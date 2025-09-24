Conagua halla casi 59 mil inconsistencias en concesiones; propone endurecer sanciones

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 11:15 am

La Conagua reveló que, durante el proceso de reordenamiento de las concesiones de agua en el país, ha hallado hasta ahora casi 59 mil irregularidades.

El próximo lunes, la Conagua y Claudia Sheinbaum presentarán dos reformas para, por un lado, fortalecer la autoridad del Estado sobre el agua, y, por otro, para endurecer las sanciones. También se confirmó que ya fue demolida la presa ilegal en el rancho de César Duarte.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló este miércoles que, durante el proceso de reordenamiento de las concesiones de agua en el país, ha hallado hasta ahora casi 59 mil irregularidades. Por ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la próxima semana se presentarán dos reformas para endurecer las sanciones a quienes violen la ley y frenar el mercado negro del agua que ha florecido en zonas de escasez.

"Encontramos 58 mil 938 inconsistencias. Las más recurrentes: concesiones sin fecha de vigencia; presunta falsificación de títulos; uso diferente a la actividad concesionada; coordenadas de ubicación; y otros", dijo Mauricio Rodríguez, el Subdirector general de Administración de Agua del Gobierno federal, en la conferencia matutina de la Presidenta Sheinbaum.

"Hemos encontrado tres bases de datos incompatibles entre sí, con registros duplicados, datos incompletos. Eso trajo como consecuencia un rezago, había 145 mil trámites rezagados. Nos planteamos la revisión de los 536 mil títulos que existen: hemos revisado 482 mil 014, que representa un 90 por ciento de avance", añadió.

La desprivatización de agua en el sexenio permite el suministro de cuatro años en la CdMx.
La desprivatización de agua en el sexenio permite el suministro de cuatro años en la CdMx. Foto: Conagua

Entre las inconsistencias más recurrentes están los títulos con ubicaciones inexactas. La Conagua halló 18 mil 753 títulos; con estas irregularidades. "Encontramos coordenadas en el mar, en otros estados, en otros países. Una concesión para el municipio de Oaxaca, por ejemplo, marcaba las costas de Tailandia como ubicación", explicó el funcionario.

Se hallaron 197 concesiones con registro de uso público urbano utilizado por particulares; 272 títulos de uso agrícola aprovechados para otros fines. Como estas concesiones no pagan agua, la Conagua encontró que estos títulos son usados por complejos industriales en Jalisco, clubs de golf en San Luis Potosí, balnearios y venta de pipas, por ejemplo en Texcoco. "Son lugares que llegan a surtir 200 pipas al día en zonas donde hay necesidad", explicó Rodríguez.

La Conagua halló asimismo 29 mil 539 casos de falta de certeza en fecha de vencimiento. Hay títulos cuya vigencia empieza al día siguiente de ser notificados, "pero no hay constancia ni en el expediente ni en el respaldo del titulo de cuando se notificó". Se revisa si se integró mal el expediente y si no es así deslindar responsabilidades, añadió.

Sobre la presunta falsificación de títulos, Conagua encontró que un mismo número de título tenía dos usuarios. "Podemos ver el caso, son hasta municipios distintos", dijo Rodríguez en la "mañanera" de la Presidenta Sheinbaum. "El falso no tiene la cadena de custodia. ¿Dónde se falsifican títulos? Específicamente donde los acuíferos son deficitarios, donde no hay agua, sobre todo el centro y norte del país", detalló.

Hay irregularidades en las concesiones tan importantes en Conagua que incluso se registran coordenadas de lugares lejanos.
Hay irregularidades en las concesiones tan importantes en Conagua que incluso se registran coordenadas de lugares lejanos. Foto: Conagua

A partir de ello, la Conagua realiza el Programa de inspección que tiene dos detonantes: las inconsistencias encontradas, por las que se realizan visitas de verificación y de inspección; y un portal de denuncias para que los ciudadanos puedan alertar a las autoridades de la venta de agua irregular y el aprovechamiento o acaparamiento del agua. Se han realizado hasta ahora 3 mil 912 visitas y 490 clausuras y suspensiones, informó Rodríguez.

Conagua prepara reformas contra mercado negro

Efraín Morales, director de la Conagua, dio a conocer que, gracias al Acuerdo Nacional firmado en noviembre, donde hubo la disposición de devolver a las aguas nacionales de manera voluntaria las concesiones que no se estaban utilizando, se han desprivatizado más de 4 mil 475 millones de metros cúbicos, equivalente a cuatro años de suministro de agua para la Ciudad de México.

Además, presumió un aumento en la recaudación gracias al reordenamiento de las concesiones: eso, destacó Morales, ha generado que personas que no pagaban se regularicen y empiecen a pagar. La recaudación subió un 15 por ciento entre agosto de 2024 y el mes pasado, o unos 2 mil 938 millones de pesos más.

Pero la Conagua aceptó que, debido a las reformas del periodo neoliberal, que le dio al agua el carácter de mercancía, hay un problema de acaparamiento, sobreconcesionamiento, deterioro de infraestructura y reparto desigual. Por ello, el próximo lunes se presentarán dos reformas para enfrentar esta situación.

Las concesiones se usan para acaparar y lucrar con el agua de la nación.
Las concesiones se usan para acaparar y lucrar con el agua de la nación. Foto: Conagua

Primero, vendrá un decreto para regular títulos de concesión vencidos, sobre todo a pequeños y medianos productores agrícolas, que a partir de ello podrán acceder a créditos, subsidios y programas.

Luego, vendrá una reforma a la Ley de Aguas Nacionales. "Nos va a permitir fortalecer las facultades de la autoridad del agua. Entre los cambios relevantes: se regula el esquema de transmisiones: para que no se tenga tratos entre particulares, sino que sea la autoridad la que rija el proceso de transiciones", indicó Morales.

Y es que actualmente se permiten las transmisiones de concesiones entre particulares, donde prácticamente pueden vender sus títulos de concesión de una a otra persona solamente dándole aviso a la autoridad. Esto, de manera conjunta con el proceso de sobreconcesionamiento en varias regiones del país, ha generado un mercado negro del agua, advirtió la Conagua.

Por ello, la reforma incluirá un nuevo capítulo de delitos hídrico. "Las sanciones actuales no inhiben las conductas, se clausura un espacioo o infraestrutura y con el paso del tiempo se pagan las sanciones, porque es muy económico, y se vuelven a instalar estos negocios que son un abuso. Incluso se puede llegar a la extinción de dominio con la reforma", adelantó el titular de la dependencia.

El proceso de reordenamiento de concesiones de la Conagua sigue adelante.
El proceso de reordenamiento de concesiones de la Conagua sigue adelante. Foto: Conagua

La idea es "regular el acaparamiento". "Hay gente que tiene cuatro o cinco títulos, que espera a que se instalen empresas para vendérselas, gente que tiene pozos en casa y se dedican a lucrar con la necesidad de la gente, surten con pipas a diario", explicó.

Por su parte, la Presidenta Sheinbaum precisó que "fue en la época de [Carlos] Salinas, en el inicio del periodo neoliberal. Se cambia esa ley para transmitir entre privados. Hay casos de quien tiene una concesión de riego que no paga nada y la vende a otro particular. ¿Ya no usas concesión? Ahora la reforma dice que se la regresas al Estado. Es poner orden, que sea el Estado quien regule, es el más importante de las modificaciones, y lo otro ya son las sanciones. el lunes se entregan las dos", indicó Sheinbaum.

La otra propuesta es una Ley General de Agua, para reglamentar el derecho humano y no clasificarla como una mercancía . La finalidad es establecer competencias de los tres niveles de Gobierno, "que sea muy clara", subrayó Sheinbaum.

Presa ilegal del rancho de César Duarte ya fue demolida

Una presa que se construyó de manera ilegal en un rancho perteneciente al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y que acaparaba el agua en una región de escasez, ya fue demolida, lo que permitió el rescate de cerca de 700 mil metros cúbicos de agua.

"Se agotaron todas las instancias jurídicas y tuvo como consecuencia de la demolición de una presa principal y cinco represas. Esa parte del río se encuentra completamente liberada, es un proceso que se encuentra totalmente concluido", dijo el titular de la Conagua.

"Quedó demostrado que fue un hecho ilegal, que se realizó al amparo del poder público y político, y representaba un abuso para los ciudadanos de Chihuahua. Se trata de hacer justicia, eso fue lo que se hizo", añadió Morales.

El caso sobre la presa construida por César Duarte en el rancho "El Saucito" salió a la luz en mayo de este 2025, cuando la Conagua reveló que el Gobierno de México recuperó alrededor de 700 mil metros cúbicos de agua almacenados de manera ilegal en dicho lugar.

Efraín Morales detalló en ese entonces que la recuperación del agua se logró tras la demolición de una presa ilegal y el aseguramiento de pozos que fueron construidos irregularmente durante la Administración de Duarte, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016 y que actualmente enfrenta un proceso legal tras ser acusado de desviar 120 millones de pesos en el año 2017.

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

