Becas para el Bienestar: Checa el calendario de pagos para el ciclo escolar 2025–2026

Consulta la fecha exacta de pago según la inicial de tu primer apellido en el portal oficial.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Si ya cuentas con tu tarjeta del Banco del Bienestar y formas parte de las becas que entrega el Gobierno de México, es importante que estés al tanto de los canales oficiales donde se publica la información sobre los depósitos correspondientes al ciclo escolar 2025–2026.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez difundió el calendario de pagos a través de su sitio web y redes sociales verificadas.

De acuerdo con su publicación, los depósitos se realizarán en los meses de octubre, diciembre, febrero, abril y junio.

📣 Info muy importante sobre el pago de las #BecasBienestar: Si eres becaria, becario o familia beneficiaria y ya tienes tu tarjeta del Banco del Bienestar, ¡checa los meses en que recibirás el pago de tu beca durante este ciclo escolar 2025 - 2026! 🤩🙌🏼 pic.twitter.com/vphvX0Rg8R — BecasBenito (@BecasBenito) September 24, 2025

Los pagos se harán de forma escalonada, según la primera letra del apellido de la o el titular de la tarjeta.

Para conocer la fecha exacta que te corresponde, consulta el calendario oficial publicado en la página web www.gob.mx/becasbenitojuarez y en sus redes sociales verificadas: Becas Benito Juárez Oficial.

Mantente pendiente de los apoyos que se entregarán en distintos momentos del ciclo escolar, ya que tu próximo pago podría estar muy cerca. También verifica fuentes oficiales para evitar confusiones y asegurar el acceso oportuno a tu beca.