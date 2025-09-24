El ISSSTE implementa Plan de Cirugía Robótica con seis nuevos equipos

El ISSSTE busca reforzar la infraestructura en unidades médicas de tercer nivel y mantener el 97 por ciento de abasto médico en el país.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer este martes que pondrá en marcha el Plan de Cirugía Robótica, mediante la instalación de seis nuevos equipos Da Vinci en unidades médicas de tercer nivel.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, explicó que los equipos beneficiarán aproximadamente a 3.5 millones de derechohabientes y permitirán realizar al menos 150 cirugías oncológicas durante los próximos meses.

“Estamos impulsando un Plan de Cirugía Robótica muy importante en el ISSSTE. (...) Es controlada al 100 por ciento por la cirujana o el cirujano que es responsable de la operación. Consiste en el manejo de una consola que tiene palancas, tiene pedales y brazos robóticos que sostienen al mismo tiempo los instrumentos de operación y la cámara de video”, subrayó en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En presencia del secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz, Martí Batres señaló que entre las ventajas brindadas con este procedimiento, destaca que las incisiones son más pequeñas, la recuperación es más rápida y se tiene mejor visibilidad y precisión en zonas difíciles.

“Hay operaciones en las que el paciente, de tardar un mes en recuperación, pasa a recuperarse en una semana. Esto nos permite tener camas disponibles más rápidamente, menos tiempos de incapacidad, disposición de espacio para otros pacientes. Y también la cirugía robótica permite más precisión en zonas difíciles de operación”, señaló.

A la par, adelantó que el primer procedimiento se realizará en el Hospital General de Saltillo, Coahuila, el 24 de septiembre. Mientras que la segunda intervención está programada en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, Ciudad de México, para el 1 de octubre, donde se sustituirá un robot adquirido en 2015 por un modelo más avanzado.

La tercera cirugía se efectuará en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón, Coahuila, el próximo 15 de octubre. Posteriormente, se instalarán los robots en el Hospital Regional de León, Guanajuato, así como en el Hospital Regional “1° de Octubre” y el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México.

Ante estos avances, Martí Batres precisó que las cirugías programadas incluyen procedimientos oncológicos en riñón, esófago, vejiga, próstata y atenciones ginecológicas, aprovechando la mínima invasión que permite el equipo y una recuperación más rápida de los pacientes.

En materia de infraestructura, el ISSSTE continúa con la construcción de la Unidad de Medicina Familiar “San Buenaventura”, Coahuila, así como con la ampliación y remodelación de las Unidades Médicas Familiares (UMF) “Guelatao”, “San Pedro Tapanatepec” y “Huautla de Jiménez”, en Oaxaca.

El director general informó que actualmente el ISSSTE mantiene un abasto del 97 por ciento de medicamentos, tras recibir más de 22 millones de dosis en agosto, además de materiales de curación, y llamó a los proveedores a cumplir los contratos en tiempo y forma.

Batres destacó que la mayoría de los proveedores han cumplido puntualmente, aunque algunos retrasos afectan la cobertura total; insistió en que se requiere responsabilidad comercial y compromiso humano para garantizar el abastecimiento completo.

“La gran mayoría de los proveedores han cumplido y han cumplido en tiempo y forma, pero tenemos varios cuyo incumplimiento retrasa el abastecimiento con el cual podemos llegar al 100 por ciento. (...) Hacemos un llamado a las empresas a que tengan no solo un perfil comercial, sino también humano”, remarcó.

Con ello, el ISSSTE reiteró que el Plan de Cirugía Robótica fortalecerá la atención de alta especialidad, optimizará tiempos de recuperación y consolidará la infraestructura médica en las unidades del instituto a nivel nacional.