Tiroteo deja múltiples heridos y fallecidos en centro de ICE en Dallas; agresor murió

La Opinión

24/09/2025 - 8:41 am

Un tiroteo en un centro de procesamiento de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejó al menos tres personas heridas, reportó la Policía local.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que hay personas muertas y heridas por el ataque que se registró en un centro del ICE en Dallas, Texas.

Por Jesús García

Los Ángeles, 24 de septiembre (LaOpinión).- Un tiroteo en un centro de procesamiento de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejó al menos tres personas heridas, reportó la Policía local.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó en su cuenta de X el tiroteo y la muerte del sospechoso.

“Esta mañana se produjo un tiroteo en la oficina regional del ICE en Dallas. Aún se están recopilando detalles, pero podemos confirmar que hubo varios heridos y fallecidos”, indicó la Secretaria. “El autor del tiroteo falleció tras recibir un disparo que se autoinfligió”.

Noem dijo desconocer todavía el motivo del ataque, pero lo conectó con sus reportes de agresiones a agentes del ICE, quienes han realizado intensos operativos contra migrantes sin papeles y operan con el rostro cubierto.

“Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que nuestros agentes del ICE están sufriendo una violencia sin precedentes”, afirmó Noem. “Les pedimos que recen por las víctimas y sus familias”.

El Vicepresidente J.D. Vance reaccionó al mensaje de la Secretaria Noem sobre agresiones a los agentes del ICE en los últimos meses.

“Los ataques constantes contra las fuerzas del orden, en particular contra el ICE, deben cesar”, dijo en X. “Rezo por todas las personas heridas en este ataque y por sus familias”.

Hasta el momento se reporta que las víctimas son migrantes detenidos en las instalaciones, no agentes del ICE.

El tirador perpetró el ataque desde una azotea, donde se habría disparado.

El director en funciones del ICE, Todd Lyons, indicó que no hay oficiales de la agencia heridos, pero la investigación sigue en curso, mientras se reporta que pudo haber más de un tirador.

“Tenemos varias víctimas mortales. Pensé que los agentes y oficiales en el lugar estaban localizados en este momento, pero la escena sigue activa. Por lo que sabemos, el tirador murió por un disparo autoinfligido”, declaró Lyons en una entrevista en ABC.

La investigación está liderada por el Departamento de Policía de Dallas y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

