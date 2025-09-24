Un reo se fuga del Reclusorio Oriente; autoridades inician búsqueda e investigación

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 9:20 am

Las autoridades de la Ciudad de México (CdMX) activaron un operativo de búsqueda para localizar a un reo que se escapó del Reclusorio Oriente la noche de ayer.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), informó anoche la ausencia de un reo durante el pase de lista realizado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.

Tras el reporte inicial, las autoridades penitenciarias activaron de inmediato el protocolo de búsqueda y dieron aviso a la Dirección General de Asuntos Internos, con el fin de iniciar entrevistas con los custodios responsables de la vigilancia en ese turno y recabar la información necesaria para integrar la carpeta de investigación administrativa.

Asimismo, el director del centro penitenciario, junto con el personal de custodia presente durante el pase de lista, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien tomó conocimiento de la fuga y comenzó la investigación correspondiente para esclarecer cómo se registraron los hechos dentro del penal.

Paralelamente, personal especializado comenzó el análisis de los videos obtenidos de las cámaras de vigilancia instaladas al interior y en los accesos del Reclusorio Oriente, con el propósito de establecer la ruta de escape del interno y detectar posibles fallas en los procedimientos de supervisión y control.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisó que estas acciones forman parte de un plan de reforzamiento de medidas internas, cuyo objetivo es determinar responsabilidades entre servidores públicos, aplicar sanciones administrativas y, de ser necesario, turnar a los implicados ante instancias judiciales.

De acuerdo con medios locales, la persona que escapó fue identificada como Marvin Didier “N”, de 27 años, quien fue detenido el 13 de febrero de este año e imputado por el delito de tentativa de homicidio, luego de que presuntamente atacó a dos vecinos con un cuchillo de cocina y un tubo durante una riña en la Alcaldía Magdalena Contreras.

Desde entonces, Marvin Didier “N” permanecía bajo custodia en el penal capitalino hasta que su evasión fue confirmada por las autoridades. La fuga derivó en investigaciones internas y en el reforzamiento de medidas de seguridad al interior del reclusorio, mientras continúa el operativo para lograr su recaptura.

A raíz de los hechos, las autoridades capitalinas señalaron que la investigación continuará hasta determinar con precisión las circunstancias en que se concretó la evasión, así como la posible participación de servidores públicos.

