, Lin-Manuel Miranda y Kerry Washington, firmaron una carta patrocinada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles denunciando la suspensión de Kimmel como “un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación”. El 18 de septiembre, Trump sugirió que la administración podría revocar las licencias de las cadenas de televisión que estén “en contra” de él.

Trump, Carr y otros conservadores elogiaron la decisión de Disney, mientras que algunos demócratas y personas de Hollywood expresaron su preocupación por la censura del gobierno.

El Senador Ted Cruz, republicano por Texas, fue uno de los republicanos que criticaron a Carr por extralimitarse. En su podcast, Cruz dijo que era “increíblemente peligroso que el gobierno se pusiera en la posición de decir que vamos a decidir qué discurso nos gusta y cuál no, y que vamos a amenazar con sacarlo del aire si no nos gusta lo que dice”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

2

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
3

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
4

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
5

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México.
6

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México

Valle de Bravo
7

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

8

Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

La Fiscalía de la CdMx inició una investigación por el asesinato de un estudiante dentro del CCH Sur de la UNAM e identificó al agresor como Lex Ashton “N”.
9

La Fiscalía de la CdMx identifica al asesino de estudiante en CCH Sur. Tiene 19 años

Trump habló más de una hora en la ONU, cuestionó el reconocimiento de un Estado palestino, desconoció el cambio climático y diseminó su narrativa antimigrante.
10

Trump regaña a los líderes mundiales en ONU. Tenía 15 minutos y se toma casi una hora

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
11

#PuntosYComas ¬ Sólo el 30% de los mexicanos confía en los partidos: Latinobarómetro

Ar
12

Argentina se hunde: EU anuncia otro rescate (más deuda, pues). ¿Y Milei? De fiesta...

Adán se derrumba, él y su grupo
13

Adán se derrumba, él y su grupo

14

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde
15

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Jimmy Kimmel
1

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
2

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde
3

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México.
4

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
5

#PuntosYComas ¬ Sólo el 30% de los mexicanos confía en los partidos: Latinobarómetro

6

Beca Rita Cetina: ¿Cuál es la fecha límite para inscribirte? AQUÍ los detalles

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a varias potencias del mundo y reconoció al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de EU e Israel.
7

RADICALES ¬ Genocidio a los ojos del mundo: ¿Cómo permitimos la tragedia en Gaza?

Rosa Icela afirma que hay cero tolerancia a la corrupción sin importar jerarquías.
8

Se castigará la corrupción "sin importar jerarquías": Rosa Icela ante Diputados

9

CdMx alista regulación para circulación de pipas y transporte de material peligroso

Hernán Bermúdez es vinculado a proceso por asociación delictuosa y extorsión.
10

Hernán Bermúdez es vinculado a proceso por asociación delictuosa y secuestro exprés

11

Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

12

Alumnos marchan en Rectoría por homicidio en CCH Sur y exigen seguridad en la UNAM