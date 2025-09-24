30 fallecidos por la explosión de la pipa: muere “Geovana”, la joven sin identificar

La Secretaría de Salud capitalina confirmó que la cifra de muertos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa aumentó a 30 tras el deceso de "Geovana".

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CdMx) informó anoche que el número de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, ascendió a 30 tras confirmarse el deceso de una joven que podría llamarse "Geovana". La mujer se encontraba hospitalizada desde el día del accidente y permanecía en calidad de no identificada.

En su corte de las 22:00 horas de ayer, la dependencia detalló que "Geovana", de aproximadamente 21 años de edad, perdió la vida en el Hospital de Traumatología "Victorio de la Fuente Narváez", ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, a causa de las graves lesiones sufridas durante el siniestro del pasado 10 de septiembre.

De acuerdo con los reportes, la joven presentaba múltiples quemaduras y se encontraba en estado crítico desde su ingreso. Su identidad se había mantenido sin confirmación plena, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) había difundido señas particulares para facilitar su identificación.

⚠️ Actualización #Iztapalapa

🏥 15 personas siguen hospitalizadas, 39 ya fueron dadas de alta y, con mucha tristeza, confirmamos el fallecimiento de 30 personas. Acompañamos a las familias y a quienes continúan en atención.

📌 Desde mañana compartiremos la información a las 9:00… pic.twitter.com/VNm4Eczdyh — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 24, 2025

Entre las características físicas reportadas, se incluyeron una cicatriz vertical por cesárea y varios tatuajes, como un corazón atravesado por una rosa en la espalda baja, una pulsera tipo greca en el antebrazo derecho y una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo. Con estos datos, las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con sus familiares.

Con la muerte de "Geovana", la cifra oficial de víctimas fatales se elevó a 30. Además, 15 personas continúan hospitalizadas en distintos centros médicos del Valle de México, mientras que 39 pacientes han sido dados de alta tras superar las lesiones.

Desde la tarde de ayer, la Fiscal Bertha Alcalde Luján informó que existían dos víctimas sin identificar: un hombre adulto que falleció y una joven que permanecía con vida. Sin embargo, con el deceso de "Geovana", se confirmó que ella era la mujer que se mantenía en condición crítica.

La Fiscalía capitalina explicó que la otra persona fallecida del sexo masculino tenía entre 40 y 50 años de edad, complexión mediana, piel morena clara y cabello castaño corto. Según la información preliminar, podría responder a los nombres de Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López, aunque aún falta corroborar sus datos de manera oficial.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México publicó fichas con las señas particulares tanto del hombre como de la mujer, en un esfuerzo por agilizar el proceso de identificación y localizar a los familiares. Asimismo, se habilitaron líneas de contacto para recibir información ciudadana.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio a conocer que desde el inicio de la emergencia se han instalado carpas a las afueras de los hospitales para permitir la estancia de familiares, además de facilitar hospedaje en hoteles a quienes provienen de zonas lejanas.

En tanto, la Secretaria de Salud, Nadine Gasman, envió un mensaje en el que reiteró su solidaridad con las víctimas y señaló que el accidente ocurrido en Iztapalapa “ha marcado profundamente a la ciudad”. También reconoció el esfuerzo del personal médico y de emergencias en la atención inmediata y prolongada de los lesionados.

El accidente se registró el pasado 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba más de 49 mil litros de gas LP volcó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia. El vehículo se impactó contra un muro de contención, lo que provocó una fuga masiva de combustible y una explosión que alcanzó hasta 180 metros de distancia.

Finalmente, la Fiscalía de la Ciudad de México continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.