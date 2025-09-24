El mundo vive la carrera armamentística más destructiva de la historia, dice Zelenski

Europa Press

24/09/2025 - 2:38 pm

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, alertó en la ONU que el mundo se encuentra inmerso en la "carrera armamentística más destructiva de la historia".

Artículos relacionados

Volodímir Zelenski denunció que "nada detendrá a Putin" ahora que los drones rusos "ya sobrevuelan Europa", por lo que lamentó la crisis de credibilidad de las instituciones internacionales.

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha alertado este miércoles que el mundo se encuentra inmerso en la "carrera armamentística más destructiva de la historia", especialmente ante la ausencia de "plataformas internacionales útiles", actores "agresivos" como Rusia y la propagación del uso de drones.

"Es la más peligrosa porque no existen garantías de seguridad más allá de los amigos y las armas. Si no hacemos algo, no quedará un sitio en la faz de la Tierra que sea seguro para los seres humanos; necesitamos normas para usar este tipo de armamentos con ayuda de la inteligencia artificial", ha aseverado Zelenski durante su intervención en el marco del debate de la Asamblea General de la ONU que está teniendo lugar en la ciudad de Nueva York.

Así, ha instado a "detener la propagación de las armas nucleares y restablecer la cooperación efectiva en pos de la paz y la seguridad", dado que dentro de unos años podría ser "demasiado tarde". "Es más barato poner fin a esta carrera, en vez de construir búnkeres, polideportivos y otras instalaciones para protegernos", ha dicho.

Sobre el uso de los drones en el marco de la guerra, ha armado que Ucrania "no tiene una gran flota, pero ha logrado repeler a la Armada rusa en el mar Negro". "Lo hemos hecho con vehículos no tripulados. Así es como protegemos nuestros puertos y rutas de comercio marítimo, porque Rusia no nos ha dejado alternativa. Nada de esto habría ocurrido si [Vladímir] Putin no hubiera empezado esta agresión, y cada día que continúa las armas se vuelven más mortíferas, y la culpa sólo se puede achacar a Rusia", ha sostenido.

Volodímir Zelenski denunció que "nada detendrá a Putin" ahora que los drones rusos "ya sobrevuelan Europa"
Volodímir Zelenski denunció que "nada detendrá a Putin" ahora que los drones rusos "ya sobrevuelan Europa". Foto: Li Rui, Xinhua

"Para proteger la vida, estamos construyendo escuelas y hospitales bajo tierra, pero tenemos que gastar más en proteger las centrales eléctricas de los misiles y drones", ha aseverado, al tiempo que ha indicado que "ponerle coto a Putin será más barato que preguntarse quién será el primero en crear un dron sencillo que porte una ojiva nuclear".

Amenaza rusa sobre Europa

El mandatario, que ha hecho hincapié en que esta es la única manera de "evitar que estas armas lleven a todo el mundo a una catástrofe", ha instado a "ejercer presión sobre Rusia", que "seguirá impulsando la guerra".

"Ucrania es el primer país en sufrir la agresión, pero los drones rusos ya sobrevuelan Europa, las operaciones se extienden más allá de nuestras fronteras y Putin busca ampliarlas. Nadie va a poder sentirse seguro", ha añadido.

Es por ello que ha defendido que si las garantías de seguridad "funcionan para Ucrania", esto podría "hacer de la seguridad nacional un derecho y un privilegio de todos". "Estamos dispuestos a que nuestras armas modernas se conviertan en sus armas y hemos decidido compartir estos sistemas", ha explicado, no sin antes destacar que "no es necesario empezar de cero".

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha alertado este miércoles que el mundo se encuentra inmerso en la "carrera armamentística más destructiva de la historia".
El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha alertado este miércoles que el mundo se encuentra inmerso en la "carrera armamentística más destructiva de la historia". Foto: Li Rui, Xinhua

Para Zelenski, el siglo XXI "no es tan diferente al pasado". "Si un país quiere la paz tiene que conseguir armas; es penoso, pero es la realidad. Ni el Derecho Internacional ni la cooperación permiten decidir quién sobrevive y quién no, por el Derecho Internacional no funciona a menos que uno tenga amigos poderosos dispuestos a defenderlo", ha continuado.

"Aunque las naciones pueden hablar desde aquí, no sirve de nada. La sangre se derrama y ninguna institución internacional puede realmente ponerle fin", ha puntualizado, no sin antes incidir en que la prioridad es, "ante todo", contar con armamento.

El Presidente ucraniano ha criticado a la ONU, que "durante décadas sólo ha estado realizando declaraciones", y ha manifestado que estas instituciones "hacen que los pueblos que atraviesan conflictos armados no sepan qué esperar". "Lo que ocurre en Gaza o Siria sirve de recordatorio", ha destacado.

"El año pasado, ante esta asamblea, advertí al mundo del riesgo de desastre por la radiación, especialmente debido a la ocupación por parte de Rusia de la central de Zaporiyia, pero nada ha cambiado: Rusia no ha dejado de bombardear zonas cercanas a instalaciones nucleares, [...] y las instituciones internacionales son demasiado débiles y por eso continúa esta locura", ha aclarado.

La cuestión de Moldavia

Sobre las próximas elecciones en Moldavia, previstas para el próximo 28 de septiembre, ha lamentado que el país se encuentra actualmente "defendiéndose de la interferencia de Rusia" en sus asuntos internos, como vienen denunciando sus autoridades a lo largo del último año.

"Ya hemos perdido a Georgia, donde los Derechos Humanos y el espacio cívico ha ido mermando. Durante muchos años, también Bielorrusia se ha ido acercando más a Rusia, y todo esto es algo que no nos podemos permitir en Europa. Ahora, no podemos dejar que se lleve a Moldavia", ha armado.

En este sentido, ha rearmado la necesidad e "importancia de recordar que se hizo caso omiso a lo que pasaba en Georgia, lo que puede llevar ahora a que se desperdicie la oportunidad en Moldavia", donde ha insistido en que la Unión Europea "debe prestar ayuda". "Ya sea con financiación, apoyo energético... No sólo con palabras o gestos políticos. No olvidemos que hay que proteger los derechos de los pueblos en regiones donde se ven amenazados", ha apuntado.

"Se debe aplicar la Carta de Naciones Unidas, pero hay países que no la cumplen, y esto refleja nuevamente el colapso del Derecho Internacional y muestra la debilidad de las instituciones internacionales", ha advertido, antes de reiterar el peligro de los drones, con los que "muchos saben ya cómo matar de forma profesional".

Posteriormente, ha aludido a su "positivo encuentro" con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el margen del debate de la Asamblea de la ONU, y ha recordado que el magnate "salvó su vida por tan sólo unos centímetros cuando recibió un disparo durante un mitin en julio de 2024 en Pensilvania.

"Hace poco, los estadounidenses estaban llorando la muerte de Charlie Kirk (influencer ultraderechista) debido a la violencia que provoca el uso de armas", ha declarado en relación con el asesinato que tuvo lugar durante un acto público en Utah el pasado 10 de septiembre.

"Casi a diario, cuando abrimos el periódico vemos titulares sobre ataques violentos en todo el mundo, que en su mayoría se llevan a cabo con armas, y nos estamos habituando a ello", ha aclarado, antes de evocar el caso de la ucraniana Irina Zarutska, una refugiada que fue apuñalada en el cuello cuando viajaba en tren en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán.
2

Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
3

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

4

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
5

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
6

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Las víctimas del ataque de un francotirador contra una instalación del ICE en Dallas son migrantes detenidos por la agencia; el sospechoso se habría disparado.
7

Un francotirador abre fuego contra ICE en Dallas; mata a 2 migrantes y hiere a otro

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
8

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

Jimmy Kimmel
9

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Valle de Bravo
10

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
11

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
12

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

México dio a conocer este miércoles que mandó una nota diplomática a Estados Unidos por la muerte de Ismael Ayala-Uribe bajo custodia del ICE en California.
13

México exige a EU explicar cómo murió un paisano bajo custodia del ICE en California

Adán se derrumba, él y su grupo
14

Adán se derrumba, él y su grupo

La Conagua reveló que, durante el proceso de reordenamiento de las concesiones de agua en el país, ha hallado hasta ahora casi 59 mil irregularidades.
15

Conagua halla casi 59 mil inconsistencias en concesiones; propone endurecer sanciones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, alertó en la ONU que el mundo se encuentra inmerso en la "carrera armamentística más destructiva de la historia".
1

El mundo vive la carrera armamentística más destructiva de la historia, dice Zelenski

El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, acusó a Sheinbaum de ser una "gobiernícola" y amenazó con demandarla.
2

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Si ya cuentas con tu tarjeta y tienes una de las Becas para el Bienestar, es importante que estés al tanto de los depósitos del ciclo escolar 2025–2026.
3

Becas para el Bienestar: Checa el calendario de pagos para el ciclo escolar 2025–2026

Las víctimas del ataque de un francotirador contra una instalación del ICE en Dallas son migrantes detenidos por la agencia; el sospechoso se habría disparado.
4

Un francotirador abre fuego contra ICE en Dallas; mata a 2 migrantes y hiere a otro

Sheinbaum indicó que la principal hipótesis sobre el ataque contra la camioneta donde viajaba la nieta del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es el robo de la camioneta.
5

Investigan el ataque a nieta de Rocha Moya; apunta a robo de auto, dice CSP

México dio a conocer este miércoles que mandó una nota diplomática a Estados Unidos por la muerte de Ismael Ayala-Uribe bajo custodia del ICE en California.
6

México exige a EU explicar cómo murió un paisano bajo custodia del ICE en California

La Conagua reveló que, durante el proceso de reordenamiento de las concesiones de agua en el país, ha hallado hasta ahora casi 59 mil irregularidades.
7

Conagua halla casi 59 mil inconsistencias en concesiones; propone endurecer sanciones

Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán.
8

Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo

La Secretaría de Salud capitalina confirmó que la cifra de muertos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa aumentó a 30 tras el deceso de "Geovana".
9

30 fallecidos por la explosión de la pipa: muere “Geovana”, la joven sin identificar

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), Scott Bessent, anunció que el Gobierno del Presidente Donald Trump está listo para respaldar a Argentina.
10

EU confirma negociación de línea swap de 20 mil mdd y compra de bonos con Argentina

Las autoridades de la Ciudad de México (CdMX) activaron un operativo de búsqueda para localizar a un reo que se escapó del Reclusorio Oriente la noche de ayer.
11

Un reo se fuga del Reclusorio Oriente; autoridades inician búsqueda e investigación

El INPC se ubicó en 141.181 puntos en la primera quincena de septiembre, lo que representó un incremento quincenal de 0.18% y una inflación anual de 3.74%.
12

La inflación sube a 3.74% en primera mitad de septiembre; la impulsa regreso a clases