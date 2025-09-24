VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Redacción/SinEmbargo

23/09/2025 - 10:53 pm

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.

Artículos relacionados

Un video compartido por el comunicador Carlos Jiménez muestra a los cantantes de música urbana B-King y Regio Clown DJ al interior de un Mercedes-Benz. Se trataría del último video conocido hasta la fecha de los ciudadanos colombianos.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Los músicos colombianos B-King y Regio Clown DJ abordaron un taxi de aplicación y luego un segundo vehículo antes de su desaparición y posterior asesinato en el Estado de México, reveló este martes el periodista Carlos Jiménez.

De acuerdo a la información pública sobre el caso, ambos ciudadanos de Colombia estuvieron en un gimnasio Smart Fit de la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, desde donde supuestamente tomaron un taxi de aplicación.

El periodista Carlos Jiménez reveló hoy que los artistas tuvieron una disputa con la administración del hotel en el que se hospedaban por mal comportamiento y consumo de sustancias.

Tras haber sido corridos del establecimiento, los colombianos subieron un taxi que los llevó a otro punto de la Alcaldía Miguel Hidalgo, desde el cuál habrían abordado un segundo vehículo, del que no se tenía conocimiento público hasta hoy, y que fue el que los trasladó al Estado de México.

Un video compartido por el comunicador muestra a los cantantes de música urbana al interior de un Mercedes-Benz cruzar por una calle de la Alcaldía Iztapalapa.

Los cuerpos de los músicos fueron identificados el lunes. De acuerdo con las investigaciones, el hallazgo se dio el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, tras confirmar que coincidían con los perfiles de Sánchez y Herrera. Posteriormente, el 22 de septiembre, los familiares de Sánchez identificaron el cuerpo del músico en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

"Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán", se lee en un comunicado.

Ante estos hechos, la FGJEM abrió una investigación por homicidio, a fin de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de ambos artistas y asegurar que el caso avance bajo un proceso judicial adecuado.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el caso a través de sus redes sociales, criticando la política prohibicionista de la llamada “guerra contra las drogas” y señalando que la muerte de los artistas representa la pérdida de jóvenes por esta política.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Horas antes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía capitalina ya habían iniciado las investigaciones correspondientes; así como de la coordinación de la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

2

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
3

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Jimmy Kimmel
4

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
5

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
6

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
7

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

Valle de Bravo
8

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

9

Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

10

Nieta de Rubén Rocha sale ilesa tras ataque armado; sus escoltas resultan heridos

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México.
11

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde
12

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde

La Fiscalía de la CdMx inició una investigación por el asesinato de un estudiante dentro del CCH Sur de la UNAM e identificó al agresor como Lex Ashton “N”.
13

La Fiscalía de la CdMx identifica al asesino de estudiante en CCH Sur. Tiene 19 años

14

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Adán se derrumba, él y su grupo
15

Adán se derrumba, él y su grupo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
1

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
2

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

3

Nieta de Rubén Rocha sale ilesa tras ataque armado; sus escoltas resultan heridos

4

"Narda" se fortalece a huracán categoría 2 frente a las costas de Jalisco: SMN

Jimmy Kimmel
5

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
6

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde
7

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México.
8

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
9

#PuntosYComas ¬ Sólo el 30% de los mexicanos confía en los partidos: Latinobarómetro

10

Beca Rita Cetina: ¿Cuál es la fecha límite para inscribirte? AQUÍ los detalles

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a varias potencias del mundo y reconoció al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de EU e Israel.
11

RADICALES ¬ Genocidio a los ojos del mundo: ¿Cómo permitimos la tragedia en Gaza?

Rosa Icela afirma que hay cero tolerancia a la corrupción sin importar jerarquías.
12

Se castigará la corrupción "sin importar jerarquías": Rosa Icela ante Diputados