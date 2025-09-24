Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

Actualmente, Aguilar Ortiz cuenta con una ponencia conformada por ocho secretarios de estudio y cuenta, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este martes que el Ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, reducirá el equipo de su ponencia de 103 a 84 asesores, así como el número de sesiones del pleno del máximo Tribunal.

"Con las nuevas medidas adoptadas, destaca una reducción del personal de la presidencia en 35 por ciento, lo que representa un total de 22 personas menos en la nómina de este Alto Tribunal", aseveró la presidencia de la SCJN a través de una tarjeta informativa.

Actualmente, Aguilar Ortiz cuenta con una ponencia conformada por ocho secretarios de estudio y cuenta, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo.

"Esta plantilla se reducirá 40 por ciento a partir del 1º de octubre, quedando integrada por siete secretarios de estudio y cuenta, ocho secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo", explicó la Corte.

Tarjeta Informativa | La #NuevaSCJN hace pública la siguiente declaración: pic.twitter.com/2lkTPke6WO — Suprema Corte (@SCJN) September 23, 2025

La SCJN indicó que el Ministro Aguilar Ortiz estableció que su gestión tendría también un carácter jurisdiccional, a diferencia de las administraciones anteriores. "En consecuencia, le serán turnados asuntos para su análisis y la presentación de proyectos ante el Pleno", subrayó el Tribunal constitucional.

Asimismo, la presidencia de la Corte mantiene una Coordinación de Dictaminación encargada de revisar los proyectos de las y los demás ministros. Está integrada por un coordinador, 12 secretarios de estudio y cuenta, cinco secretarios auxiliares, un dictaminador y 15 personas de apoyo operativo.

"De manera adicional, el equipo de Presidencia que se dispone para la realización de funciones administrativas, permanece de 10 personas, incluido el propio Ministro Presidente", añadió.

Finalmente, Hugo Aguilar aseguró que racionaliza el trabajo al reducir el número de sesiones del Pleno, de dos a una sesión ordinaria a la semana; así como, llevar a cabo plenos regionales en distintas ciudades del país.