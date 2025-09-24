Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México

Redacción/SinEmbargo

23/09/2025 - 9:15 pm

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México.

El caso de la desaparición del venezolano Tayron Paredes Gamboa se suma a la ola de indignación provocada por el asesinato de B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, el DJ Regio Clown, artistas colombianos cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida el lunes en el Estado de México.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emitió este martes una ficha de búsqueda para localizar a Tayron Paredes Gamboa, un venezolano reportado como desaparecido desde el pasado 19 de septiembre. La denuncia del caso ocurre luego de que ayer fueran localizados los cuerpos de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, en el Estado de México, quienes se encontraban desaparecidos desde el 16 de septiembre.

Katherin Rodríguez, quien dijo ser prima Tayron, aseguró que el venezolano trabajaba como repartidor y que perdió contacto con él desde el pasado viernes, cuando este se dirigía a hacer una entrega en Huehuetoca. Algunos reportes de prensa indicaron que el extranjero de 29 años también se dedicaba a la música y era DJ.

"Perdimos señal de su GPS a las 16:00 horas. Desde entonces no hemos tenido ningún tipo de contacto con él", denunció Rodríguez a través de una publicación en sus redes sociales.

Ficha de búsqueda Gamboa
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emitió este martes una ficha de búsqueda para localizar a Tayron Paredes Gamboa, un ciudadano venezolano reportado como desaparecido desde el pasado 19 de septiembre. Foto: CNB

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Paredes Gamboa es originario de Caracas, habla español, mide 1.80 metros, y porta tatuajes en el antebrazo y en el pecho del lado izquierdo. Asimismo, se explica que el joven fue visto por última vez en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Gamboa se trasladaba en una motocicleta y en su última conversación de WhatsApp señalaba que lo mandaron a un sitio donde no habían viviendas.

“Era puro monte”, decía el mensaje. "¿Te tienen esperando?", le preguntan al repetidor. "Sí, pero no confío nada", respondió.

Desaparición de Venezolano.
Katherin Rodríguez, quien dijo ser prima Tayron, aseguró que el venezolano trabajaba como repartidor y que perdió contacto con él desde el pasado viernes, cuando este se dirigía a hacer una entrega en Huehuetoca. Foto: Facebook, Compartir para salvar

El caso de Paredes Gamboa se suma a la ola de indignación provocada por el asesinato de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, el DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida el lunes en el Estado de México, seis días después de su misteriosa desaparición en la capital mexicana, según confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

B-King, de 31 años y originario de Santander, Colombia, era un rapero y cantante de reguetón que había ganado popularidad en los últimos años con su estilo fresco y letras que fusionaban ritmos urbanos con toques motivacionales. Con más de 387 mil seguidores en Instagram y miles de reproducciones en Spotify, sus éxitos más destacados incluyen "Muévete Latina", "Me Necesitas", "Diosa" y el reciente sencillo "Como Yo", lanzado a finales de agosto.

Fuera de la música, Sánchez era conocido por su controvertida relación con la DJ e influencer colombiana Marcela Reyes, con quien colaboró en el tema "Destino" y protagonizó una mediática separación que acaparó titulares en la farándula.

Por su parte, Regio Clown, de 35 años y nacido en el Valle del Cauca, Colombia, se había consolidado como un DJ y productor de música electrónica, además de empresario y coach motivacional.

Con 44 mil 600 seguidores en Instagram, donde solía publicar mensajes reflexivos sobre la vida y la energía positiva (como su última entrada, la cual acompañó con el mensaje: "Vivimos en un mundo lleno de diversidad... No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién sólo resta"), Herrera Lemos residía en México desde hace varios años y era un habitual en la escena nocturna.

Su enfoque en la "energía cruda" lo convertía en un canal de conexión para el público, y había anunciado con entusiasmo su presentación junto a B-King.

