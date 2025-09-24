Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde

Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso este martes por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión. Es señalado por la Fiscalía General de Justicia de Tabasco de liderar "La Barredora", un grupo criminal responsable de la violencia en la entidad.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Morena esperará una sentencia firme para expulsar del partido a Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández señalado de ser líder del cártel "La Barredora", explicó este martes su dirigente nacional Luisa María Alcalde Luján, pues aseguró que ese es el procedimiento ordinario.

"No podríamos adelantarnos… el procedimiento ordinario marca que debe esperarse la resolución final", aseveró desde Sinaloa la líder morenista, pero destacó que hubo una suspensión de los derechos de Bermúdez Requena dentro del partido.

"Ante el inicio de una investigación que hoy esta en curso, ya hay girada una orden de aprehensión e incluso está detenido, lo que se hace en el caso de nuestro movimiento es que de inmediato se procede a la suspensión de derechos en nuestro partido, y obviamente tiene que llevarse a cabo todo el procedimiento, desahogarse, y una vez que haya una sentencia se hace definitiva esa suspensión de derechos. No podríamos adelantarnos", precisó Alcalde ante un cuestionamiento de la prensa.

Requena fue vinculado a proceso este martes por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, y es señalado por la Fiscalía General de Justicia de Tabasco de liderar "La Barredora", un grupo criminal responsable de la violencia en la entidad.

El Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el presunto líder del grupo criminal "La Barredora", en una audiencia inicial celebrada de manera privada por cuestiones de seguridad.

Requena permanecerá preso en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México.

Además, el Juez fijó un plazo de tres meses para que la Fiscalía General de Tabasco realice la investigación complementaria.