Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

Redacción/SinEmbargo

23/09/2025 - 10:44 pm

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

Artículos relacionados

Actualmente, Aguilar Ortiz cuenta con una ponencia conformada por ocho secretarios de estudio y cuenta, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este martes que el Ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, reducirá el equipo de su ponencia de 103 a 84 asesores, así como el número de sesiones del pleno del máximo Tribunal.

"Con las nuevas medidas adoptadas, destaca una reducción del personal de la presidencia en 35 por ciento, lo que representa un total de 22 personas menos en la nómina de este Alto Tribunal", aseveró la presidencia de la SCJN a través de una tarjeta informativa.

Actualmente, Aguilar Ortiz cuenta con una ponencia conformada por ocho secretarios de estudio y cuenta, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo.

"Esta plantilla se reducirá 40 por ciento a partir del 1º de octubre, quedando integrada por siete secretarios de estudio y cuenta, ocho secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo", explicó la Corte.

La SCJN indicó que el Ministro Aguilar Ortiz estableció que su gestión tendría también un carácter jurisdiccional, a diferencia de las administraciones anteriores. "En consecuencia, le serán turnados asuntos para su análisis y la presentación de proyectos ante el Pleno", subrayó el Tribunal constitucional.

Asimismo, la presidencia de la Corte mantiene una Coordinación de Dictaminación encargada de revisar los proyectos de las y los demás ministros. Está integrada por un coordinador, 12 secretarios de estudio y cuenta, cinco secretarios auxiliares, un dictaminador y 15 personas de apoyo operativo.

"De manera adicional, el equipo de Presidencia que se dispone para la realización de funciones administrativas, permanece de 10 personas, incluido el propio Ministro Presidente", añadió.

Finalmente, Hugo Aguilar aseguró que racionaliza el trabajo al reducir el número de sesiones del Pleno, de dos a una sesión ordinaria a la semana; así como, llevar a cabo plenos regionales en distintas ciudades del país.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

2

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
3

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Jimmy Kimmel
4

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
5

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
6

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
7

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
8

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

Valle de Bravo
9

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

10

Nieta de Rubén Rocha sale ilesa tras ataque armado; sus escoltas resultan heridos

11

Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México.
12

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México

La Fiscalía de la CdMx inició una investigación por el asesinato de un estudiante dentro del CCH Sur de la UNAM e identificó al agresor como Lex Ashton “N”.
13

La Fiscalía de la CdMx identifica al asesino de estudiante en CCH Sur. Tiene 19 años

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde
14

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde

15

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
1

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
2

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

3

Nieta de Rubén Rocha sale ilesa tras ataque armado; sus escoltas resultan heridos

4

"Narda" se fortalece a huracán categoría 2 frente a las costas de Jalisco: SMN

Jimmy Kimmel
5

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
6

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde
7

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México.
8

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
9

#PuntosYComas ¬ Sólo el 30% de los mexicanos confía en los partidos: Latinobarómetro

10

Beca Rita Cetina: ¿Cuál es la fecha límite para inscribirte? AQUÍ los detalles

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a varias potencias del mundo y reconoció al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de EU e Israel.
11

RADICALES ¬ Genocidio a los ojos del mundo: ¿Cómo permitimos la tragedia en Gaza?

Rosa Icela afirma que hay cero tolerancia a la corrupción sin importar jerarquías.
12

Se castigará la corrupción "sin importar jerarquías": Rosa Icela ante Diputados