Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Trump enfureció con el regreso de Jimmy Kimmel y amenazó a la cadena ABC con ponerla a prueba y recordó que la última vez que los demandó ganó 16 millones de dólares.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- "Jimmy Kimmel Live!" regresó esta noche a la televisión estadounidense en una emotiva emisión. Su popular presentador, vestido con un traje azul y una sobria corbata a rayas, apareció en escena entre un estruendoso aplauso del público y, lo primero, agradeció a sus colegas presentadores nocturnos su apoyo.

Pero rápidamente, con mucha seriedad, dijo: “Sobre todo, quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero aun así apoyan mi derecho a compartirlas”.

Kimmel, envuelto en la última semana en un torbellino que puso a debate el deterioro de la libertad de expresión en Estados Unidos, añadió: “Nunca imaginé que Ben Shapiro, Clay Travis, Mitch McConnell, Rand Paul, ni siquiera mi viejo amigo Ted Cruz, quien, créanlo o no, dijo algo muy hermoso en mi nombre. Se necesita valentía para alzar la voz contra esta administración. Lo hicieron y merecen reconocimiento”.

Jimmy Kimmel, uno de los más populares presentadores de televisión estadounidense, se dirigió a su público, en momentos con la voz entrecortada: "Entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que tenga nada de gracioso".

Jimmy Kimmel tears up during his monologue about his show’s return “I don’t think what I say is going to make much of a difference. If you like me, you like me, if you don’t you don’t… it was never my intention to make light of the murder of a young man” pic.twitter.com/PlU0TQ82ie — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2025

Además expuso: "Entiendo que para algunos, eso les pareció inoportuno o poco claro, o quizás ambas cosas, y para quienes creen que sí señalé a alguien, entiendo por qué están molestos".

Y remató con un mensaje que sintetiza el debate vivido en la última semana: “Este programa no es importante. Lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este”.

Por su parte, Donald Trump, sumamente irritado por el regreso de Kimmel a su programa que se transmite en la cadena ABC, cuestionó la decisión de la cadena de reintegrar a Kimmel, quien aseveró interpreta basura demócrata.

"No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. ¡ABC le dijo a la Casa Blanca que su programa había sido cancelado! Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia se ha ido, y su 'talento' nunca estuvo allí. ¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro a la cadena interpretando basura demócrata 99 por ciento positiva? Es otro brazo del DNC y, que yo sepa, eso sería una importante contribución ilegal a una campaña", escribió en su cuenta de TruthSocial.

Además, amenazó a la cadena ABC con ponerla a prueba y recordó que la última vez que los demandó ganó 16 millones de dólares.

"Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. A ver qué tal. La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. Este suena aún más lucrativo. ¡Un verdadero grupo de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra en sus malos índices de audiencia", advirtió.

El origen del encontronazo Kimmel-ABC-Trump

La cadena ABC había eliminado a Kimmel “indefinidamente” la semana pasada después de que un alto regulador de Trump y muchos conservadores dijeran que describió incorrectamente la política del hombre acusado de disparar a Charlie Kirk, un activista de ultraderecha.

ABC retiró el programa horas después de que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, dijera en un podcast que los comentarios de Kimmel eran parte de un “esfuerzo concertado para mentirle al pueblo estadounidense” y que la agencia “iba a tener soluciones que podemos considerar”.

“Francamente, cuando ves cosas como esta, quiero decir, podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil”, dijo Carr al presentador del podcast, Benny Johnson.

Kimmel había planeado abordar la creciente controversia durante su monólogo de apertura del episodio del miércoles de “Jimmy Kimmel Live!”. Pero después de que los altos ejecutivos de Disney, incluido su director ejecutivo, Robert A. Iger, y su directora de televisión, Dana Walden, revisaran los comentarios planeados del Sr. Kimmel, temieron que su monólogo empeorara la situación y decidieron dejarlo en la banca a él y a su programa. Disney no explicó públicamente su decisión en ese momento, y Kimmel aún no ha hecho comentarios públicos sobre la suspensión del programa. Los representantes de Kimmel y los ejecutivos de Disney discutieron durante días un acuerdo viable.

La decisión de Disney de retirar a Kimmel del aire provocó críticas generalizadas en la comunidad del entretenimiento. Comediantes, actores y sindicatos de Hollywood denunciaron lo que consideraron complicidad con la censura. Algunos pidieron a la gente que cancelara sus suscripciones a los servicios de streaming de Disney.

Más de 400 celebridades, entre ellas Tom Hanks, Lin-Manuel Miranda y Kerry Washington, firmaron una carta patrocinada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles denunciando la suspensión de Kimmel como “un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación”. El 18 de septiembre, Trump sugirió que la administración podría revocar las licencias de las cadenas de televisión que estén “en contra” de él.

Trump, Carr y otros conservadores elogiaron la decisión de Disney, mientras que algunos demócratas y personas de Hollywood expresaron su preocupación por la censura del gobierno.

El Senador Ted Cruz, republicano por Texas, fue uno de los republicanos que criticaron a Carr por extralimitarse. En su podcast, Cruz dijo que era “increíblemente peligroso que el gobierno se pusiera en la posición de decir que vamos a decidir qué discurso nos gusta y cuál no, y que vamos a amenazar con sacarlo del aire si no nos gusta lo que dice”.