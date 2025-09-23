Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

Redacción/SinEmbargo

23/09/2025 - 5:05 pm

Artículos relacionados

The New York Times revela que se abrieron tres investigaciones policiales independientes contra Errol Musk, según registros policiales y judiciales, así como de familiares. Dos de las investigaciones concluyeron, mientras que se desconoce qué sucedió en la tercera.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– Errol Musk, el padre de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido acusado de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros desde 1993, según una investigación de The New York Times dada a conocer este martes. Errol Musk, de 79 años, no ha sido condenado por ningún delito.

El Times sostiene que un factor importante en la ruptura de Elon Musk con su padre se debe precisamente a las acusaciones contra Errol de abuso sexual infantil.

El Times precisa que Errol Musk es acusado de abusar de cinco de sus hijos e hijastros en Sudáfrica y California, según registros policiales y judiciales, correspondencia personal, trabajadores sociales y entrevistas con miembros de la familia.

La primera acusación se produjo en 1993, cuando la hijastra de Errol Musk, que entonces tenía 4 años, les contó a sus familiares que él la había tocado. Una década después, la hijastra afirmó haberlo sorprendido oliendo su ropa interior sucia.

Elon Musk carga nuevamente contra Trump: "Sin mí habría perdido las elecciones".
El Times sostiene que un factor importante en la ruptura de Elon Musk con su padre se debe precisamente a las acusaciones contra Errol de abuso sexual infantil. Foto: X @elonmusk

Su exhijastra afirmó que posteriormente tuvo un hijo con él cuando tenía veintitantos años. "Ella ha tenido problemas de adicción a las drogas, mientras que su madre, quien se casó con Errol Musk dos veces, ha lidiado con problemas de salud mental".

Algunos familiares también han acusado a Errol Musk de abusar de dos de sus hijas y un hijastro. Y recientemente, en 2023, familiares y una trabajadora social intentaron intervenir después de que su hijo, que entonces tenía 5 años, dijera que su padre le había tocado.

El reportaje revela que se abrieron tres investigaciones policiales independientes, según los registros policiales y judiciales, así como de familiares. Dos de las investigaciones concluyeron, mientras que se desconoce qué sucedió en la tercera.

"Las acusaciones han afectado repetidamente a la vida de Elon Musk, ya que sus familiares lo han contactado en busca de ayuda y, en ocasiones, él ha intercedido, según cartas personales, correos electrónicos y entrevistas con familiares", refiere el reportaje de los periodistas Kirsten Grind y Juan Eligon.

Alrededor de 2010, un familiar le escribió a Elon Musk una carta de cinco páginas sobre algunas de las acusaciones y le imploró que interviniera. “Realmente necesitamos su consejo, ayuda y orientación en estos asuntos porque vemos sufrir a estos niños a diario”, escribió el familiar en la carta, a la que tuvo acceso The Times.

El multimillonario ha brindado apoyo financiero a su familia política y a los hermanos del tercer matrimonio de su padre. En una ocasión intentó mantener a estos familiares en California, donde estarían lejos de Errol Musk.

Errol Musk tiene al menos nueve hijos e hijastros y ha estado casado con tres mujeres.En 1970, se casó con Maye Haldeman y tuvieron tres hijos: Elon Musk, Tosca Musk, quien ahora dirige un servicio de streaming de películas románticas, y Kimbal Musk, quien se convirtió en empresario. En 1979, Errol Musk y Maye Musk se divorciaron.

Errol Musk se casó brevemente por segunda vez con la modelo Sue Wilson. Errol Musk se casó por tercera vez alrededor de 1992. Su esposa fue Heide-Mari Bezuidenhout, unos 19 años menor que él. Tenía tres hijos pequeños —dos niños y una niña— con su primer marido, quien falleció en un accidente de coche. La hija de Bezuidenhout denunció haber sido abusada por Errol.

Años después, la exhijastra también acusó directamente a Errol Musk de abusar sexualmente de sus dos hijas con la Sra. Bezuidenhout y de su hijastro, quien falleció cuando tenía 16 años.

Musk y Trump
El multimillonario Elon Musk junto a Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. Foto: Especial

En respuesta a preguntas de The Times, Errol Musk afirmó que "los informes son falsos y absurdos en extremo". Errol añadió que las acusaciones fueron inventadas por familiares que estaban "incitando a los niños a decir mentiras" y que intentaban sacarle dinero a Elon Musk.

Elon Musk y su abogado personal no respondieron a las solicitudes de comentarios, pero en 2017, el multimillonario declaró a Rolling Stone que su padre había hecho "casi todas las maldades imaginables".

En el mismo sentido, en una biografía autorizada de 2023, escrita por Walter Isaacson, Elon Musk afirmó que no se comunica con Errol Musk.

En esa misma biografía, Elon relató cómo, de niño, se enfrentó a un acosador escolar y perdió una pelea, tras lo cual Errol Musk lo reprendió durante una hora. "Se volvió loco, se puso furioso, como solía pasar", dijo Elon Musk. "No tenía compasión"

Aunque decidió vivir con Errol Musk durante gran parte de la secundaria tras el divorcio de sus padres, Elon Musk le confesó posteriormente a su biógrafo que había sido una pésima idea. 'Todavía no sabía lo horrible que era', dijo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

2

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
3

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

Adán se derrumba, él y su grupo
4

Adán se derrumba, él y su grupo

La Fiscalía de la CdMx inició una investigación por el asesinato de un estudiante dentro del CCH Sur de la UNAM e identificó al agresor como Lex Ashton “N”.
5

La Fiscalía de la CdMx identifica al asesino de estudiante en CCH Sur. Tiene 19 años

Trump dijo que reconocer un Estado palestino sería un premio para Hamás.
6

Trump regaña a los líderes mundiales en ONU. Tenía 15 minutos y se toma casi una hora

El Gobierno de México reveló este martes una gran cantidad de empresas farmacéuticas que han incumplido con la entrega de medicamentos e insumos médicos.
7

El Gobierno federal exhibe a los proveedores de medicamentos que no entregan a tiempo

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
8

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
9

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

Valle de Bravo
10

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
11

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Julio Ángel Sabines Chesterking, Magistrado del TFJA.
12

Las denuncias por acoso y abuso laboral dentro del TFJA alcanzan a su Sala Superior

Gasolineras y estaciones de servicio vinculadas a la comercialización de huachicol o combustible de contrabando operaban así en las zonas norte y el bajío.
13

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

14

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Cerca de 50 kilos de heroína y fentanilo fueron asegurados por las autoridades en un autobús de pasajeros interceptado en una carretera federal de Sonora.
15

Autoridades hallan 48 kilos de heroína y fentanilo en Sonora; iban ocultos en autobús

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

2

Alumnos marchan en Rectoría por homicidio en CCH Sur y exigen seguridad en la UNAM

3

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
4

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
5

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico

Cerca de 50 kilos de heroína y fentanilo fueron asegurados por las autoridades en un autobús de pasajeros interceptado en una carretera federal de Sonora.
6

Autoridades hallan 48 kilos de heroína y fentanilo en Sonora; iban ocultos en autobús

Explosión en Iztapalapa: dos víctimas aún sin identificar.
7

Hay dos sin identificar de la explosión. Una joven, y vive; un adulto que falleció

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
8

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, se declaró no culpable de abuso y tráfico sexual de menores ante una Corte de Estados Unidos.
9

Naasón Joaquín García se declara no culpable de tráfico sexual y otros delitos en EU

La OMS aseguró el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.
10

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Trump dijo que reconocer un Estado palestino sería un premio para Hamás.
11

Trump regaña a los líderes mundiales en ONU. Tenía 15 minutos y se toma casi una hora

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
12

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes