VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Un video compartido por el comunicador Carlos Jiménez muestra a los cantantes de música urbana B-King y Regio Clown DJ al interior de un Mercedes-Benz. Se trataría del último video conocido hasta la fecha de los ciudadanos colombianos.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Los músicos colombianos B-King y Regio Clown DJ abordaron un taxi de aplicación y luego un segundo vehículo antes de su desaparición y posterior asesinato en el Estado de México, reveló este martes el periodista Carlos Jiménez.

De acuerdo a la información pública sobre el caso, ambos ciudadanos de Colombia estuvieron en un gimnasio Smart Fit de la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, desde donde supuestamente tomaron un taxi de aplicación.

El periodista Carlos Jiménez reveló hoy que los artistas tuvieron una disputa con la administración del hotel en el que se hospedaban por mal comportamiento y consumo de sustancias.

Tras haber sido corridos del establecimiento, los colombianos subieron un taxi que los llevó a otro punto de la Alcaldía Miguel Hidalgo, desde el cuál habrían abordado un segundo vehículo, del que no se tenía conocimiento público hasta hoy, y que fue el que los trasladó al Estado de México.

LO BUSCAN!

Es el Mercedes Benz en el q desaparecieron los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez.@FiscaliaCDMX descubrió q lo abordaron en @AlcaldiaMHmx

De ahí fueron a la peligrosa @Alc_Iztapalapa y al @Edomex

Horas después los asesinaron y tiraron allá El caso #C4enAlerta pic.twitter.com/SUZonq9txh — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 23, 2025

Un video compartido por el comunicador muestra a los cantantes de música urbana al interior de un Mercedes-Benz cruzar por una calle de la Alcaldía Iztapalapa.

Los cuerpos de los músicos fueron identificados el lunes. De acuerdo con las investigaciones, el hallazgo se dio el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, tras confirmar que coincidían con los perfiles de Sánchez y Herrera. Posteriormente, el 22 de septiembre, los familiares de Sánchez identificaron el cuerpo del músico en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

"Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán", se lee en un comunicado.

Ante estos hechos, la FGJEM abrió una investigación por homicidio, a fin de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de ambos artistas y asegurar que el caso avance bajo un proceso judicial adecuado.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el caso a través de sus redes sociales, criticando la política prohibicionista de la llamada “guerra contra las drogas” y señalando que la muerte de los artistas representa la pérdida de jóvenes por esta política.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Horas antes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía capitalina ya habían iniciado las investigaciones correspondientes; así como de la coordinación de la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana.