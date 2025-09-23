Hernán Bermúdez es vinculado a proceso por asociación delictuosa y secuestro exprés

Redacción/SinEmbargo

23/09/2025 - 5:46 pm

Hernán Bermúdez es vinculado a proceso por asociación delictuosa y extorsión.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, es señalado de fundar el grupo criminal "La Barredora".

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como "El Comandante H" o "El Abuelo", y exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández, fue vinculado a proceso este martes por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

Ramón Adolfo Brown Ruiz, Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el presunto líder del grupo criminal "La Barredora", en una audiencia inicial celebrada de manera privada por cuestiones de seguridad.

Requena permanecerá preso en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México.

Además, el Juez fijó un plazo de tres meses para que la Fiscalía General de Tabaco realice la investigación complementaria.

El viernes 12 de septiembre, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay, en una operación conjunta entre autoridades del país sudamericano y encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La caída de Bermúdez

En noviembre de 2024, la nueva administración del Gobernador Javier May en Tabasco hizo público el historial criminal de Bermúdez cuando en una conferencia de prensa dijo que era vox populi quién comandaba "La Barredora", para después asentir que se trataba de Hernán Bermúdez Requena.

"La Barredora" es un grupo criminal que, de acuerdo con la información disponible y de inteligencia, opera principalmente en Tabasco, Chiapas y Veracruz, y por reportes de detenciones, también en Puebla. En el caso de Tabasco tiene influencia en Villahermosa, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso.

En tanto que en Chiapas, opera al norte de la entidad, en municipios como Reforma, Juárez, Pichucalco, Palenque, Ocosingo y Benemérito de las Américas, según denunció el exgobernador interino de Chiapas, el priista Willy Ochoa, en una reciente publicación realizada en sus redes sociales, en las que acusó al exgobernador Rutilio Ochoa de haber permitido la operación del grupo criminal.

Fue en noviembre de ese año que la Fiscalía General de Justicia de Tabasco inició de manera oficial una carpeta de investigación contra Bermúdez Requena. Y meses después, el 14 de febrero de 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad instruido por el Gobernador Javier May Rodríguez, se obtuvo una orden de aprehensión contra el exfuncionario.

Hernán Bermúdez Requena vinculado a proceso FGE Tabaco
Hernan Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal "La Barredora", a su arribo el pasado 12 de septiembre al Aeropuerto Internacional de Toluca, tras ser expulsado de Paraguay. Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

No obstante, Hernán había salido de México 19 días atrás, el 26 de enero de 2025.  Autoridades de Paraguay refirieron que Requena cruzó Panamá, luego Brasil y finalmente se instaló en su territorio, en el barrio cerrado Surubi’i de Mariano Roque Alonso.

La ruptura que detonó el río de sangre

Uno de los momentos clave dentro del grupo criminal "La Barredora" se remonta a diciembre de 2023, cuando se registró el quiebre entre Bermúdez Requena y Pinto Madera. Esta fractura marcó el inicio de una sangrienta disputa por el control territorial, que incluso derivó en un atentado contra Bermúdez en el fraccionamiento El Campestre, una exclusiva zona residencial de Villahermosa, según los documentos obtenidos en los Guacamaya Leaks.

La existencia de esta fractura fue confirmada por el propio Gobierno de Tabasco. En octubre de 2024, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Víctor Hugo Chávez Martínez, reveló en una conferencia del prensa que "La Barredora" se había dividido desde diciembre de 2023:

“Esta organización se fractura en diciembre. Entonces surgen varios líderes, todos esos líderes, a fin de dominar el territorio, se afilian o se alían con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y de ahí surge toda esta publicidad que están haciendo esa organización criminal de las cuatro letras. Últimamente ha estado saliendo publicación de un tal Cártel Tabasco Nueva Generación, que prácticamente caemos en lo mismo, son las mismas personas de las organizaciones criminales locales que están cambiando de nombre”, dijo en esa conferencia.

"La Barredora" sería una de las principales organizaciones criminales que desangró de Tabasco, bastión de la Cuarta Transformación (4T) por ser la entidad de origen del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

-Con información de Sugeyry Romina Gándara.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

