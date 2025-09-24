30 fallecidos por la explosión de la pipa: muere “Geovana”, la joven sin identificar

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 9:59 am

La Secretaría de Salud capitalina confirmó que la cifra de muertos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa aumentó a 30 tras el deceso de "Geovana".

Artículos relacionados

La Secretaría de Salud capitalina confirmó que la cifra de muertos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa aumentó a 30 tras el deceso de "Geovana".

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CdMx) informó anoche que el número de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, ascendió a 30 tras confirmarse el deceso de una joven que podría llamarse "Geovana". La mujer se encontraba hospitalizada desde el día del accidente y permanecía en calidad de no identificada.

En su corte de las 22:00 horas de ayer, la dependencia detalló que "Geovana", de aproximadamente 21 años de edad, perdió la vida en el Hospital de Traumatología "Victorio de la Fuente Narváez", ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, a causa de las graves lesiones sufridas durante el siniestro del pasado 10 de septiembre.

De acuerdo con los reportes, la joven presentaba múltiples quemaduras y se encontraba en estado crítico desde su ingreso. Su identidad se había mantenido sin confirmación plena, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) había difundido señas particulares para facilitar su identificación.

Entre las características físicas reportadas, se incluyeron una cicatriz vertical por cesárea y varios tatuajes, como un corazón atravesado por una rosa en la espalda baja, una pulsera tipo greca en el antebrazo derecho y una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo. Con estos datos, las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con sus familiares.

Con la muerte de "Geovana", la cifra oficial de víctimas fatales se elevó a 30. Además, 15 personas continúan hospitalizadas en distintos centros médicos del Valle de México, mientras que 39 pacientes han sido dados de alta tras superar las lesiones.

Desde la tarde de ayer, la Fiscal Bertha Alcalde Luján informó que existían dos víctimas sin identificar: un hombre adulto que falleció y una joven que permanecía con vida. Sin embargo, con el deceso de "Geovana", se confirmó que ella era la mujer que se mantenía en condición crítica.

La Ssa informó que los fallecidos tras el accidente de la pipa que transportaba gas y explotó en el puente de la Concordia, Iztapalapa, ascendió a 27 personas.
Vecinas y vecinos continúan llevando veladoras al memorial que sigue creciendo en el Puente de la Concordia tras la explosión de la pipa de gas. Quienes asisten rezan por quienes sobrevivieron y continúan internados en los hospitales. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

La Fiscalía capitalina explicó que la otra persona fallecida del sexo masculino tenía entre 40 y 50 años de edad, complexión mediana, piel morena clara y cabello castaño corto. Según la información preliminar, podría responder a los nombres de Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López, aunque aún falta corroborar sus datos de manera oficial.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México publicó fichas con las señas particulares tanto del hombre como de la mujer, en un esfuerzo por agilizar el proceso de identificación y localizar a los familiares. Asimismo, se habilitaron líneas de contacto para recibir información ciudadana.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio a conocer que desde el inicio de la emergencia se han instalado carpas a las afueras de los hospitales para permitir la estancia de familiares, además de facilitar hospedaje en hoteles a quienes provienen de zonas lejanas.

En tanto, la Secretaria de Salud, Nadine Gasman, envió un mensaje en el que reiteró su solidaridad con las víctimas y señaló que el accidente ocurrido en Iztapalapa “ha marcado profundamente a la ciudad”. También reconoció el esfuerzo del personal médico y de emergencias en la atención inmediata y prolongada de los lesionados.

El accidente se registró el pasado 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba más de 49 mil litros de gas LP volcó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia. El vehículo se impactó contra un muro de contención, lo que provocó una fuga masiva de combustible y una explosión que alcanzó hasta 180 metros de distancia.

Finalmente, la Fiscalía de la Ciudad de México continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
2

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
3

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

4

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
5

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
6

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

Un tiroteo en un centro de procesamiento de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejó al menos tres personas heridas, reportó la Policía local.
7

Tiroteo deja múltiples heridos y fallecidos en centro de ICE en Dallas; agresor murió

Jimmy Kimmel
8

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Valle de Bravo
9

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
10

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha

Las autoridades de la Ciudad de México (CdMX) activaron un operativo de búsqueda para localizar a un reo que se escapó del Reclusorio Oriente la noche de ayer.
11

Un reo se fuga del Reclusorio Oriente; autoridades inician búsqueda e investigación

Ar
12

Argentina se hunde: EU anuncia otro rescate (más deuda, pues). ¿Y Milei? De fiesta...

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
13

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
14

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

15

Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Secretaría de Salud capitalina confirmó que la cifra de muertos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa aumentó a 30 tras el deceso de "Geovana".
1

30 fallecidos por la explosión de la pipa: muere “Geovana”, la joven sin identificar

Trump y su Secretario del Tesoro anuncian apoyo a Milei.
2

EU confirma negociación de línea swap de 20 mil mdd y compra de bonos con Argentina

Las autoridades de la Ciudad de México (CdMX) activaron un operativo de búsqueda para localizar a un reo que se escapó del Reclusorio Oriente la noche de ayer.
3

Un reo se fuga del Reclusorio Oriente; autoridades inician búsqueda e investigación

Un tiroteo en un centro de procesamiento de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejó al menos tres personas heridas, reportó la Policía local.
4

Tiroteo deja múltiples heridos y fallecidos en centro de ICE en Dallas; agresor murió

5

La inflación sube a 3.74% en primera mitad de septiembre; la impulsa regreso a clases

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
6

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
7

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
8

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

9

Nieta de Rubén Rocha sale ilesa tras ataque armado; sus escoltas resultan heridos

10

"Narda" se fortalece a huracán categoría 2 frente a las costas de Jalisco: SMN

Jimmy Kimmel
11

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
12

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha