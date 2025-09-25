La SSC-CdMx detiene a Marvin "N", reo que se fugó del Reclusorio Varonil Oriente

Marvin "N", el hombre que el día de ayer se evadió del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, fue detenido en la Alcaldía Magdalena Contreras.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Pablo Vázquez, informó la noche de este miércoles que ya fue detenido Marvin "N", el hombre que el día de ayer se evadió del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Alcaldía Magdalena Contreras.

"Derivado de trabajos de investigación y de los seguimientos realizados por mis compañeros del Sistema Penitenciario, de la policía de proximidad y de la Subsecretaría de Inteligencia de la @SSC_CDMX, hace unos momentos, en @ALaMagdalenaC, fue detenido Marvin "N" quien el día de ayer se evadió del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente", escribió el secretario en su cuenta de X, antes Twitter.

A la par, agradeció a la ciudadanía por su colaboración y al Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por su apoyo en el desarrollo de las investigaciones.

"No habrá impunidad. Seguiremos trabajando para garantizar el apego estricto a los protocolos de actuación, así como el orden y la seguridad en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México", indicó en su mensaje.

Apenas ayer, el Personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, adscrita a la Secretaría de SSC-CdMx, informó sobre la ausencia de un reo durante el pase de lista realizado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.

Tras el reporte inicial, las autoridades penitenciarias activaron de inmediato el protocolo de búsqueda y dieron aviso a la Dirección General de Asuntos Internos, con el fin de iniciar entrevistas con los custodios responsables de la vigilancia en ese turno y recabar la información necesaria para integrar la carpeta de investigación administrativa.

Asimismo, el director del centro penitenciario, junto con el personal de custodia presente durante el pase de lista, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien tomó conocimiento de la fuga y comenzó la investigación correspondiente para esclarecer cómo se registraron los hechos dentro del penal.

Paralelamente, personal especializado comenzó el análisis de los videos obtenidos de las cámaras de vigilancia instaladas al interior y en los accesos del Reclusorio Oriente, con el propósito de establecer la ruta de escape del interno, y detectar posibles fallas en los procedimientos de supervisión y control.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisó que estas acciones forman parte de un plan de reforzamiento de medidas internas, cuyo objetivo es determinar responsabilidades entre servidores públicos, aplicar sanciones administrativas y, de ser necesario, turnar a los implicados ante instancias judiciales.

De acuerdo con medios, la persona que escapó habría sido identificada como Marvin Didier “N”, de 27 años, quien fue detenido el 13 de febrero de este año e imputado por el delito de tentativa de homicidio, luego de que presuntamente atacara a dos vecinos con un cuchillo de cocina y un tubo durante una riña en la Alcaldía Magdalena Contreras.

Desde entonces, Marvin Didier “N” permanecía bajo custodia en el penal capitalino hasta que su evasión fue confirmada por las autoridades. Sin embargo, la huida quedó frustrada cuando fue detenido esta noche.

A raíz de los hechos, las autoridades de la CdMx señalaron que la investigación continuará hasta determinar con precisión las circunstancias en que se concretó la evasión, así como la posible participación de servidores públicos. Además, la fuga derivó en investigaciones internas y en el reforzamiento de medidas de seguridad al interior del reclusorio.