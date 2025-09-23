Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

The New York Times revela que se abrieron tres investigaciones policiales independientes contra Errol Musk, según registros policiales y judiciales, así como de familiares. Dos de las investigaciones concluyeron, mientras que se desconoce qué sucedió en la tercera.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– Errol Musk, el padre de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido acusado de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros desde 1993, según una investigación de The New York Times dada a conocer este martes. Errol Musk, de 79 años, no ha sido condenado por ningún delito.

El Times sostiene que un factor importante en la ruptura de Elon Musk con su padre se debe precisamente a las acusaciones contra Errol de abuso sexual infantil.

El Times precisa que Errol Musk es acusado de abusar de cinco de sus hijos e hijastros en Sudáfrica y California, según registros policiales y judiciales, correspondencia personal, trabajadores sociales y entrevistas con miembros de la familia.

La primera acusación se produjo en 1993, cuando la hijastra de Errol Musk, que entonces tenía 4 años, les contó a sus familiares que él la había tocado. Una década después, la hijastra afirmó haberlo sorprendido oliendo su ropa interior sucia.

Su exhijastra afirmó que posteriormente tuvo un hijo con él cuando tenía veintitantos años. "Ella ha tenido problemas de adicción a las drogas, mientras que su madre, quien se casó con Errol Musk dos veces, ha lidiado con problemas de salud mental".

Algunos familiares también han acusado a Errol Musk de abusar de dos de sus hijas y un hijastro. Y recientemente, en 2023, familiares y una trabajadora social intentaron intervenir después de que su hijo, que entonces tenía 5 años, dijera que su padre le había tocado.

El reportaje revela que se abrieron tres investigaciones policiales independientes, según los registros policiales y judiciales, así como de familiares. Dos de las investigaciones concluyeron, mientras que se desconoce qué sucedió en la tercera.

"Las acusaciones han afectado repetidamente a la vida de Elon Musk, ya que sus familiares lo han contactado en busca de ayuda y, en ocasiones, él ha intercedido, según cartas personales, correos electrónicos y entrevistas con familiares", refiere el reportaje de los periodistas Kirsten Grind y Juan Eligon.

Alrededor de 2010, un familiar le escribió a Elon Musk una carta de cinco páginas sobre algunas de las acusaciones y le imploró que interviniera. “Realmente necesitamos su consejo, ayuda y orientación en estos asuntos porque vemos sufrir a estos niños a diario”, escribió el familiar en la carta, a la que tuvo acceso The Times.

El multimillonario ha brindado apoyo financiero a su familia política y a los hermanos del tercer matrimonio de su padre. En una ocasión intentó mantener a estos familiares en California, donde estarían lejos de Errol Musk.

Errol Musk tiene al menos nueve hijos e hijastros y ha estado casado con tres mujeres.En 1970, se casó con Maye Haldeman y tuvieron tres hijos: Elon Musk, Tosca Musk, quien ahora dirige un servicio de streaming de películas románticas, y Kimbal Musk, quien se convirtió en empresario. En 1979, Errol Musk y Maye Musk se divorciaron.

Errol Musk se casó brevemente por segunda vez con la modelo Sue Wilson. Errol Musk se casó por tercera vez alrededor de 1992. Su esposa fue Heide-Mari Bezuidenhout, unos 19 años menor que él. Tenía tres hijos pequeños —dos niños y una niña— con su primer marido, quien falleció en un accidente de coche. La hija de Bezuidenhout denunció haber sido abusada por Errol.

Años después, la exhijastra también acusó directamente a Errol Musk de abusar sexualmente de sus dos hijas con la Sra. Bezuidenhout y de su hijastro, quien falleció cuando tenía 16 años.

En respuesta a preguntas de The Times, Errol Musk afirmó que "los informes son falsos y absurdos en extremo". Errol añadió que las acusaciones fueron inventadas por familiares que estaban "incitando a los niños a decir mentiras" y que intentaban sacarle dinero a Elon Musk.

Elon Musk y su abogado personal no respondieron a las solicitudes de comentarios, pero en 2017, el multimillonario declaró a Rolling Stone que su padre había hecho "casi todas las maldades imaginables".

En el mismo sentido, en una biografía autorizada de 2023, escrita por Walter Isaacson, Elon Musk afirmó que no se comunica con Errol Musk.

En esa misma biografía, Elon relató cómo, de niño, se enfrentó a un acosador escolar y perdió una pelea, tras lo cual Errol Musk lo reprendió durante una hora. "Se volvió loco, se puso furioso, como solía pasar", dijo Elon Musk. "No tenía compasión"

Aunque decidió vivir con Errol Musk durante gran parte de la secundaria tras el divorcio de sus padres, Elon Musk le confesó posteriormente a su biógrafo que había sido una pésima idea. 'Todavía no sabía lo horrible que era', dijo.