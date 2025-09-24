Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa de la Gobernadora Marina Ávila por parte de los Estados Unidos, y ahora hay otra mujer política de Morena señalada por colaborar en una red del Cártel de Sinaloa, precisamente en el Imperio del Contrabando."

24/09/2025 - 12:03 am

Hilda Araceli Brown Figueredo fue incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Foto:Mario Jasso, Cuartoscuro

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se puso creativo y para identificar a una red operativa del Cártel de Sinaloa en Baja California, tituló su investigación y sanción a través de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, como Boardwalk Empire: The Playas de Rosarito Network, que se traduciría algo así como El Imperio del Contrabando: La Red de Playas de Rosarito.

En la afamada serie de la cadena HBO cuyo título es Boardwalk Empire, la premisa es una red de contrabando que maneja un político y criminal en Atlantic City en la época de la prohibición. Política y crimen es el paralelismo que encontró el Departamento del Tesoro en el municipio de playas de Rosarito, donde incluyó en la lista de sanciones a la exalcaldesa y hoy Diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo.

La imagen de la política aparece ligada a dos empresarios, Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, a quienes señalan de trabajar para el Cártel de Sinaloa. De acuerdo al Departamento de Estado de la Unión Americana las sanciones “están dirigidas a la facción de Los Mayos del cártel de Sinaloa. A sus líderes regionales en Baja California y a una vital red de soporte. Jesús González Lomelí es un bien posicionado lavador de dinero que usa sus empresas a través de México para blanquear capitales ilícitos procedentes del Cártel de Sinaloa. González además trabaja con un operador político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre, para corromper al Gobierno local de la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, y asegurar la protección para los hermanos Arzate García en sus actividades criminales en Rosarito”.

Tal declaratoria del Departamento del Tesoro, incluye efectivamente, a tres miembros del Cártel de Sinaloa en Baja California, Juan José Ponce Félix, alias "el Ruso" y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, y a los hermanos Alfonso y René Arzate García, "el Aquiles" y "la Rana" de acuerdo a sus apodos en el mundo criminal.

Es precisamente con la célula de los hermanos Arzate que las autoridades de los Estados Unidos ligan a los empresarios González y Arcega, así como a la exalcaldesa Brown, la mezcla de política y crimen, o narcopolítica.

A su vez, el Departamento del Tesoro también sancionó a quince empresas, con las que prohíbe hacer negocios, y la cuestión es que en esas empresas están asociados otros empresarios también ligados a la política, a Morena y al PES, al Partido Encuentro Social cuya franquicia adquirió en Baja California el exreo del penal de "El Hongo", Jorge Hank Rhon, cuyo hijo, Jorge Alberto Hank Inzunza aparece en una sociedad junto a Jesús González Lomelí, donde también comparten acciones con Jerónimo Vera Ayala, integrante el equipo de seguridad de Hank Rhon e hijo de Antonio Vera Palestina, exjefe de seguridad del casinero que purgó una condena de 25 años por el asesinato del periodista y codirector del semanario ZETA, Héctor Félix Miranda.

Jesús González Lomelí aparece ligado a otras empresas en sociedad con Fernando Salgado, el empresario propietario de la casa en San Diego, California, que presumió en redes sociales junto a sus padres e hija, la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda. 

Candelario Arcega Aguirre fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en el año 2009, señalado por sus ligas con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la célula que encabezaba por la época, Teodoro García Simental, "el Teo". Después de unos años salió de prisión al desmantelar la acusación de los militares, y reinició sus actividades empresariales en Rosarito entre otros, en el sector del transporte. Es conocido por apoyar las campañas políticas, lo hizo con una exalcaldesa panista, y con la morenista Araceli Brown, con quien se le vincula por parte de los Estados Unidos, para lograr protección a favor de los hermanos Arzate, cabezas criminales de una célula del Cártel de Sinaloa.

A todos ellos, en alusión a la mezcla de política y crimen de la serie Boardwalk Empire, basada en un libro homónimo que retrata la vida de Enoch Lewis "Nucky" Johnson, quien fuera cabeza criminal y sheriff en Atlantic City, los señala y sanciona el Departamento de Estado como la red de Playas de Rosarito al servicio del Cártel de Sinaloa. 

Sin embargo, a pesar de todos los elementos que consignan a los señalados por el Tesoro, en específico a Arcega Aguirre, la Fiscal de Baja California, Elena Andrade, dijo que a nivel estatal no se le investiga por no tener evidencia y, además, por tratarse de un asunto del orden federal.

Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa de la Gobernadora Marina Ávila por parte de los Estados Unidos, y ahora hay otra mujer política de Morena señalada por colaborar en una red del Cártel de Sinaloa, precisamente en el Imperio del Contrabando, una historia de crimen organizado e impunidad que se investiga desde Estados Unidos mientras que en México, a pesar de la primera reacción de la UIF de congelar cuentas, el avance de la investigación está por verse.

Opinión

Opinión

Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

2

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
3

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
4

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
5

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
6

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

7

Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

Jimmy Kimmel
8

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
9

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
10

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

Trump habló más de una hora en la ONU, cuestionó el reconocimiento de un Estado palestino, desconoció el cambio climático y diseminó su narrativa antimigrante.
11

Trump regaña a los líderes mundiales en ONU. Tenía 15 minutos y se toma casi una hora

Valle de Bravo
12

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
13

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

14

"Narda" se fortalece a huracán categoría 2 frente a las costas de Jalisco: SMN

La Fiscalía de la CdMx inició una investigación por el asesinato de un estudiante dentro del CCH Sur de la UNAM e identificó al agresor como Lex Ashton “N”.
15

La Fiscalía de la CdMx identifica al asesino de estudiante en CCH Sur. Tiene 19 años

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
1

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
2

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
3

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

4

Nieta de Rubén Rocha sale ilesa tras ataque armado; sus escoltas resultan heridos

5

"Narda" se fortalece a huracán categoría 2 frente a las costas de Jalisco: SMN

Jimmy Kimmel
6

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
7

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde
8

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México.
9

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
10

#PuntosYComas ¬ Sólo el 30% de los mexicanos confía en los partidos: Latinobarómetro

11

Beca Rita Cetina: ¿Cuál es la fecha límite para inscribirte? AQUÍ los detalles

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a varias potencias del mundo y reconoció al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de EU e Israel.
12

RADICALES ¬ Genocidio a los ojos del mundo: ¿Cómo permitimos la tragedia en Gaza?