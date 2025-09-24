Investigan el ataque a nieta de Rocha Moya; apunta a robo de auto, dice CSP

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 11:37 am

Sheinbaum indicó que la principal hipótesis sobre el ataque contra la camioneta donde viajaba la nieta del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es el robo de la camioneta.

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que la camioneta donde viajaba su nieta fue atacada a balazos el martes; la hipótesis principal es un intento de robo, dijo Sheinbaum, pero no descartan ninguna teoría.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esta mañana que el robo del vehículo es la hipótesis principal en la investigación del ataque a tiros de un comando contra la camioneta donde viajaba la nieta del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, episodio en el que resultaron heridos dos de sus escoltas.

"Estuvo el Gabinete justo en Culiacán, van a ir cada 15 días y lo están haciendo. Ya estaban aquí cuando ocurrió esta lamentabilísima situación, esta agresión. Se está investigando la causa, parece que la causa fue el robo del vehículo. No necesariamente está vinculada con la familia, pero de todas maneras se hacen todas las investigaciones", explicó Sheinbaum en su conferencia de prensa de este miércoles.

"Iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo. Hubo agresión contra estas personas, hasta ahora lo que se mencionó en el Gabinete es que parece ser robo de la camioneta. De todas maneras no se descarta ninguna hipótesis y la Fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones con el apoyo del Gabinete de Seguridad", reiteró la mandataria.

De acuerdo con las autoridades locales en Sinaloa, la unidad era resguardada por dos escoltas adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, quienes recibieron varios impactos de bala y fueron trasladados de inmediato a hospitales cercanos de la entidad, donde permanecen bajo atención médica.

El Gobernador detalló que la agresión se derivó de un intento de despojo de la camioneta en la que viajaba su familiar y los elementos de seguridad, por lo que mantiene coordinación con las fuerzas federales para hacer frente a los hechos de violencia en la región.

"[Sobre] la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía, escribió el mandatario local en X, antes Twitter.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa precisó en un comunicado que los elementos heridos pertenecen a la Dirección de Servicios de Protección. Asimismo, detalló que uno de ellos, identificado como José “N”, se encuentra en estado grave, mientras que su compañera resultó sólo con heridas leves tras el ataque.

"Los elementos lesionados ya reciben atención médica", indicó la dependencia ante los hechos. En la agresión también resultó afectado un autobús de pasajeros que transitaba por la zona, el cual recibió varios disparos en la unidad. A pesar de los daños, las autoridades confirmaron que los pasajeros del camión se encuentran a salvo.

A raíz de los hechos, fuerzas del Grupo Interinstitucional —integrado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal Preventiva— desplegaron un operativo de seguridad en el área para controlar la situación y preservar el orden.

Durante las labores, las autoridades localizaron decenas de casquillos percutidos de diferentes calibres esparcidos en el asfalto, los cuales fueron asegurados como evidencia. Con ello, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el incidente y dar con los presuntos responsables.

Este nuevo acto de violencia ocurre en medio de la visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien encabezó en Culiacán la sesión del Gabinete de Seguridad realizada en la Base Aérea Militar Número 10.

 

El ataque se suma a los recientes enfrentamientos registrados en distintas zonas de Sinaloa, los cuales se han intensificado desde septiembre de 2024 a raíz de la disputa entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, pertenecientes al Cártel de Sinaloa.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

